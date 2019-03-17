«Как можно назначать арбитра, который получил «неуд» за первый матч?!»

Кононов: «Когда буду доволен игрой? Когда будем побеждать по 5:0»

— Результатом недоволен, — подчеркнул Кононов. – Второй домашний матч сыграли вничью, тем более по ходу ведём в счёте, но потом пропускаем. Качество футбола – хотелось бы лучшего, но вы это будете слышать от меня всегда. После любой игры. Если брать игру с «Зенитом», атаки были и у них, и у нас. Нам бы хотелось, чтобы у соперников появлялось меньше возможностей. Должны работать над этим ещё более ответственно. И, конечно же, создавать свои моменты и завершать.

«Спартак» — «Зенит» — 1:1. Каррера приехал к голу Глушакова. Как это было Текстовая трансляция главного матча недели.

— Вопрос в продолжение темы качества футбола. В конце декабря вы говорили, что пока мы видим лишь 20 процентов от идеального футбола «Спартака». После Катара было уже 50. А сколько сегодня?

— После каждой игры это будете теперь спрашивать? Всё зависит от результата. Движение есть, но оно не то, какое хотелось бы. Построение команды требует баланса в отборе и атаке. Мы играем более агрессивно, чем в прошлом году. Имею в виду прессинг. Это главное отличие от ноября-декабря. Что касается игры в пас, нужно дорабатывать, доносить игрокам, что продвижение с мячом через пас лучше, чем самостоятельное ведение.

— Но показалось, что «Спартак» сегодня при вас провёл лучший матч…

— Мне так не показалось. Сдвиги есть, но они, повторю, незначительны. Хотя то, что они есть, уже радует. Вообще, трудно рассуждать о каких-то сдвигах, когда нет результата. Как я могу говорить, если мы не побеждаем? Меня никто не поймёт. Сейчас всё только строится.



— А что доставляет наибольшую головную боль? Ротация в центре полузащиты или неэффективно работающие фланги?

— Что касается ротации, у нас есть Зобнин, Глушаков, Гулиев, получивший лишнюю карточку. Ротация вынужденная. Сейчас Зобнин получил предупреждение. Я вижу, как работают футболисты, и выбираю состав, исходя из их состояния. Например, Глушаков не попал в состав на игру с «Динамо», Аяз тогда смотрелся лучше.



Фланговый футбол – да, нам нужно улучшать его. Есть моменты, где неплохо получается, а есть нестыковки, где теряем мячи в простых ситуациях. Но команде вообще нужен баланс – и на флангах, и в центре. Над этим сейчас и будем работать. Все недочёты видим, постараемся во время паузы устранить их.

Глушаков дал – Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» разошлись миром Красно-белые на глазах Карреры не сумели приблизиться к конкуренту.

— Что должно случиться, чтобы вы были довольны футболом «Спартака»?

— Должны выигрывать по 5:0.



— Почему решили выпустить юных Глушенкова и Умярова добывать победу с «Зенитом»?

— Они очень хорошо проявляют себя на тренировках. Это первое. Второе – делить соперников на «Зенит» и других я абсолютно неготов и никогда не буду. Каждый матч – как финал. В любой игре может выйти любой футболист. Этим ребятам по 18-19 лет, им нужно давать играть. В целом действия Умярова и Глушенкова сегодня оцениваю положительно. Но вообще есть определённые критерии: если атакующий игрок выходит, он должен усиливать игру. Глушенков, кроме одной передачи, ничем не запомнился. Умяров сделал несколько хороших пасов, через него выходили в атаку. Я видел, что Глушаков уже подустал, и мне было нужно, чтобы мы более точно выходили в вперёд и держали центр поля под контролем. Умяров справился.

— На протяжении всего первого тайма вы высказывали претензии Селихову по поводу ввода мяча в игру. Что было не так?

— Понятно, что полевые футболисты должны открываться под передачи, но и вратарь должен уметь играть ногами и разворачивать игру. Были эпизоды, где Селихов отдавал пас на тот же фланг, откуда ему приходил мяч. Мне хотелось бы, чтобы он разворачивал в другую сторону, я ему подсказывал. Требования современного футбола такова, что вратари должны уметь помогать полевым игрокам в моменты прессинга со стороны соперников. Мы над этим работаем.



— А как отнеслись к моменту, когда он убрал мяч под себя и заставил подкатиться под себя Дзюбу? Не слишком рискованно?

— (Улыбается.) Наверное, было красиво! Я вообще всегда за зрелищность. Конечно, опасно так делать, но если Селихов был уверен, значит, имеет право. Если бы не прошло – это было бы проблемой.

Каррера следил за матчем «Спартак» – «Зенит». А мы следили за Каррерой Каррера снова на «Открытие Арене»: машет кулаками и получает аплодисменты.

— Довольны судейством?

— Не хотел бы его обсуждать. Но откровенных ляпов со стороны арбитров не было. Определённые ошибки – да. Но давайте лучше про футбол.



— Ташаев отыграл 72 минуты. Как оцените его действия?

— Саша провёл хороший матч. Отдал голевую передачу, это важно для игрока атаки. Значит, не просто находился на поле. Было определённое волнение, так как давно не играл в основном составе, но в целом он справился. Хотя хотелось бы ещё больше подходов к воротам от него и реализации, чтобы брал игру на себя и обострял. Думаю, у него это получится.

Семак: «Много вопросов к арбитру»

— Прежде всего нужно поблагодарить болельщиков и команду, — начал главный тренер «Зенита». — У нас было всего два дня на восстановление, но мы проявили характер и волю. Хотелось победить, но не получилось. Что касается матча, к сожалению, не очень удачно вошли в игру, спартаковцы смотрелись свежее, успевали нас накрывать. В остальном мы играли неплохо. Жаль, что не набрали три очка.

— Прокомментируйте момент с падением Дзюбы во втором тайме и судейство.

— Назначить арбитра, который получил «неуд» в первом матче (в Санкт-Петербурге в сентябре), — это изначально было непонятным решением. У меня много вопросов к судье сегодня. Повтор с Дзюбой я видел, по мне это пенальти. Чистый. Дзюба прокидывает мяч, следует удар в бедро. По поводу отмененного забитого мяча – не знаю, был офсайд или нет, нужно устанавливать систему ВАР, решения не должны зависеть от одного человека.



— Почему заменили Азмуна? Травма?

— Ему нужен отдых сейчас. Он пропустил зимнюю подготовку, функционально не готов пока на 90 минут. Плюс приехал без отдыха после сборной, ему тяжело. Но Сердар – молодец, в каждой игре имеет моменты, разнообразил наши атакующие действия.



— Что ему нужно делать, чтобы лучше реализовывать моменты? Сегодня снова было несколько упущенных.

— Нужно работать. Со временем опыт и хладнокровие придут, надеюсь, он станет забивать больше. Будем работать – другого пути нет.



— Как оцените игру Лунёва, в частности его игру ногами и качество выносов.

— До последнего момента участие Андрея в игре было под большим вопросов. Поэтому никаких претензий к нему – большое спасибо, что вышел и сыграл. Что касается выносов, то, к сожалению, игра ногами вообще не самое сильное качество наших вратарей. Мы смотрим европейские чемпионаты и видим, как голкиперы действуют там. Андрей нормально играет ногами, но есть над чем работать.