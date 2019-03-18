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«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Мгновения 20-го тура РПЛ

Денис Глушаков
Алёна Сахарова Антон Третяк
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Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Глушаков спровоцировал фанатов жестом после гола. Лучшие фото 20-го тура РПЛ
А ещё: воздушные поцелуи от Карреры, акция с гладиаторами, феерия Ерёменко и как Акинфеев исполнил давнюю мечту фаната.
Футбол / РПЛ

Захват тура

Хёрдур Магнуссон познал суровый уральский футбол.

Хёрдур Магнуссон
Хёрдур Магнуссон
Фото: pfc-cska.com

«Ждун» тура

Игорь Акинфеев исполнил давнюю мечту болельщика.

Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев
Фото: pfc-cska.com

Трагедия тура

Резиуан Мирзов посвятил свой гол жертвам теракта в Новой Зеландии.

Фото: arsenaltula.ru
Резиуан Мирзов
Резиуан Мирзов
Фото: arsenaltula.ru

Встреча тура

Виталий Кафанов вернулся в Казань, но уже в роли старшего тренера «Ростова».

Курбан Бердыев и Виталий Кафанов
Курбан Бердыев и Виталий Кафанов
Фото: rubin-kazan.ru

Дубль тура

Роман Ерёменко забил «Рубину» впервые после дисквалификации и передал привет тем, кто не переставал верить в него.

Роман Ерёменко
Роман Ерёменко
Фото: fc-rostov.ru

Трон тура

В Казани уже вовсю готовятся к выходу финального сезона «Игры престолов».

Фото: rubin-kazan.ru

Вид тура

Взгляд сверху на перформанс по случаю юбилея фанатского движения «Викинги».

Паровоз тура

«Локомотив» ворвался в тройку лидеров чемпионата благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.

Лозунг тура

Болельщики «Спартака» подготовили мощную растяжку к матчу с «Зенитом».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жест тура

Денис Глушаков отпраздновал гол, указав болельщикам на свою фамилию.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Денис Глушаков
Денис Глушаков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возвращение тура

Массимо Каррера вернулся на «Открытие Арену», но уже в качестве зрителя.

Массимо Каррера
Массимо Каррера
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Колорит тура

Римские легионеры встречали игроков «Спартака» и «Зенита» перед началом матча.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На трибунах, как и на поле, было жарко.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
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