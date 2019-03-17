«Спартак» — «Зенит». Глушаков и Дзюба — в основе. LIVE

«Спартак» — «Зенит». Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

18:13. Какие прогнозы на результат? Оставляйте свои варианты в комментах — после сверим!

17:57. Господин Медведев подъехал. Не Д.А., а А.И.

17:51. Семак тоже обнародовал состав. Дзюба в старте. Интересно.

17:50. А вот и состав «Спартака» подъехал. Главное: Глушаков в основе, Жиго — в запасе.

17:45. Немного предматчевого антуража от Дмитрия Егорова.

17:45. Команды уже на месте. Народ собирается.

17:30. Креатив от гостей столицы. Оригинал — тут.

День матча «Спартак» — «Зенит» Фото: страница «Ландскроны» «ВКонтакте»

17:15. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера присутствует на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Неужели не появится в Тушино?!

17:00. Один человек сегодня обречён на повышенное внимание и хозяйских, и гостевой трибун. Артём Дзюба не забивает уже больше 1000 минут. Встреча с некогда родной командой — замечательный повод прервать огорчительную серию.

Дзюба не забивает больше 1000 минут. Что с ним не так? Спойлер: Артём – всё ещё топ, дело в «Зените».

17:00. Андре Виллаш-Боаш шлёт лучи добра бывшему одноклубнику и коллеге Семаку.

17:00. Главный тренер «Зенита» предвкушает интересную игру. Разумеется, в надежде на победу.

17:00. «Спартаку» сегодня не помогут Ребров, Ещенко, Фернандо (травмы), Гулиев и Зе Луиш (дисквалификации). У «Зенита» потери не столь существенные — Ерохин и Маркизио. У обоих повреждения.

У кого, на ваш взгляд, шансы выше?

Приветствуем вас, дорогие болельщики! Сегодня нас ждёт не просто матч, а «дерби двух столиц». Игра «Спартак» — «Зенит» станет кульминацией 20-го тура РПЛ и в любом случае повлияет на ход «золотой» гонки чемпионата. Победа красно-белых обострит борьбу за титул до предела, тогда как успех сине-бело-голубых ещё больше приблизит Питер к титулу. По такому случаю помимо стандартного онлайна мы проведём дополнительную трансляцию, в которой соберём всё самое интересное, что предшествовало и будет сопутствовать главной игре уик-энда. Присоединяйтесь!