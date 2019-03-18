Как прошло миланское дерби: антураж, фото со стадиона, фанаты

Матчи «Милана» и «Интера» — это не только яркая афиша, но и шикарный антураж. Фанаты обоих клубов не упускают шанса потроллить друг друга, и дерби — идеальная возможность для подобных подколов. Корреспондент «Чемпионата» побывал на игре и показывает, как прошло одно из самых легендарных противостояний Европы.

Бешеное дерби выиграл «Интер». В этом матче было всё Красивые голы, ошибки, пенальти, удаление. И отменённое удаление.

Любой футбол начинается с хорошего перекуса. В палатке даже есть русскоговорящий повар.

Ещё недавно 19-й номер на красно-чёрной футболке носил Бонуччи. После возвращения «капитана» в «Юве» у фанатов «Милана» новый герой. И презрение к Леонардо.

Не только футболка напоминает, что в составе «Милана» играет поляк. Такие газеты бесплатно раздают перед стадионом.

«Сан-Сиро» не слишком гостеприимен к посетителям и крайне неохотно впускает болельщиков. Почти на всех входах большие очереди. Парадоксально, но пропускная способность высокая.

Несмотря на то, что дерби между «Миланом» и «Интером» довольно травоядное (болельщиков даже не нужно разводить), нелестно высказаться о сопернике — святое дело. Атмосфера «дружбы» накаляется.

Фанаты «Милана» устраивают красочный проход к стадиону. Мощно.

Уже за час до матча Curva Sud (второй ярус южной трибуны – там традиционно собираются основные представители миланского ультрас) заполнена. В воздухе витает ощущение, что скоро нас ждёт яркий перформанс.

Фото: «Чемпионат»

Итальянский исполнитель с марокканскими корнями Гали перед началом матча разогревает публику песней «I love you». Впрочем, у фанатов, кажется, немного другой музыкальный вкус.

Фото: Claudio Villa/Getty Images

Фанатский сектор «Милана» использует отсылку к своему прозвищу — дьяволы. Баннер гласит «Отправим их в ад». Зловеще и воинственно.

Фото: «Чемпионат»

«Интер» отвечает намного более дружелюбно. На фоне последних скандалов в клубе его фанаты написали «Друзья остаются навсегда».

Фото: «Чемпионат»

Пиротехника на миланском дерби — обычное дело.

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Акустика не позволяет кричалкам фан-сектора «Милана» достигать соседних трибун, но после инцидента с отменённым удалением Конти их крики слышны даже нам.

Фото: «Чемпионат»

Концовка дерби получается сверхдраматичной. «Милан» всеми силами пытается отыграться, в штрафную соперников идет даже Доннарумма, но «Интер» сохраняет победные 3:2. Расстроенные поражением, но благодарные игрокам за борьбу, болельщики «Милана» спускаются я верхних трибун, будто на эскалаторе.

Фото: «Чемпионат»

Теперь кому-то предстоит долгая дорога в свою провинцию: парковка забита подобными автобусами с названиями итальянских городов. Местным же предстоять отстоять в огромной пробке. Так что они есть не только в Москве.