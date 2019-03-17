Скоро она родит Чичарито ребёнка

В 31-м туре АПЛ «Вест Хэм» принимал у себя дома аутсайдера — «Хаддерсфилд». К 75-й минуте хозяева «горели» 1:3, но сначала защитник Огбонна сократил отставание. А потом Хавьер Эрнандес забил два мяча головой за 7 минут (на 84-й и 91-й минутах) и принёс команде победу.

Мексиканца сейчас вдохновляет тот факт, что его возлюбленная — Сара Коан ждёт ребёнка. Сара — трэвел-блогер и живёт в Лондоне вместе с Чичарито. Летом она получила диплом юриста в Нотр-Дам, проходя во время учебы программы обмена в Гарварде и Колумбийском университете. А в будущем она планирует пройти стажировку в Международном уголовном суде в Нидерландах.

Пока же пара занята мыслями о будущем ребёнке.