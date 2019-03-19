Самый богатый человек Англии хочет купить «Челси». Абрамович готов продать

Что известно о продаже «Челси»?

По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба. Согласно источнику, 52-летний российский предприниматель оценивает «Челси» в 2,2 млрд фунтов стерлингов. Рэтклифф считает цену завышенной из-за ситуации с реконструкцией стадиона «Стэмфорд Бридж». Расходы на модернизацию арены значительно увеличат сумму сделки.

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Любопытно, что это уже не первая встреча Абрамовича с Рэтклиффом по поводу «Челси». В сентябре 2018-го Bloomberg сообщил про неудачные переговоры сторон. Летом прошлого года российский предприниматель нанял инвестиционный банк, который должен был помочь ему продать лондонский клуб. Тогда на сцене и появился Рэтклифф, предложивший 2,3 млрд фунтов стерлингов, однако Абрамович потребовал 3 млрд. Поэтому сделка не состоялась.



Кроме того, в октябре 2018-го журнал Tyden рассказал о переговорах Абрамовича с самым богатым бизнесменом Чехии Петром Келлнером. Утверждалось, что чех находится в близких отношениях с владельцем «Челси» и даже выкупил ВИП-ложу на «Стэмфорд Бридж» рядом с ложей Абрамовича. Впрочем, в «Челси» тогда опровергли все слухи.

Что выиграл «Челси» в эпоху Абрамовича?

Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. Это стоило ему около 140 млн фунтов стерлингов. Российский предприниматель выплатил долги находившегося на грани банкротства лондонского клуба и поднял своими вложениями команду до заоблачных высот. В 2008-м «синие» впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов, но проиграли в московских «Лужниках» по пенальти «Манчестер Юнайтед». Ещё через четыре года «Челси» выиграл Лигу чемпионов со второй попытки, победив «Баварию» в Мюнхене в серии пенальти.



Кроме того, за эти 16 лет «Челси» завоевал пять чемпионских титулов АПЛ (2005, 2006, 2010, 2015, 2017), пять Кубков Англии (2007, 2009, 2010, 2012, 2018), три Кубка лиги (2005, 2007, 2015), три Суперкубка Англии (2000, 2005, 2009) и золото Лиги Европы (2013). По данным британских СМИ, за период владения клубом Абрамовича «Челси» потратил на зарплаты игроков больше всех в Англии – 2,76 млрд фунтов стерлингов.

«Господин Абрамович очень требовательный босс, но вместе с тем большой фанат футбола, – рассказывал экс-главный тренер «синих» Антонио Конте. – Хочет знать и понимать твои футбольные идеи. Он поехал вместе с командой на сбор в Австрию. Вместе с командой смотрел видео, которые я показывал. Он действительно хочет вникать в процесс. Это просто фантастика».

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Что известно о покупателе лондонского клуба?

Абрамович готов продать клуб человеку, который уже связан с футболом. Сэр Джим Рэтклифф является основателем одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos. В 2017 году компания англичанина купила швейцарскую «Лозанну», а теперь 66-летний бизнесмен намерен приобрести клуб АПЛ. Помимо того, в декабре Рэтклифф стал владельцем британской шоссейной велокоманды Team Sky.

Состояние Рэтклиффа оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов. В опубликованном недавно рейтинге Forbes он занимал 110-е место, тогда как Абрамович – 107-й в списке богачей. Джим родился и вырос в небогатой семье плотника, окончил престижную гимназию Беркли, обучение в которой было бесплатным, а потом отучился в Бирмингемском университете по специальности инженер-химик. Шаг за шагом строил карьеру. В 40 лет открыл собственный бизнес и сделал состояние за счёт покупки активов, от которых избавлялись крупные корпорации. Англичанин активно выступал за «Брексит», а недавно решил перебраться в Монако из-за высоких налогов в Англии.