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Матч женских «Атлетико» и «Барселоны» собрал 60 тысяч человек, фото, видео

Матч женских «Атлетико» и «Барселоны»
«Чемпионат»
Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images
На матч женских «Атлетико» и «Барселоны» прошло 60 тысяч человек. Это рекорд
Женский футбол набирает популярность.
Футбол

60 739 зрителей – столько посетило воскресный матч между женскими командами «Атлетико» и «Барселоны». Это мировой рекорд посещаемости среди женских клубов. Предыдущий, кстати, тоже был установлен в Испании: в январе на «Сан-Мамес» посмотреть кубковый матч между «Атлетиком» и «Атлетико» пришло 48 121 человек.

«Атлетико» обычно играет на тренировочной базе, но из-за ажиотажа вокруг матча с «Барселоной» встречу перенесли на «Ванда Метрополитано» — обе команды сейчас борются за чемпионство. Но увеличить отрыв девушкам из Мадрида не удалось – они уступили со счетом 0:2, и теперь «Барса» отстает от них всего на три очка.

Изначально количество билетов ограничили 50 000, но, когда их размели, в продажу выпустили дополнительные 10 000. Раскупили все за пять дней до матча. Стоили билеты дёшево – всего пять евро на любую из трибун. Для членов клуба «Атлетико» билеты были и вовсе бесплатными.

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Матч женских «Атлетико» и «Барселоны» собрал 60 тыс. человек
Матч женских «Атлетико» и «Барселоны» собрал 60 тыс. человек
Фото: TF-Images/Getty Images
Матч женских «Атлетико» и «Барселоны» собрал 60 тыс. человек
Матч женских «Атлетико» и «Барселоны» собрал 60 тыс. человек
Фото: TF-Images/Getty Images
Матч женских «Атлетико» и «Барселоны» собрал 60 тыс. человек
Матч женских «Атлетико» и «Барселоны» собрал 60 тыс. человек
Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Абсолютный рекорд посещаемости матча женских сборных был установлен в 1999 году: тогда на финальный матч чемпионата мира между США и Китаем пришло 90 185 человек.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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