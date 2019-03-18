Месси сбрил бороду и сотворил новые шедевры. Хет-трик в игре с «Бетисом»!

Каждая встреча «Бетиса» и «Барселоны» – гарантия сногсшибательного футбола. Команда Кике Сетьена, наверное, единственная в Испании, способная переиграть каталонцев по проценту владения мячом. Такова уж философия этого тренера, которого несложно представить во главе самой «Барселоны». В первом круге «Бетис» выдал феерический матч на «Камп Ноу», победив со счётом 4:3. Тогда чемпиона не спас от поражения даже дубль Лео Месси.

«Барселона» пропустила дома четыре гола. Что это было? Когда даже дубля Месси мало.

Перед матчем с «Бетисом» в Севилье Месси… сбрил бороду. Победа в 1/8 финала Лиги чемпионов над «Лионом» воодушевила аргентинца на смену имиджа. Наличие или отсутствие бороды едва ли как-то влияет на качество игры Лео. По крайней мере, хуже он точно не стал. Именно Месси – главный творец победы «Барселоны» на «Бенито Вильямарин».

Хозяева начали со смелого прессинга. Гости чувствовали себя на поле неуютно, каждый, кто принимал передачу, попадал под давление. К 18-й минуте «Бетис» почти на 20% больше соперника владел мячом, а «Барселона» ни разу не пробила по воротам Пау Лопеса. Но когда каталонцы получили право на штрафной, Месси забил гол первым же ударом. Мяч влетел в тот угол, где находился голкипер, однако Лопес даже не успел среагировать. Потрясающее по красоте исполнение стандарта!

Кстати, штрафной заработал Артуро Видаль. Чилиец попал в основу вместо Филиппе Коутинью и травмированного Усмана Дембеле. В целом же Эрнесто Вальверде оставил состав, игравший с «Лионом». Настолько уважал и опасался соперника.

Интересно, что и второй удар «Барселоны» был нанесён Месси со штрафного. В этом случае Лео пробил в другую сторону, а голкипер с трудом поймал мяч в прыжке.

«Бетис» выглядел очень прилично, отрезками переигрывал чемпиона, вот только гений Месси перевесил коллективный труд хозяев. В компенсированное время первого тайма «помолодевший» аргентинец оформил дубль. Сделал передачу на Луиса Суареса, рванул в штрафную, дождался ответного паса и забил, убежав от троих.

Достаточно рациональная в Севилье «Барселона» перекусила игру «Бетиса». Во втором тайме Луис Суарес загубил два «стопроцентных» момента за минуту. Тем не менее уругваец не опустил рук, а забил в результате великолепного прохода. Словно сам Месси одолжил Суаресу на несколько секунд свой талант. К слову, в концовке уругваец вынужден был покинуть поле из-за травмы.

«Бетис» сократил счёт на 82-й минуте, но вскоре после этого Месси оформил хет-трик. Третий гол аргентинца тоже получился очень красивым. Лео забил обводящим ударом – мяч влетел в сетку от перекладины. Последняя атака в этом матче тоже завершилась ударом Месси: его покеру помешала штанга.

31-летний Месси вышел на второе место по количеству матчей за «Барселону» (674) и на первое по количеству побед (477)! Чаще аргентинца в футболке каталонского клуба выходил на поле только Хави (767). Кроме того, Лео стал лидером топ-5 европейских чемпионатов по голам со штрафных в нынешнем сезоне: на его счету четыре точных удара.

Красоту игры Месси невозможно описать никакими словами. Теперь у лучшего бомбардира и ассистента Примеры 29 голов и 12 голевых передач. «Барселона» лидирует с отрывом в 10 очков от «Атлетико».