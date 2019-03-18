100 лет назад женский футбол был популярнее мужского. И это не шутка

Через 80 дней во Франции стартует женский чемпионат мира по футболу. И если раньше к событиям подобного масштаба не проявляли особого интереса, то сейчас все кардинально меняется. Женский футбол можно любить или осуждать, смотреть или намеренно не замечать, но факт остается фактом: президент ФИФА Джанни Инфантино уже который год говорит о его важности для мирового сообщества, ведущие спортивные бренды активно его продвигают, а на финальный матч чемпионата мира во Франции билеты улетают за 31 минуту.



Но сто лет назад всё было иначе.

Британские леди и первый футбольный клуб

Английский клуб «Престон Норд Энд» стал первым, кто разрешил женщинам ходить на матчи. Сделано это было не просто так: футбольные функционеры боялись, что на трибунах будут стычки, поэтому и решились на такие перемены. Вход для дам был бесплатным, и на матч в 1885 году пришло около 2000 девушек. Спустя девять лет представительница среднего класса и феминистка Нетти Ханнибол (её настоящее имя неизвестно до сих пор) опубликовала в газете объявление о наборе в женский футбольный клуб «Британские леди». Ей удалось собрать 30 девушек, и уже в марте 1895 года на стадионе «Кроуч Энд» состоялся первый матч между женскими командами Северного и Южного Лондона. За день до игры в газете Daily Graphic прошла агитационная кампания, призывающая девушек показать, что футбол «по плечу и женщинам», и сыграть «в мужскую игру».



Посмотреть, как женщины играют в футбол, собралось около десяти тысяч человек. Были среди них и журналисты, поэтому в архивах можно найти упоминания о той встрече.



Jarrow Express, 29 марта 1895: «Всегда будет любопытно наблюдать, как женщины совершают не женственные поступки, поэтому неудивительно, что на матче присутствовало десять тысяч человек. Очень немногие из них хотели бы, чтобы их собственные сестры или дочери выставляли себя на футбольном поле».

Daily Sketch, 27 марта 1895: «Бесполезно пытаться описать пьесу, которую мы посмотрели. Первых минут хватило, чтобы понять, что женщины в футболе полностью исключены. Футбол требует скорости, суждений, умений и наглости. Ни одно из этих четырех качеств мы не увидели в субботу. Дамы бесцельно бродили по полю и даже забыли поменяться воротами после первого тайма».



Manchester Guardian, 29 марта 1895: «Их костюмы привлекли много внимания: одна или две юбки поверх панталон.Новизна быстро утрачивается, и я не думаю, что женский футбол будет привлекать толпы поклонниц и поклонников».



Sportsman:«Да, молодые люди бегали бы быстрее и пинали бы сильнее, ноя не могу поверить, что они продемонстрировали бы большее знание игры или навыков в её исполнении. Я не думаю, что «Британские леди»должны подвергаться такой критике в статьях, написанных старыми мужчинами как из сочувствия к футболу как к игре, так и к чаяниям молодых женщин».

Фото: spartacus-educational.com

После клуб провёл ряд благотворительных матчей в разных городах, но довольно скоро интерес к девушкам-футболисткам сошёл на нет.

Первая мировая война

Новый виток развития женского футбола начался во время первой мировой войны. В 1914 году мужчины ушли на фронт, а девушки остались работать на фабриках, оборонных заводах и прочих предприятиях.Организацией досуга девушек занималось министерство здравоохранения и социального обеспечения: наравне с танцами и плаванием дамы выбирали футбол, в который играли в перерывах на обед. Правительство Великобритании поддерживало проведение матчей, потому что они позволяли собирать деньги на благотворительность. Девушки объединялись в команды играли «цех на цех» на выбывание, а позже стали участвовать в матчах на полях, где до войны играли профессиональные клубы. К лету 1917 года команд стало так много, что было решено провести «Кубок работниц оборонных заводов».

Фото: spartacus-educational.com

Одной из самых известных команд стала «Дик Керр’сЛэдис», основанная в 1914 году в Портсмуте. Тренировал ее конторский служащий Альфред Фрэкнлэнд. Клуб ездил по всей стране, участвовал в матчах и собирал деньги на лечение раненных. В 1917 году в Рождество прошёл матч, позволивший собрать рекордные 200 фунтов (41 000 по современным меркам) – на матч пришло около 10 000 человек.

Международный матч, бан и любительские команды

После окончания войны многие девушки потеряли рабочие места, но не любовь к футболу. Более того, женский футбол продолжил набирать популярность: в 1919 году «Дик Керр’с Лэдис» играли против «Ньюйкасл Юнайтед Леди» и собрали уже 1200 фунтов (250 000), которые также пожертвовали бедным военнослужащим, а также работникам, которые оказались в сложной финансовой ситуации.



Спустя год состоялся первый международный матч. Альфред Франкленд пригласил французскую команду в Англию на серию показательных матчей, после чего о девушках заговорили везде. «Дик Керр’с Лэдис» собирали от 20 до 53 тысяч зрителей, зарабатывали немало денег, которые продолжали жертвовать военным организациям. За 1921 год футболистки провели 67 матчей.

Фото: spartacus-educational.com

Но всё изменилось после того, как клуб поддержал бастующих шахтёров, которым правительство снизило зарплаты на 50%. Команда Франкленда приехала на месторождения и провела ряд благотворительных игр, чтобы собрать деньги семьям работников угольных шахт. Пошли разговоры, что женский футбол стал политическим инструментом помощи рабочему движению и профсоюзам. Начались притеснения: Франкленда обвинили в финансовых махинациях и отмывании денег, а врачи заговорили о рисках для женского здоровья. Закончилось всё печально: 5 декабря 1921 года Футбольная ассоциация выпустила заявление: «Жалобы, поданные в Ассоциацию, вынудили Совет сделать следующее решение. Футбол – это совершенно непригодный для женщин вид спорта. Жалобы также показали, что некоторые игры использовались как махинации с деньгами. Было обнаружено присвоение благотворительных поступлений. Совет также считает, что расходы на матчи слишком завышены, а поступления на благотворительность слишком малы. По этим причинам, Совет просит клубы входящий в Ассоциацию отказаться от предоставления игровых площадок женским футбольным клубам».



Женские клубы приказано было распустить, о женском футболе не говорить и не поощрять его. Вслед за Англией также поступили и другие страны Европы. Бан приостановил развитие женского футбола почти на 30 лет.

Официальные турниры

С ростом феминистических движений в 60-х годах в развитии женского футбола начали появляться первые сдвиги. В 1969 году в Англии была создана Женская футбольная ассоциация, в которую вошли 44 клуба. Через год в Италии при поддержке «Мартини» прошло первое крупное соревнование – первенство мира среди женщин. Запреты были сняты, и женский футбол начал новую главу своей истории – куда более успешную.

Первый официальный международный матч прошел в 1971 году между сборными Нидерландов и Мексики.



Первый чемпионат Европы – в 1982.



Первый чемпионат мира – в 1991.



На Олимпийских играх женский футбол дебютировал в 1996 году.

Борьба за права, XXI век

Несмотря на то, что положение женского футбола на сегодняшний день куда лучше, чем сто лет назад, футболистки продолжают бороться за свои права и ломать стереотипы о том, что это мужской вид спорта. Помогают им в этом международные организации (ФИФА и УЕФА), которые неустанно говорят о важности женского футбола, и спортивные бренды, которые занялись активным его продвижением. Среди них – Nike. Компания разработала форму для 14 сборных, и комплекты впервые не похожи на мужские (презентация прошла в Париже 11 марта, получилось очень здорово).



Но больной темой для девушек остается зарплата и призовые – суммы, которые получают женщины, значительно меньше того, что зарабатывают мужчины. Футболистки сборной США из-за этого подали в суд на Федерацию футбола страны. Два года назад девушкам уже удалось добиться повышения оклада, но незначительно.



На презентации Nike в Париже мы обсудили эту ситуацию с полузащитником сборной США Меган Рапино, одной из лучших футболисток мира.



— Честно говоря, я не знаю, почему существует эта разница в зарплатах, — сказала она. — Может, потому что долгое время мужской футбол был куда более популярным. Но времена меняются очень быстро. Я играю уже около 10 лет, и если раньше на наши игры приходило по 5 тысяч человек, то сейчас приходят уже 30 тысяч.



По мнению Меган, для популяризации женского футбола нужны большие инвестиции.



-Если ты имеешь крутой продукт, ты можешь начать такую кампанию.Но тебе нужны деньги на рекламу, маркетинг, брендирование. Это нужно, чтобы билеты продавались.Но без серьёзных инвестиций этого не сделать.



Пока в женский футбол вкладывать спешат не везде. У чемпионата мира во Франции есть всё, чтобы изменить ситуацию