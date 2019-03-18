Символическая сборная 20-го тура РПЛ

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Голкипер «быков», возможно, единственный игрок команды Мусаева, который провёл качественный матч. Сафонов сделал несколько хороших сейвов, был близок к тому, чтобы отбить удар с «точки» (зачтём попытку), здорово подчищал за линией обороны. Тяжесть поражения явно висит не на Матвее.

Марио Фернандес, ЦСКА

Марио практически каждый тур можно включать в сборную – матч с «Уралом» не стал исключением, несмотря на посредственную игру «армейцев». Фернандес обыденно второй по количеству касаний после (внезапно) Дивеева, один из важнейших игроков как в атаке, так и в обороне (4 отбора, 3 перехвата – в лидерах команды). Важнейший гол с углового позволил включить Марио в сборную второй раз подряд.

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Команда Парфёнова довольно уверенно оборонялась в не самой знакомой для себя схеме, на которую пришлось переходить из-за травмы Бикфалви. Норвежский защитник смотрелся увереннее всех партнёров – 10 выигранных единоборств в обороне из 10, 2 отбора и целых 9 перехватов, 4 заблокированных удара, участие в начале атак. За Страндбергом не было замечено каких-либо ошибок, в том числе и при голевом угловом.

Instat насчитал у Георгия 6 отборов, 8 перехватов и 19 возвратов мяча в целом (лучший в этом матче). Он несколько раз спасал «Спартак» в решающие моменты – например выбил мяч из-под ноги Азмуна в штрафной (правда, тогда добил Барриос), перекрыл путь всё тому же Сердару при выходе один на один. Второй матч подряд Джикия очень надёжно страхует фланг Айртона, из-за чего проблемы бразильца в обороне не так заметны (об этом – в конце текста). Приятным бонусом идёт заброс на Мельгарехо в штрафную – парагваец, к сожалению для Георгия, запорол и этот момент.

Виктор Альварес, «Арсенал»

Пока «Енисей» называют «мёртвым», команда Аленичева создаёт в два раза больше опасности, чем «Арсенал», – на секундочку, команда Черевченко идёт третьей в лиге по набранным очкам за последние пять туров (столько же у «Локомотива», ЦСКА и «Крыльев», но последние провели на матч меньше). Альварес, в отличие от большинства одноклубников, провёл хороший матч, активно участвовал в развитии позиционных атак своей команды (лидер по количеству передач вперёд и вообще), здорово врывался в полуфланги (после одного такого разрезающего прохода испанец сделал предголевую передачу) и был достаточно надёжен в обороне.

Финн потихоньку набирает старые кондиции. Победный дубль в ворота «Рубина» (причём оба мяча были забиты с острого угла) – весьма впечатляет, но за этим стоит и напряжённая работа в обороне, например. «Рубин» много атаковал через зону Ерёменко, но Роман не ошибался, несмотря на давление. В созидании у Ерёменко тоже всё хорошо: 4 передачи в штрафную против плотно оборонявшегося «Рубина» – достойный показатель.

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Поляк был важнейшей деталью в плане Сёмина. Он неплохо прессинговал, качественно контрпрессинговал (наверное, лучше всех в этой игре), не дал дышать игрокам «Краснодара» между линий – Оллсону и Газинскому. Статистика уверенная (по 5 отборов и перехватов), при этом цифры далеко не всегда отображают такую работу. К классному оборонительному выступлению Крыховяк добавил хорошее продвижение мяча: стал вторым в команде по передачам, половина из которых – вперёд, и здорово развивал атаки «Локомотива» всю игру.

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Иван Обляков, ЦСКА

Целых четыре созданных голевых момента (последний стал голевой передачей) в очень напряжённом матче с «Уралом» — достаточно, чтобы попасть в сборную тура. Помимо лидерства в туре по этому показателю (по версии Instat) Иван всегда оказывался в нужной для продолжения атак «армейцев» зоне, сделал 10 (!) точных передач в штрафную, а заодно совершил 3 отбора, 3 перехвата (2 на чужой половине поля) и собрал 10 подборов.

Перуанец, как и Крыховяк, выполнял важнейшую роль в матче с «Краснодаром». В обороне Фарфан душил Каборе персонально ориентированным прессингом, из-за чего Шарль стал лишь шестым в команде по количеству передач, а также отрабатывал вплоть до своей штрафной. В нападении Джефферсон разбивал опорную зону «Краснодара» своими открываниями между линиями, связывал Миранчуков между собой и разгонял контратаки.

Джордже Деспотович, «Оренбург»

Команде Федотова повезло зацепить три очка по такой игре против «Динамо» – за это одноклубники должны сказать спасибо Деспотовичу, который, в отличие от Маркова, реализует свои явные моменты. Серб весь матч уничтожал Шуньича и Хольмена, выиграл 52% единоборств в атаке (очень яркий результат), нанёс четыре удара (больше только у Жоаозиньо и Маркова – 5 и 8 соответственно). Джордже становится серьёзной угрозой.

Редкий случай, когда игрок, вышедший на замену на 28 минут, попадает в сборную тура, но Эльдор в каком-то смысле сделал разницу. Зацепиться за длинную передачу на половине поля «Рубина» и отдать голевую передачу пяткой на Ерёменко – дорогого стоит, но Шомуродов добавил к этому ещё и предголевую передачу, протащив в контратаке мяч со своей трети поля до чужой.

Тренер – Юрий Сёмин, «Локомотив»

У «Краснодара» продолжительная неудачная серия, но к команде Мусаева всё равно следует очень качественно готовиться. «Локомотив» на высоком уровне прессинговал, контрпрессинговал в несколько волн, опасно контратаковал. «Краснодар» создал в два раза меньше, чем в худшем своём матче этого сезона в РПЛ, нанеся лишь один удар из штрафной. Как тебе такое, «Валенсия»?

Почему в сборной нет…

— Айртона Лукаса, «Спартак». Судя по комментариям, отсутствие Айртона в двух предыдущих сборных тура огорчило всех болельщиков «Спартака». Объясняем, почему Айртона не было тогда и нет сейчас. Против «Краснодара» и «Динамо» Айртон был совсем плох в обороне. Против «Зенита» стало лучше, но Джикия всё равно постоянно за ним подчищал, плюс бразилец не смог ничего поделать с передачей Дзюбы, когда «Зенит» забивал гол, плюс опасный удар Ригони в штангу тоже частично на совести левого защитника красно-белых. В атаке Айртон пока даёт объём, но не качество: куча обводок, из которых максимум половина становится успешной, и одна ключевая передача с углового – это несерьёзно.

Глушаков дал – Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» разошлись миром Красно-белые на глазах Карреры не сумели приблизиться к конкуренту.

— Вильмара Барриоса, «Зенит». Колумбиец провёл достойный матч, но в сборной уже есть три центральных полузащитника, каждый из который сыграл сильнее новичка «Зенита». Да, Барриос забил гол, но в первой половине игры опорная гостей страдала. Можно вспомнить и два случая плассирования перед Мельгарехо: первый закончился выходом парагвайца один на один, а второй – голом из-за прошедшей на Ханни передачи. «Зенит» провёл не лучший матч, и выделять кого-то, чтобы просто выделить игрока «Зенита», не очень правильно.