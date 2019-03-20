«Игроки «ПСЖ» — гомики». Эвра пришлось извиняться за свои слова

В день, когда «Манчестер Юнайтед» выбил из Лиги чемпионов «ПСЖ», Патрис Эвра был невероятно счастлив. Вот как он праздновал победу во Франции вместе с Полем Погба.

Как раз после этого видео по футболисту прошёлся его бывший партнёр Жером Ротен. Сказал, что такое празднование — неуважение к болельщикам.

«Встречу — дам пощёчину, — ответил Эвра, — ты всегда был скользким типом». После одной его игры за «Марсель» почему-то кажется, что это была не пустая угроза.

Эвра выкинули из «Марселя», после того как он избил фаната Похоже, легендарному защитнику пора переходить в боевые единоборства.

Но основная жара началась после других слов француза.

Конфликт с «ПСЖ»

В своём очередном видеохите Патрис едет в машине и очень эмоционально рассказывает своим подписчикам, чем плох «ПСЖ». «Мы разделались с командой даже не третьего — четвёртого сорта». В том же видео он назвал соотечественников словом «faggots». И вот тут всё уже стало серьёзно.

На жаргонном сленге это слово означает представителя ЛГБТ, который отдаёт инициативу партнёру. По-русски — просто «пассив».

Вскоре на эти слова отреагировал «ПСЖ».



«Осуждаем гомофобные оскорбления со стороны Патриса Эвра в адрес клуба, его представителей и бывшего игрока команды Жерома Ротена. Эти слова до глубины души потрясли клуб, который привержен ценностям взаимоуважения и открытости».

Эвра ответил.

«Случилось огромное недоразумение. Видео было снято в шутку, но СМИ преподнесли его так, будто я выступаю против людей с нетрадиционной ориентацией».

Попытки перекинуть вину на СМИ выглядят жалко.

«Я не гомофоб. Если я кого-то обидел, то приношу извинения. Я этого не хотел, а французские СМИ пытаются меня унизить.

Они всегда искажают мои слова. Знаете, ребята, я больше не играю в сборной Франции, так в чём тогда дело? Вам скучно? Почему вы постоянно пытаетесь поднять шум вокруг меня, распространяя мои видео?».

Собственно, сами видео

Раз уж Патрис сам заговорил про видео, самое время устроить небольшой экскурс по его «инстаграму». У Эвра необычный стиль — он постоянно кричит, громко смеётся и много поёт.

Но ладно песни, вот такой наркоманией он отметил 14 февраля.

Так — праздновал Рождество.

А его суперхит с индейкой вынес мозг каждому, кто посмотрел эту дичь. «Возможно, заболею сальмонеллёзом», — рассуждал он потом о ролике.

За последние пару дней, пока кипел скандал с «ПСЖ», в его «инстаграме» тоже появилось очень неоднозначное видео.

Минутки размышлений от Эвра: «Почему ты всегда ведёшь себя так, будто не знаешь, что ищешь?». Уберите детей от экранов, если осилите и это.

Этот пост Эвра подписал хештегом «французские СМИ».