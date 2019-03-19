В чём Дзюба превосходит Чалова, а «Спартак» — всех остальных в РПЛ

Две трети сезона в РПЛ позади – можно подвести промежуточные итоги. Привычный формат – очки, места в таблице, лучшие бомбардиры – для этого слишком банален и скучен. Мы взглянули на участников турнира с неожиданного ракурса. Цифры, которые удивили нас, надеемся, удивят и вас. Как минимум будут интересны.

Символическая сборная 20-го тура РПЛ Уникальная линия атаки и невероятная новая рубрика.

«Крыльям» не бьют пенальти

Только одна команда в этом сезоне не наказывалась одиннадцатиметровыми – «Крылья Советов». При этом по количеству пенальти в свою пользу (5) самарцы уступают только… «Анжи» (6). Самая бедная команда РПЛ чаще всех подходит к «точке» — есть в этом нечто удивительное, не находите?

«Рубин» не пропускает и не забивает издали

У «Рубина» в последнее время маловато причин для радости, но есть повод немного погордиться своими вратарями. Они до сих пор не пропускали мячей из-за пределов штрафной площади. Для сравнения: у лидера сезона, «Зенита», таких голов в пассиве 4. Правда, и чужие ворота дальними ударами казанцы ещё не поражали – совпадение?

«Спартак» лучше всех реализует стандарты…

Красно-белым ещё далеко до статуса «самой играющей» команды страны. Пока москвичи только стремятся к нему, на выручку команде приходят стандарты. Они обеспечили «Спартаку» больше половины голов (56%) – 14 штук. Эта сумма сложилась из шести угловых, пяти пенальти, двух розыгрышей штрафного и одного прямого удара.

«Спартак» успешнее всех ведёт единоборства Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

… и успешнее всех ведёт единоборства

Ещё один разрыв шаблона – лидерство «Спартака» в категории «Единоборства». Согласно подсчётам Instat, красно-белые завершают в свою пользу 53% челленджей, тогда как «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» — только 52.

«Ростов» чаще всех страдает от аутов

Всего шесть голов состоялось после ввода мяча из аута. Из них две трети (4) свалились на голову «Ростова». Этот вид стандарта, пожалуй, самый безобидный из всех возможных, стал настоящей головной болью Валерия Карпина в первой части сезона.

На игроках «Енисея» чаще всего фолят

Принято считать, что чем менее умелая команда, тем охотнее она прибегает к мелкому и не очень фолу. «Енисей» этот стереотип опровергает. Последняя команда в турнирной таблице – первая в номинации «фолы оппонентов». Против её игроков в среднем 15 раз за матч нарушают правила. Хоть где-то лидирует.

Туляки чаще всех идут в обводку

У «Арсенала» своя фишка – его исполнители смелее всех в турнире прибегают к обводке (в среднем 35 раз за матч). У спартаковцев аналогичный показатель составляет 31, у «армейцев» — 30.

Дзюба чаще Чалова участвует в голевых атаках

За обсуждением более чем 1000-минутной незабивной серии Дзюбы мало кто обращает внимание на менее заметную, подготовительную деятельность Артёма. А между тем ему сегодня нет равных в чемпионате по вовлечённости в результативные комбинации. Так или иначе, Дзюба поучаствовал уже в 17 голевых атаках «Зенита». У Чалова с Зе Луишем таких комбинаций по 15.

Дзюба не забивает больше 1000 минут. Что с ним не так? Спойлер: Артём – всё ещё топ, дело в «Зените».

Алексей Миранчук финтит лучше Антона

Даже многоопытному Юрию Сёмину не всегда просто различить близнецов Миранчуков, но номер на майке – не единственный показатель, по которому можно понять, кто есть кто. По подсчётам Instat, Алексей чаще всех в чемпионате пускается в обводку – уже 128 попыток (у Влашича и Бакаева – по 127). Антон в этом рейтинге пока даже в топ-20 не входит. Правда, у него и матчей чуть меньше, чем у брата.

Классон чаще всех бьёт в каркас ворот

Четырёх голов по вине штанг-перекладин недосчитался Виктор Классон. В этом отношении краснодарский швед самый невезучий участник турнира. По три удара в каркас ворот нанесли красноярец Костюков и спартаковец (а ранее ростовчанин) Гулиев.



По материалам Instat.