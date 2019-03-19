Как Кокорин отметит день рождения в СИЗО

Вряд-ли форвард «Зенита» мог когда-то предположить, что однажды встретит день рождения в СИЗО.

История Кокорина и Мамаева длится уже очень долго. Все прекрасно помнят подробности этой истории. Они были помещены в СИЗО 11 октября. После этого экс-игроки сборной России присутствовали на множестве различных заседаний и апелляций, но итог оставался неизменным. Изначально, Кокорин и Мамаев должны были пробыть в «Бутырке» до 8 декабря 2018 года. Но никто не мог предположить, что свой день рождения Александр Кокорин встретит в том же месте.

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Как Кокорин его отпразднует

Порядки СИЗО не позволяют бурно праздновать день рождения, как и любой другой праздник. Впрочем, и сам Кокорин не планирует бурно встречать этот праздник. О планах Кокорина нам рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников: «Александр Кокорин не планирует отмечать день рождения в СИЗО. Единственное на что он надеется, – позвонить близким и родственникам, разрешение от следователя на это у него есть. Подарки? Александр не просил подарков, но был бы рад, если ему передали торт. Есть нюанс, кондитерское изделие должно соответствовать разрешённым нормам передачи продуктов питания», — сказал Мельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Что говорит сам Кокорин

«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей», — цитируют Кокорина «Известия».

Кто поздравил Кокорина

В социальных сетях довольно много постов с поздравлениями и словами поддержки Александру от болельщиков, которые не отвернулись от него после всех событий. Но главным поздравлением для Кокорина является поздравление его жены – Дарьи Валитовой.

«Любимый, с днём рождения! Будь сильным. Мы всегда рядом. Всё наладится и всё будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждём тебя», — написала Валитова в своём «инстаграме».

Поздравил Кокорина и его клуб. «Зенит» опубликовал поздравления с днём рождения в «твиттере».

Не остался в стороне и лучший друг Александра по «Зениту» — Артём Дзюба.

«С Днём Рождения, Хрю!» — написал Дзюба в «Инстаграме».

Вратарь «Олимпиакоса» Юрий Лодыгин тоже поздравил своего бывшего одноклубника, пожелав ему терпения.

Также появилось поздравление в твиттере сборной России.

Что дальше

Кокорин и Мамаев будут содержаться в СИЗО «Бутырка» до 8 апреля 2019 года. Адвокаты говорят, что материалов дела настолько много, что рассмотреть всё за один раз не представляется возможным. Но возможен вариант, при котором все лица, проходящие по этому делу, получат год заключения и будут освобождены досрочно. Ведь день пребывания в СИЗО считается за два.