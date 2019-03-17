Токсичность «Спартака» лишает клуб будущего. И мешает настоящему

У меня есть хорошая подруга, работа которой напрямую связана с футболом. Неделю назад она забанила в «Твиттере» все упоминания слова «Спартак» со словами: «Я больше так не могу». В этом вся суть того, что происходит вокруг клуба последние два года. Чемпионство что-то сломало, и огромная масса вновь ощутила не иллюзорное величие. Сначала клуба, а затем своё. Понятно почему: «Спартак» для них велик по умолчанию, но большинство оставшихся в клубе людей, по их мнению, до этого величия недотягивают. Но кто-то же должен. Значит, великие они, болельщики. Плюс Массимо Каррера, конечно. Понятно, что клуб сам допустил примерно 90% скандалов, которые происходят вокруг него. Но глупо же считать, что только «Спартак» допускает информационные ошибки. У «Локомотива», «Зенита», «Краснодара» и даже ЦСКА временами есть проблемы, о которых узнают в прессе. Да, там их научились оперативно гасить, но вопрос ещё в аудитории и её реакции. А ещё в её качестве. Допустим, «Спартак» – самый популярный клуб в стране. Суммарно у всех перечисленных выше команд аудитория всё-таки больше. Но суммарное обсуждение всех проблем и близко недотягивает до бурления на тему «Где Каррера посмотрит матч «Спартак» – «Зенит».

Эти фанаты «Спартака» не увидели гол Джикии. Что творилось при входе на дерби В нашем футболе ничего не меняется.

Абсолютно рабочая в целом история: бывший тренер команды оказывается в городе в тот день, когда она играет большой матч. Вероятно, он посетит игру. Ну представьте такую же ситуацию с Моуринью и «Реалом». Жозе пригнал в Мадрид, Жозе сходил на стадион. Пеп Гвардиола легко может приехать в Барселону и сходить на «Камп Ноу». Да, про это сделают две новости. Опубликуют фото – на этом всё.



А теперь новости по Каррере за последнюю неделю:

И не надо сейчас рассказывать про журналистов, которые сами разжигают. Ни одну тему невозможно искусственно держать горячей две недели без интереса публики и интереса участников. И то, и другое есть в огромных объёмах. И то, и другое непонятно. И то, и другое реально достало. Можно не смотреть ни одного матча «Спартака», не интересоваться российским футболом, но всё равно быть в курсе последних новостей о Каррере, Глушакове, Федуне. Потому что даже серьёзные и успешные в других сферах жизни люди теряют выдержку, когда речь заходит о происходящем в их любимом клубе. Я подписан в «Твиттере» на руководителя одного из крупнейших сайтов России по теме информационных технологий, бизнеса и интернета. С таким бэкграундом человек совершенно точно не лишён разума, логики, умения анализировать. Но несколько недель назад он искренне убеждал всех, что если журналисты на мероприятии клуба выпили предложенный кофе – они уже ангажированы. Если что-то съели бесплатно – от них в принципе нельзя ждать объективного мнения. И это только одна десятая его рассуждений о «Спартаке», за который он явно искренне переживает.

Респект, «Спартак»! Приглашение Карреры на матч с «Зенитом» — правильный шаг Наконец-то пришло время похвалить руководство красно-белых.

Или есть олимпийский чемпион. Великий спортсмен, его знают во всём мире. Но нет смысла пересказывать всё, что он пишет в «Твиттере», что публично говорит. Даже без оценок: все эти высказывания заставляют забыть о том, что их автор – отличный спортсмен. Вместо него появляется обычный эмоциональный болельщик. Но точно ли вы хотели знать своего кумира в детстве с этой стороны?

Футбольный клуб и боление за него очень часто заменяют поход к психотерапевту. Вы отвлекаетесь от своих бытовых проблем, переживаете и радуетесь. Но в случае «Спартака» у многих боление убивает. То ли влияют мысли о причастности к великому. То ли эмоциональная воронка затягивает. Но «Спартак» вместо громоотвода превращается для собственных болельщиков в дополнительный источник проблем. Портит настроение, вынуждает постоянно ругаться с кем-то на работе и в интернете, регулярно кого-то оскорблять, презирать или ненавидеть. Огромная волна негатива, которая по касательной задевает даже тех, кто к «Спартаку» никакого отношения не имеет. Этой волной сложно управлять, но легко создавать её вновь и вновь. Очередной пример: новость о том, что часть активных фанатов «Спартака» получила деньги за продолжение зарядов в поддержку Массимо и против руководства. Доказательств этому ноль, «атути аванти» может разноситься и вполне искренне. Но это «Спартак», а значит, возможно всё. И саму новость в любом случае будут обсуждать.

Главный минус у всего этого – никто со стороны не захочет стать частью такого движения. Даже победы не привлекут клубу новых болельщиков. Единственный источник: маленькие родственники тех, кто уже стал частью этой волны. Но с какими ценностями они начнут свою жизнь болельщика, непонятно. Клуб ничего не предлагает, а на трибунах и в интернете хаос. Токсичность отталкивает от «Спартака», убивает его настоящее и лишает его будущего. И только победы ситуацию не изменят.