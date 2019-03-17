Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Милан» — «Интер». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня — девушка Хавьера Эрнандеса

Красота дня — девушка Хавьера Эрнандеса
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/sarahkohan
Скоро она родит Чичарито ребёнка
А вчера мексиканец сделал дубль в сумасшедшем матче и принёс клубу победу.
Футбол

В 31-м туре АПЛ «Вест Хэм» принимал у себя дома аутсайдера — «Хаддерсфилд». К 75-й минуте хозяева «горели» 1:3, но сначала защитник Огбонна сократил отставание. А потом Хавьер Эрнандес забил два мяча головой за 7 минут (на 84-й и 91-й минутах) и принёс команде победу.

Мексиканца сейчас вдохновляет тот факт, что его возлюбленная — Сара Коан ждёт ребёнка. Сара — трэвел-блогер и живёт в Лондоне вместе с Чичарито. Летом она получила диплом юриста в Нотр-Дам, проходя во время учебы программы обмена в Гарварде и Колумбийском университете. А в будущем она планирует пройти стажировку в Международном уголовном суде в Нидерландах.

Пока же пара занята мыслями о будущем ребёнке.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент