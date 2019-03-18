Кононов прав: «Спартак» прибавляет, но пока прогресс слишком медленный

Рубилово вместо качества

Центральный матч тура порадовал интригой, динамичностью и высоким напряжением, но ни в коем случае не качеством футбола. Действительно опасных моментов команды на двоих создали минимум, большинство из них стали следствием не красивых выстроенных атак, а чужих ошибок или быстрого продвижения к чужой штрафной после отборов или перехватов. С позиционной игрой что у «Спартака», что у «Зенита» по-прежнему большие проблемы.

Визуальные наблюдения можно подчеркнуть статистическими выкладками. Например, соперники суммарно выполнили лишь 851 передачу при среднем проценте точности, 81 у «Спартака» и 75,5 у «Зенита». Зато количество единоборств, наоборот, зашкаливает – согласно InStat, в игре было зафиксировано 212 микродуэлей. Показатель выше 200 чаще всего и свидетельствует о настоящей рубке.



Чистое время матча составило 57 минут 10 секунд. Для сравнения, в недавней игре «Спартака» с «Краснодаром» футбола без пауз было куда больше – 69 минут. Количество отборов у «Зенита» составило колоссальные 54 попытки. У «Спартака» — 36. Соперники вынуждали друг друга ошибаться, рисковали с прессингом, и это тоже сказалось на качестве и зрелищности атакующей игры.

Красно-белые обязаны были выжимать большее из стартового отрезка

Результат матча полностью справедлив: команды создали примерно поровну хороших возможностей, обменялись голами в первом тайме и нереализованными шансами во втором, столкнулись с ошибками арбитра (неудаление Смольникова в пользу «Зенита» — пропущенный пенальти после фола на Дзюбе в пользу «Спартака»), а заключительные минуты прошли ровно, без ощутимого давления с какой-либо стороны.



В этом матче был лишь один отрезок, когда одна команда полностью контролировала происходящее на поле. Речь о первой половине первого тайма, когда «Спартак» играл намного интенсивнее, доминировал в борьбе, душил «Зенит» прессингом, совершал множество отборов и перехватов. Сильные дебюты становятся фирменным стилем красно-белых при Кононове – то же самое мы видели и против «Краснодара».

Теперь красно-белым нужно научиться выжимать из таких отрезков результат и предлагать соперникам нечто большее, чем просто давление и интенсивность. В воскресенье же «Спартак» простил гостей: Мельгарехо упустил потрясающий момент на 4-й минуте, далее команда Кононова плохо распоряжалась мячом и пространством в других эпизодах. Гол Глушакова стал абсолютно закономерным событием, вытекающим из логики игры, но вскоре «Спартак» пропустил на ровном месте – и далее ни о каком преимуществе хозяев говорить уже не приходилось.



Отрезок, где одна команда была лучше, а другая – никак не могла подстроиться под скорости, завершился ничейным счётом. Это стало главным упущением красно-белых во вчерашней игре. Кононову и его футболистам необходимо срочно становиться хладнокровнее и прагматичнее, чтобы двигаться вперёд и зацепиться за место в Лиге чемпионов.

Кружевами пока и не пахнет

Кононов на пресс-конференции не согласился, когда ему сказали, что этот матч стал лучшим для «Спартака» по качеству игры за весенний отрезок. «Сдвиги есть, но они незначительные», — резюмировал тренер, и с ним хочется полностью согласиться. В отличие от дерби с «Динамо», красно-белые не просели физически во втором тайме (вернулся недельный цикл – и он действительно помог команде), сумели сохранить высокую динамику на протяжении большей части матча, успешно работали в прессинге и неплохо организовывали быстрые выпады.



Но главного, для чего и приглашали Кононова, всё ещё нет – уверенного позиционного футбола. Тренер заявлял для построения игры срок в четыре месяца, однако мы видим, что этого времени ему не хватило. Для повышения качества «Спартаку» нужно прибавлять буквально во всём.



Во-первых, в структурном расположении футболистов в моменты наступления. Сейчас нередко возникают ситуации, когда после передач вперёд у игроков всего два сценария: либо решать эпизод самостоятельно, либо выполнять неподготовленную передачу в штрафную в скопление футболистов. Команда совершенно не умеет выдергивать защитников ложными передвижениями и применять метод «организованного хаоса» (неожиданных смещений игроков в чужие зоны – минимум).

Даже забитый гол «Спартака» — это следствие не позиционной атаки, а с прессинга. Красно-белые вынудили «Зенит» ошибиться в передаче в средней линии, Мельгарехо в очередной раз отлично отклеился от Жиркова для приёма вертикального паса (парагваец вообще лучше всех работал между линиями, постоянно был свободен, и не факт, что с его заменой Кононов угадал), после чего и состоялись заброс Ханни на дальнюю штангу и отличная скидка Ташаева головой во вратарскую на Глушакова.



Во-вторых, «Спартаку» необходимо работать над качеством передач, хотя, само собой, оно тоже зависит от движения игроков под партнёров. Но нередко возникают эпизоды, когда брак носит именно технический характер – неряшливым и медленным пасом под дальнюю ногу сбивается темп, теряется время, и атака перестаёт быть перспективной.



В-третьих, резко прибавить должен Ханни. На него возложена миссия главного диспетчера команды, ответственного за ключевые действия, но пока алжирец выполняет их минимум. Против «Зенита» на его счету предголевой навес, а на другой чаше весов – множество потерь (17 – антирекорд матча). Плеймейкер, которого частично освобождают от обороны, не может себе позволить обострять атаку лишь в одном эпизоде из 7-10. Это влияет на общий баланс, о котором и твердит Кононов.

Комбаров сел надолго – Айртон очень хорош

Молодой бразильский защитник продолжает приятно удивлять – весной он не провёл ни одного слабого матча. Он действительно очень подходит для атакующего стиля: взрывной, атлетичный и, самое главное, смелый. У Айртона 11 попыток дриблинга (рекорд матча) с показателем успешности в 45 процентов. Это отличное оружие для вскрытия чужой штрафной, которого так не хватало прежнему «Спартаку» после отъезда Промеса.

Но, конечно же, Айртон должен становиться хладнокровнее и умнее. Пока в его действиях преобладают желание и риск, поэтому при некоторых обводках, пройдя первого соперника, он утыкается в подстраховку. А в ситуациях, когда уже нужно расставаться с мячом и искать партнёра, Лукас жутко халтурит и лишает команду продолжения.



Хотя с такими функциональными данными Айртон, конечно же, должен выходить на поле всегда. Комбаров не сможет предложить схожей интенсивности, да и по игре в обороне Дмитрий ничем не лучше. Бразильцу не хватает тактической выучки – она может прийти со временем и опытом. А вот недостаток скорости и неумение работать в отборе в ситуациях «1 в 1», как в случае с Комбаровым, уже никак не излечить. Поэтому ещё раз стоит похвалить «Спартак» за зимний трансфер: теперь его потенциал разглядели все. Даже те, кто изначально был настроен скептически.

Семак пытается изменить стиль

«Зенит» в этом матче выбрал модель игры вторым номером, что было понятно и оправданно, учитывая, что всего три дня назад команда проводила матч в Испании. Да и вообще при сегодняшнем наборе футболистов отталкиваться от вертикального стиля, с минимумом игры в центральной зоне и максимумом молниеносных передач вперёд на форвардов, гораздо проще.



Но команда Семака всё же корректирует свой футбол. Стало гораздо меньше высоких забросов в сторону нападающих. На «Открытие Арене» Дзюба вступил в 42 единоборства, из которых 25 были внизу. Он больше не борется отчаянно за мяч на «втором этаже», а гораздо больше сосредоточен на игру ногами, уходит к центральной зоне, освобождая штрафную Азмуну. А иранец отлично работает у чужих ворот, отклеивается от защитников и предлагает себя для передач. Открывания за спину на рывках – его фирменное качество, которое ощутимо разнообразило атакующие действия «Зенита». Только благодаря им вчера он получил два момента, которые, правда, не реализовал.



Но главное, что эти моменты у Азмуна и «Зенита» теперь есть в каждом матче. Если осенью футбол лидера чемпионата смотрелся совсем блекло и безыдейно, то сейчас есть предчувствие, что команда Семака приобрела новые важные ресурсы и с ними всё-таки дошагает до золота.