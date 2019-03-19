В сборной не замечают безголевую серию Дзюбы. Забьет Бельгии или Казахстану

В день вылета в Брюссель на матч с Бельгией сборная России впервые тренировалась в полном составе. Последним до национальной команды долетел Денис Черышев: он прибыл лишь вчера вечером.

Видимо, в качестве своеобразного подарка сегодня утром в Новогорск приехали специалисты РУСАДА для взятия допинг-проб. Всего выбрали восемь человек, среди которых точно были Антон Миранчук и как раз Черышев. Оба вышли на тренировку с небольшим опозданием.

Эти два дня сборная занималась не на основном поле базы – оно до сих пор покрыто высокими сугробами. Пока шла подготовка к занятию, игроки разбились на группы и что-то обсуждали. Артем Дзюба, судя по мимике, описывал что-то очень яркое:

Само занятие по классике было открыто первые 15-20 минут, за которые футболисты успели только размяться. Зато в тренировке принимали участие все игроки, которых тренерский штаб вызвал на сбор. Вместо Ильи Кутепова оперативно подъехал Юрий Жирков. Уже после занятия от главного врача сборной Эдуарда Безуглова стало известно, что в Бельгию не летит Роман Зобнин.



«Он лишний раз подтвердил, что он мужественный футболист. Получил травму в игре с «Зенитом», хотя сам не помнит, когда это случилось. Вероятно, в борьбе ему наступили на кисть, случился перелом с небольшим смещением. Мы обследовали его: травма требует оперативного вмешательства. Но операцию можно было бы сделать и через несколько дней, поэтому с нашей стороны была попытка протестировать Романа в боевом режиме тренировок. Но болевой синдром, который есть у Зобнина, не позволяет ему вести полноценную контактную борьбу, а ее против Бельгии будет вдоволь. Поэтому принято решение оставить Романа в Москве: в ближайшее время будет выполнено оперативное вмешательство. Уверен, в итоге все будет хорошо.

Все остальные игроки были в общей группе, едут в Бельгию, готовятся без ограничений», – отметил Безуглов. Чуть ранее он же прояснил ситуацию с Кутеповым, который приехал в расположение сборной, но затем покинул его из-за травмы, которая, как выяснилось, беспокоит его уже несколько недель. «О проблеме Ильи мы узнали только после его появления в расположении сборной. При этом все ребята тренируются в общей группе, но перед каждой игрой у каждого футболиста есть какая-то проблема. В свое время Серхио Рамос сказал, что последний раз он не испытывал боль в 6 лет, когда пришел в академию. Болевой синдром – не всегда знак», – объяснял доктор.

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Чуть ли не впервые на тренировке сборной главное внимание было не у футболистов и даже не у Станислава Черчесова. Перед занятием в Новогорск приехали министр спорта Павел Колобков и президент РФС Александр Дюков. Они общались с командой, а потом пришли на тренировку. Попутно Колобков что-то очень уверенно рассказывал Дюкову: судя по всему, речь шла как раз о новогорской базе. Звучали обрывки фраз про количество полей, качество газона, гостиничный комплекс. После этого Колобков и Дюков отвечали на вопросы. Причем президент РФС вновь несколько раз ослушался помощников, просивших побыстрее закончить пресс-подход. Дюков отвечал до тех пор, пока вопросы к нему не кончились. И это уже вторая подобная история после его выборов на пост главы Дома футбола. Уровень открытости не меньше, чем был у Виталия Мутко.

– О чем была ваша сегодняшняя встреча со сборной?

– Можно сказать, что сегодня я познакомился с командой. Безусловно, ряд игроков знал и раньше, но с кем-то познакомились только сегодня. Состоялось рабочее общение. Атмосфера в команде бодрая, настрой рабочий. Все прекрасно понимают, что ждет важный турнир, в котором важно успешно выступить. В том числе и в первых двух матчах.

– Начинать против фаворита группы – не лучший вариант?

– С одной стороны против Бельгии будет непростой матч, и лучше бы начать с командой, которая не является фаворитом группы. Но прошлый год и успешное выступление на ЧМ-2018, в Лиге Наций показали, что неприрекаемых авторитетов для нашей сборной нет, и она в состоянии играть с любым соперником. Сам я, конечно, планирую посетить матчи нашей команды.



– Артем Дзюба не забивает уже очень давно, это проблема?

– Забьет в ближайших двух матчах.



– Павел Погребняк позволил себе высказывание о том, какие игроки должны выступать за сборную России – вы как отреагировали на его слова?

– Высказывание Павла получилось явно некорректным. РФС не приемлет любые проявления расизма, в любых формах. Честно скажу, было достаточно неожиданно услышать такое высказывание от Павла. Я давно его знаю и никогда не замечал, что он разделяет какие-то расистские убеждения. В этой истории и в этой ситуации обязательно нужно разобраться. В ближайшее время Комитет РФС по этике проведет работу и даст оценку этому высказыванию. Сам я с Павлом по этому поводу еще не говорил.

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Ответ Дюкова по Дзюбе перебил в итоге Магомед Оздоев, который сказал, что вообще был не в курсе неудачной статистики партнера. Видимо, неудачная серия на настроении Артема совершенно не сказывается. Еще Оздоев успел сказать, что Бельгия – топ, но их игру уже разобрали на теории, а для победы надо просто биться до конца. Что требования в сборной России после ЧМ не поменялись. И что клубные результаты уже не отвлекают.

Алексей Миранчук тоже в основном говорил тезисами:



– В Бельгии много звезд, на каждой позиции. Но играть и побеждать надо. Матч должен быть интересным.

– Травмы Зобнина и Кутепова расстраивают, но есть, кем их заменить. Сам Алексей в порядке, несмотря на фингал, с которым он провел последние две недели. Говорит, многим вокруг так было даже проще: не путали с Антоном.

– Менять футболками ни с кем из Бельгией не планирует, потому что до сих пор стесняется подходить и просить о подобном.