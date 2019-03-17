Россиянин собрал более тысячи игровых маек. Мбаппе и Роналду тоже есть

Слабо угадать город России, в котором находится одна из самых крупных в стране коллекций игровых форм футболистов? Если не самая крупная.

Подсказка: в этом городе в последнее время нет денег на команду, играющую в РПЛ.

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Коллекционера из Махачкалы зовут Нуруллах Курбанов. Как раз в его архиве находится всё это сокровище. С 2001-го года он сумел собрать более 1000 маек знаменитостей из мира футбола, и это далеко не конец.

Мы связались с Нуруллахом и узнали об истории его хобби, респектах Сёмина, кому из футболистов он жарил шашлыки и о его помощи бедствующему «Анжи».

Как всё началось?

«В 2001-м я увидел интервью на Первом канале, в котором футболист «Локомотива» Обиора жаловался на условия проживания в Махачкале. Сказал, что туалет находится на улице, и футболистам приходиться выходить для этого из отеля. То интервью меня сильно зацепило, и я решил сделать комфортную гостиницу в нашем городе. Теперь в ней останавливаются многие команды РПЛ».

Первые футболки

«Когда гостиница начала работу, к нам как раз приехал «Локомотив». После игры представители клуба пришли поблагодарить нас за приём и оставили три футболки. Нижегородова, Измайлова, а третью уже и не вспомню. С тех пор дружим с «Локомотивом», они часто советовали нашу гостиницу другим командам. И сами к нам приезжали. Футболки тоже начал коллекционировать после того случая. Всё началось с тех трёх маек».

Рекомендации Палыча

«Однажды к нам в гости пришёл премьер-министр республики Хизри Шахсаидов вместе с министром строительства. Поздоровались и говорят: «Пришли к вам по рекомендации Юрия Сёмина. Решили зайти посмотреть, что за гостиницу так хвалят». Не подумайте, с Юрием Палычем у нас рабочие отношения, домашнее вино вместе не пили. «Локо» обычно приезжает перед игрой, у них всё строго — спортивный режим».

Как добывает футболки?

«Часто беру футболки у игроков тех команд, которые останавливаются в гостинице. Отказов пока не встречал. Причём в последнее время даже просить не приходится — игроки видят коллекцию и сами предлагают оставить свою майку. Формы зарубежных футболистов тоже есть, их для меня достают друзья и знакомые. Они знают, что это не для продажи, а на память. Говорю молодым футболистам: «Станете большими игроками, и ваша футболка тоже попадёт в эту коллекцию». Мотивирую».

Главные лоты

«У меня есть футболки многих мировых звёзд. Месси, Роналду, Мбаппе, Рауль, Серхио Рамос. И это не просто футболки из магазина, а игровые формы, в которых они выходили на матчи. Например, у меня есть форма, в которой Мбаппе играл в прошлом году с «Селтиком». Но для меня главный раритет — майка Тетрадзе времён игры за «Рому». Где вы сейчас такую достанете?».

Чего не хватает?

«Очень хочу майку Азара. Из сборной Бельгии мне её уже отправили по почте, но из «Челси» до сих пор нет. Хотел бы получить майки Салаха, Деле Алли, Зинченко. Майку Александра давно не могу найти, даже капитану «Уфы» на эту тему писал. Из россиян нет футболки Егора Титова. Писал ему, что ищу майку с его фамилией — увы, оказалось, что он уже все раздал. Но я вроде нашёл на днях в интернете, должны отправить. Скину потом фото Егору, пусть за меня порадуется».

Шашлыки для Рахимича

«Помню звёздный состав «Анжи», мы со всеми были знакомы. Больше всего общались с Роберто Карлосом, он до сих пор на связи с моими друзьями. Жарил ли ему шашлыки? Ему нет, но жарил для многих других. Например, для Рахимича. Собирались вместе возле гостиницы и ели мясо. Того же Янбаева помню, он тогда был совсем мальчишкой. Говорил ему: «Тебе там со старшими неинтересно, приходи к нам, у меня дети примерно твоего возраста». Газзаев? Нет-нет, с ним посиделок не было, только с его сыном. Он привозил мне футболку Карвальо, в которой тот играл в чемпионском сезоне ЦСКА».

Интерес за рубежом

«К нам часто приезжают зарубежные журналисты. Из Бразилии, например, Франции — снимают про нас сюжеты для ТВ. Когда был ЧМ, мне звонили из Петербурга и просили предоставить им футболки. Хотели сделать выставку для болельщиков. Но я не стал рисковать — очень переживал, что что-то потеряю».

Помощь «Анжи»

«Мне неприятно то, что сейчас происходит в «Анжи». Несмотря на друзей в «Локомотиве», болею за своих, всех членов клуба лично знаю. Они сейчас живут у нас в гостинице, и игроки жалуются, что нет денег даже на то, чтобы на выходные уехать домой. Сделал ли я им скидку на проживание в отеле? О деньгах речи вообще не велось, меня просто попросили помочь. Сказал: «Да пожалуйста, живите».

Цели

«Новые футболки появляются каждый день. Бывает, что сразу по пять-шесть. На днях достал майку Иржи Ярошика времён «Крыльев Советов», в ближайшее время жду из Милана футболку Икарди с его автографом. Для меня это не просто хобби, а часть моей жизни. Каждый день уделяю ему по несколько часов. Изучаю, что у меня уже есть, кто с кем играет, через кого можно выйти на каких-то футболистов.

Бизнес? Нет-нет, сейчас точно об этом не думаю. Знаю, что сейчас появилось много разных коллекционеров, но для меня это музей и история. Хочу показывать свою коллекцию детям».

Нуруллаху уже приходят предложения о покупке его футболок. Сумма таких предложений доходит до нескольких тысяч долларов за штуку. Возможно, когда-нибудь эта коллекция поможет вдохнуть новую жизнь в «Анжи». Надеемся, к тому времени местный клуб не будет играть в ЛФЛ и катать дерби с «Дагчестер Юнайтед».

По крайней мере, у Дагестана уже сейчас появился символ времён, когда в республике был большой футбол. Мощная мотивация вернуться.