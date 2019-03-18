«Кутепов фолил на Дзюбе – это пенальти». Итоги работы судей в 20-м туре РПЛ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в интервью «Чемпионату» комментирует наиболее спорные моменты прошедшего тура РПЛ.

«Локомотив» – «Краснодар». Пенальти в ворота гостей

В ситуации с назначением пенальти в ворота «Краснодара» следовало продолжить игру и не назначать одиннадцатиметровый. Рука у игрока гостей была в естественном положении. Здесь не важно, попал мяч в руку напрямую или рикошетом от тела. Главный критерий – рука в естественном положении, расстояние до мяча было коротким. Арбитр ошибся, но природа его ошибки понятна: он был в хорошей позиции, видел, что удар шёл в створ ворот, что мяч попал в руку. Инстинктивно принял решение назначить пенальти. Хотя, повторюсь, делать этого не следовало. Как и удалять игрока «Краснодара», само собой. К сожалению, такие ситуации случаются, арбитру надо принимать решение. Дал пенальти – недоволен «Краснодар». Не дал бы пенальти – «Локомотив», возможно, ещё сильнее был бы недоволен.

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«Спартак» – «Зенит». Стычка Жиркова и Глушенкова



По моменту с ударом Жирковым мячом в футболиста «Спартака» – такое не должно оставаться без внимания. Арбитру следовало оценить этот эпизод, и если там была агрессия, требовалось применить к Жиркову санкции. Если момент не был случайным, а Юрий осознанно использовал мяч как предмет, который кинул в соперника, то его нужно было наказывать. Без внимание это оставлять было никак нельзя.

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«Спартак» – «Зенит». Отменённый гол «Зенита»



Гол «Зенита» был отменён верно: Иванович фолил на защитнике, фол в атаке.



«Спартак» – «Зенит». Падение Дзюбы в штрафной «Спартака»



Что касается момента с падением Дзюбы в штрафной «Спартака», то здесь надо было назначать одиннадцатиметровый удар. Кутепов фолил в той ситуации, это пенальти.

Да, Владимир Москалев совершил ошибки, работая в первом круге на матче «Зенита» и «Спартака». Но, делая его назначение главным рефери на ответную встречу, мы думали, что человек, условно, соберётся, обозлится на себя и настроится.



У арбитра такая работа, он не должен отвлекаться на какие-то посторонние разговоры. Он раз отсудил эти команды, может ещё десяток раз их отсудить за карьеру. Не стоит на этом зацикливаться. Если он будет нервничать после каждого назначения, ни к чему хорошему это не приведет.



Но, к сожалению, как и в первой игре, когда нужно было принять ключевое решение, Володя не справился. Если оценивать его ошибки, то общая оценка за работу на матче отрицательная. Но в то же время вы видели, что матч проходил в хорошей борьбе, он принял достаточное количество очень правильных решений. Есть что занести в плюс. Но, к сожалению, арбитра оценивают по итоговому результату. И здесь мы имеем минус.

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«Оренбург» – «Динамо». Падение Сутормина у штрафной гостей



На 59-й минуте матча «Оренбург» – «Динамо» игрок хозяев Сутормин упал после контакта с соперником на границе штрафной. Судья принял решение продолжить игру. Защитник там выбил мяч. Департамент судейства и инспектирования считает, что всё было чисто, судья поступил верно. То, что арбитр удалил главного тренера хозяев, – правильно. Дело Федотова – тренировать команду, а не спорить с судьями. Он позволил себе что-то лишнее, поэтому был удалён.



«Урал» – ЦСКА. Падение Отмана Эль-Кабира в штрафной гостей



В первом тайме игры «Урала» и ЦСКА было падение Отмана Эль-Кабира в штрафной «армейцев». Но футбол – контактный вид спорта, нельзя реагировать на каждое падение в штрафной. Была борьба, которую арбитр расценил как возможную для продолжения борьбы. Всё происходило в пределах правил, нет никакой ошибки в том, что пенальти не был назначен.