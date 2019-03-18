Глушаков спровоцировал фанатов жестом после гола. Лучшие фото 20-го тура РПЛ

Захват тура
Хёрдур Магнуссон познал суровый уральский футбол.
«Ждун» тура
Игорь Акинфеев исполнил давнюю мечту болельщика.
Трагедия тура
Резиуан Мирзов посвятил свой гол жертвам теракта в Новой Зеландии.
Встреча тура
Виталий Кафанов вернулся в Казань, но уже в роли старшего тренера «Ростова».
Дубль тура
Роман Ерёменко забил «Рубину» впервые после дисквалификации и передал привет тем, кто не переставал верить в него.
Трон тура
В Казани уже вовсю готовятся к выходу финального сезона «Игры престолов».
Вид тура
Взгляд сверху на перформанс по случаю юбилея фанатского движения «Викинги».
Паровоз тура
«Локомотив» ворвался в тройку лидеров чемпионата благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.
Лозунг тура
Болельщики «Спартака» подготовили мощную растяжку к матчу с «Зенитом».
Жест тура
Денис Глушаков отпраздновал гол, указав болельщикам на свою фамилию.
Возвращение тура
Массимо Каррера вернулся на «Открытие Арену», но уже в качестве зрителя.
Колорит тура
Римские легионеры встречали игроков «Спартака» и «Зенита» перед началом матча.
На трибунах, как и на поле, было жарко.