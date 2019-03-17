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«Дженоа» – «Ювентус» – 2:0, 17 марта 2019 года, обзор матча Серии А

«Дженоа» – «Ювентус» – 2:0
Анатолий Романов
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
«Ювентус» впервые проиграл в чемпионате. Без Роналду спасателей не нашлось
Пандев и экс-зенитовец Кришито – герои матча в Генуе.
Футбол / Италия

«Ювентус» спустя пять дней после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов потерпел первое поражение в чемпионате Италии. Беспроигрышная серия команды Массимилиано Аллегри в нынешнем сезоне Серии А составила 27 матчей. У «старой синьоры» и до этого были неудачные по качеству игры в чемпионате, но всякий раз фаворит находил в себе силы спастись. Теперь же «Ювентусу» не хватило ни сил, ни эмоций: слишком много потратил чемпион Италии ради камбэка в ЛЧ.

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Криштиану Роналду в Генуе не сыграл. Аллегри так объяснил свой выбор: «Он провёл много матчей в сезоне, поэтому я решил оставить Роналду дома. Кроме того, Криштиану предстоят две игры за сборную Португалии. Было бы слишком рискованно нагружать его». Помимо лучшего бомбардира в основу чемпиона Италии не попали Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Леонарду Спинаццола, Блез Матюиди и Федерико Бернардески. Среди свежих игроков не оказалось такого героя, как Роналду, способного вытаскивать «Ювентус» в самые сложные минуты. За весь матч гости нанесли лишь шесть ударов по воротам (против 18 у хозяев), в створ – ноль!

Италия - Серия А. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Дженоа
Генуя
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 – Стураро – 72, 2:0 – Пандев – 81

Главным героем встречи на «Луиджи Феррарис» стал 35-летний экс-нападающий «Интера», «Лацио» и «Наполи» Горан Пандев. На 72-й минуте македонец выкатил мяч под удар полузащитнику Стефано Стураро, который летом вернулся в «Дженоа» как раз из «Ювентуса». В этом эпизоде мог бы получше сыграть голкипер Маттиа Перин.

Ещё через 10 минут Пандев сам добил чемпиона. «Дженоа» удалась контратака два в два, нападающий получил передачу от Кристиана Куаме и пробил из-под Даниэле Ругани в дальний угол. Туринцы впервые с мая 2017-го уступили с разницей в два мяча, но с турнирной точки зрения это поражение ничего не меняет: «Ювентус» опережает ближайшего преследователя «Наполи» на 18 очков.

В победе над чемпионом поучаствовал и экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито. Защитник стал вторым после Пандева в «Дженоа» по оценке Whoscored (7,93 балла). У Кришито 8 выносов мяча, 4 отбора, 3 ключевых паса и один удар.

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