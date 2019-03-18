Вратаря «Наполи» увезли в больницу прямо с игры. Как он?

На четвёртой минуте домашней встречи «Наполи» с «Удинезе» вратарь хозяев Давид Оспина столкнулся с форвардом гостей Игнасио Пуссетто и не смог сразу встать. Ему опять минут оказывали помощь и перевязывали рассечённую голову. Потом Оспина вернулся в игру.

Но через полчаса вратарь «Наполи» снова упал на газон. Он потерял сознание и был увезён в больницу прямо со стадиона.

В больнице форварду сделали томографию. У него черепная травма, и, по словам тренера «Наполи» Карло Анчелотти, игрок уже пришёл в сознание, и его жизни ничто не угрожает. Ночью к нему, по сообщению Sky, пустили жену.

Сестра Давида Даниэла Оспина тоже отреагировала на происшествие. Она опубликовала в своём «инстаграме» «сториз» в поддержку брата. «Ты моя семья и моё всё. На всё воля Божья».

Врач «Наполи» сказал, что Оспина улыбнулся, когда узнал о победе «Наполи» в матче. Он также опроверг информацию о том, что вратарь терял сознание – хотя раньше это подтвердил тренер «Наполи» Анчелотти. «Оспина всё время находился в сознании», — подчёркивает доктор Де Никола.

Игрока было решено оставить в больнице под наблюдением врачей на сутки или двое. В соцсетях многие недоумевают, как врачи клуба разрешили вратарю, который получил сильный удар ногой по голове, продолжить игру. И требуют серьёзнее относиться к сотрясениям мозга.

Оспина играет за «Наполи» в аренде с лета 2018 года. Принадлежит лондонскому «Арсеналу», с которым он выиграл два Кубка и два Суперкубка Англии.