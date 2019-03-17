Высказывания Погребняка — расизм?

Сегодня утром главной новостью стало признание бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, который сейчас выступает за «Урал». Павел высказался против натурализации игроков для сборной и назвал смешным выступление темнокожих игроков за национальную команду России. Вот что об этом думают представители клуба, РФС, эксперты и читатели.

Александр Баранов, заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией:

— Высказывания Павла очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame. Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока. Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать этот вопрос, и будет принято решение. По регламенту Комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста.

Дмитрий Парфёнов, главный тренер «Урала»:

— Дисквалификация Погребняка? Полная ерунда. Не знаю, как ещё это комментировать. Для меня потеря любого игрока важна, но здесь вообще непонятно, за что его наказывать. В нашем футболе достаточно других проблем, на которые стоит обратить внимание. Эта история на 100% не стоит такого внимания и отдельного рассмотрения. Что касается слов Погребняка, то мои игроки – взрослые люди, они знают, что говорят.

Григорий Иванов, президент «Урала», в интервью Sport24:

— Это мнение Погребняка, и его надо уважать. Я тоже считаю, что иностранные футболисты не должны играть в нашей сборной. Они никогда не будут полностью отдаваться за нашу страну, потому что это не наши футболисты. Они приезжают на заработки, это наёмные футболисты. Играть за нашу страну они не должны, это моё мнение. Мы сами себя обманываем. Хотим показать, что мы выигрываем у кого-то, но как выигрываем-то? Выигрывают не наши ребята.

Андрей Созин, член комитета по этике РФС:

— В сборной должны играть сильнейшие игроки вне зависимости от цвета кожи и разреза глаз. Потому что это игра для болельщиков. Болельщики приходят смотреть на нашу сборную, в которой разрешено играть людям, которые выполнили некоторые технические формальности. И мне намного интереснее смотреть на Фернандеса в сборной, который принёс нам серию пенальти в матче с Хорватией, чем на не очень удачную игру Смольникова. Хотя Смольников тоже серьёзный футболист. Если бы в своё время разрешили играть Вагнеру, мы бы не говорили, что его не надо приглашать в команду, потому что у него косички и он тёмный. Я в этих словах слышу зависть. Мол, в сборной должны играть в сборной только парни с нашего двора.

Но когда мы смотрим кино, мы ищем там звёзд. И мы не смотрим на их цвет кожи. Когда Виктор Ан выигрывал в Сочи, я был горд за страну, потому что он знает язык, живёт здесь. Поднимать этот вопрос можно только в том случае, если натурализованные игроки играют хуже чем те, кто есть. Когда Ари вызывали, он был лучшим нападающим чемпионата. Сейчас Чалов сильнее. В сборной играют лучшие на данный момент.



Игорь Гамула, бывший тренер «Ростова»:

— Погребняк никого не обозвал, он высказал своё мнение. Назвал темнокожим и назвал. Наказывать за такое — полнейший бред. А темнокожие в России — это нормально. У нас же есть такие футболисты, у которых мама русская и так далее. Того же Идову можно вспомнить. А наказывать Погребняка — это нонсенс. Он нормальный человек, который высказал своё мнение. Что — теперь запретить вообще разговаривать? Он же никого не оскорбляет.

Михаил Федотов, глава Совета по правам человека:

— Считаю, в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство России. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом.

Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE):

— Приятно видеть быструю реакцию РФС на слова Павла Погребняка, который считает, что «смешно видеть темнокожих игроков в сборной России.

Валерий Рейнгольд, бывший полузащитник «Спартака»:

— Я поддерживаю Погребняка, абсолютно с ним согласен. У нас всё-таки страна не папуасов, а великая держава, в спортивном смысле в том числе. Нам надо выращивать своих. Взять иностранцев очень легко, но непонятно, за что тогда болеть? Иностранец полностью отдаваться игре за нашу сборную не будет никогда, ему всё пофигу. У них в голове главное – заработать бабки. Они поэтому в холодную Россию и приехали. За свои сборные играть они не будут, а тут – пожалуйста. Это дикость, но у нас такая страна, такие нравы и чиновники. Для меня это неприемлемо. Дисквалифицировать Погребняка? Это вообще что такое, он просто высказал своё мнение! Ещё пускай мне рот закроют, раз я говорю своё мнение! Это ерунда и чушь собачья, ещё раз хочу сказать, что двумя руками поддерживаю Погребняка.

Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

– Если бы такая ситуация произошла перед ЧМ-2018, Погребняка закрыли бы матчей на пять минимум. В словах Павла явно прозвучало, что темнокожий футболист не должен играть в сборной России. Одно дело, если бы он сказал, что против натурализации в целом – это нормальная точка зрения. А тут: «Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». Вряд ли у Дюкова будут какие-то сдерживающие факторы и желание замять эту ситуацию. Это просто невозможно при жёсткой позиции ФИФА и УЕФА на этот счёт. Не сомневаюсь, что Погребняк будет наказан. Скорее всего, дисквалификацией.

Мнение читателей

Illirium:

— Полагаю, что в этом и был план Паши. Сморозить какую-нибудь чушь, чтобы от матчей отстранили, ведь он привык, что чтобы деньги получать, можно просто на лавке сидеть, а в Екатеринбурге его, видишь ли, на поле заставляют играть выходить… 3 матча за сезон это же дофига.



Sirrnick:

— Напугали скамеечника дисквалификацией… Лучшим наказанием для него будет заставить бегать по полю все 90 минут в каждом матче! И штраф за каждый запоротый момент!



bomzh-severus:

— Выскажу непопулярное мнение: я бы предпочел, чтобы в сборную брали только воспитанников российского футбола. даже если они слабее заграничных игроков. Это честно (по-спортивному) и правильно по сути (надо серьезно заниматься воспитанием своих). Как пример: «Зенит» с Аршавиным, Кержаковым, Малафеевым, Денисовым, Быстровым и Радимовым в составе — мне намного ближе, чем разношерстная братия сегодняшнего дня. Болеется лучше за «парня из соседнего двора»...



ovboj2005:

— Погребняк озвучил то, что у всех только вертится на языке.