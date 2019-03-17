«Ювентус» впервые проиграл в чемпионате. Без Роналду спасателей не нашлось

«Ювентус» спустя пять дней после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов потерпел первое поражение в чемпионате Италии. Беспроигрышная серия команды Массимилиано Аллегри в нынешнем сезоне Серии А составила 27 матчей. У «старой синьоры» и до этого были неудачные по качеству игры в чемпионате, но всякий раз фаворит находил в себе силы спастись. Теперь же «Ювентусу» не хватило ни сил, ни эмоций: слишком много потратил чемпион Италии ради камбэка в ЛЧ.

Аллегри запретил Роналду делать одну вещь. И именно это дало результат! Хотите узнать, как КриРо затащил ответный матч с «Атлетико»?

Роналду: love, hate или appreciate? Все в восторге от Криштиану.

Криштиану Роналду в Генуе не сыграл. Аллегри так объяснил свой выбор: «Он провёл много матчей в сезоне, поэтому я решил оставить Роналду дома. Кроме того, Криштиану предстоят две игры за сборную Португалии. Было бы слишком рискованно нагружать его». Помимо лучшего бомбардира в основу чемпиона Италии не попали Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Леонарду Спинаццола, Блез Матюиди и Федерико Бернардески. Среди свежих игроков не оказалось такого героя, как Роналду, способного вытаскивать «Ювентус» в самые сложные минуты. За весь матч гости нанесли лишь шесть ударов по воротам (против 18 у хозяев), в створ – ноль!

Главным героем встречи на «Луиджи Феррарис» стал 35-летний экс-нападающий «Интера», «Лацио» и «Наполи» Горан Пандев. На 72-й минуте македонец выкатил мяч под удар полузащитнику Стефано Стураро, который летом вернулся в «Дженоа» как раз из «Ювентуса». В этом эпизоде мог бы получше сыграть голкипер Маттиа Перин.

Ещё через 10 минут Пандев сам добил чемпиона. «Дженоа» удалась контратака два в два, нападающий получил передачу от Кристиана Куаме и пробил из-под Даниэле Ругани в дальний угол. Туринцы впервые с мая 2017-го уступили с разницей в два мяча, но с турнирной точки зрения это поражение ничего не меняет: «Ювентус» опережает ближайшего преследователя «Наполи» на 18 очков.

В победе над чемпионом поучаствовал и экс-капитан «Зенита» Доменико Кришито. Защитник стал вторым после Пандева в «Дженоа» по оценке Whoscored (7,93 балла). У Кришито 8 выносов мяча, 4 отбора, 3 ключевых паса и один удар.