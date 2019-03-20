В Сеть попал отчёт Моуринью по «Барсе» из 2006 года. Жозе опередил время

«Моуринью уже не тот» – мнение, которое появилось ещё в конце периода Жозе в «Реале», развивалось после второго увольнения из «Челси» и укоренилось в «Манчестер Юнайтед». Португальцу предъявляли претензии за скандалы с игроками, за тактическую отсталость, начиная со слабого контрпрессинга и заканчивая «автобусами», за плохую подготовку к матчам и за бесполезные тренировки.

Но ведь когда-то Моуринью был тренером, опережавшим время. Он одним из первых осознал и доказал важность переходных фаз. Он разбил АПЛ новой для англичан схемой и устроил тактическую революцию. Он уничтожал лучшие команды планеты в различных стилях и ставил рекорды в лигах. Узнать побольше о старом Жозе и о его работе в «Челси» мы можем благодаря «Твиттеру»: на прошлой неделе там выложили полный отчёт Моуринью по «Барселоне», выполненный совместно с Андре Виллаш-Боашем ещё в «Челси» в сезоне-2005/06.

Не так часто в свободный доступ попадает настоящий аналитический отчёт о сопернике от легенды тренерского цеха. Разберёмся, какое же наследство мы получили.

Зидан, Жардим, Мончи. Кто ещё мог бы вернуться на старое место? Сезон исправления ошибок.

Страница 1. Соперник в атаке

Жозе и Андре начинают с базовой информации о «Барселоне», разбавляя схему примерными возможными траекториями сине-гранатовых и информацией об их росте. Каталонцы играли по схеме 4-3-3, стали сильнее и агрессивнее в переходных фазах в атаке, но их позиционная атака слишком сильно зависела от Роналдиньо и Месси (ещё тогда). Моуринью критикует билд-ап «Барселоны» за большое количество ошибок в первой фазе атаки и считает, что длинные передачи от «Барселоны» не очень опасны: «Челси» легко выиграет борьбу, подбор и заберёт мяч.

При этом начало атаки «Барсы» через короткий пас описывается как легко предсказуемое, а Эдмилсон и Олегер описываются как очень уязвимые к прессингу. Поэтому Моуринью и Виллаш-Боаш уделили много внимания прессингу: Эдмилсона они хотят накрывать уже после приёма мяча, когда он соберётся разворачиваться – тогда его, по словам португальцев, ожидает «сюрприз». Олегеру же важно было ограничить пространство ещё до приёма мяча, потому что в таком случае испанский крайний защитник точно допустит ошибку уже после приёма.

На первом примере видно, как «Челси» должен был прессинговать: накрывать Олегера до приёма, форсировать ошибку или передачу назад; оставлять Эдмилсона свободным, перекрывая Деку и Мотту, чтобы накрыть его уже на приёме и спровоцировать ошибку или передачу назад; прессинговать Пуйоля, чтобы вынудить его отдать длинную передачу. Персональными ориентировками, которые стали так популярны у позднего Моуринью, в этом матче португальцы, видимо, пользоваться не собирались: разве что правый вингер «Челси» должен был всегда играть по ван Бронкхорсту.

Жио вообще уделяется очень много внимания как одному из главных игроков «Барселоны» в атаке – напоминает сегодняшнего Альбу, только функционал голландца был ещё шире. Он высоко подключался в атаку и по полуфлангу (в тексте – inside, сейчас зону между крайним и центральным защитником называют inside channels), и по флангу, делая рывки до чужой штрафной.

Отсутствие Хави всегда сказывается на команде – Жозе и Андре отметили и это. Самые опасные элементы атакующей игры «Барселоны» без травмированного Эрнандеса – смены позиций игроков: опускающийся Это’о и поднимающийся на его место Деку, уходящий в центр Роналдиньо, действующий по всему полю Месси и всё тот же высоко подключающийся ван Бронкхорст. Португальцы демонстрируют возможные перемещения на картинке 3 и говорят о большой необходимости в коммуникациями между защитниками и опорником.

Самое интересное в разборе Жозе – само собой, переходные фазы. Для практически первооткрывателя этих стадий игры, про переход «Барселоны» в атаку после возвращения мяча написано мало. Моуринью снова говорит о необходимости прессинговать, так как игроки «Барселоны» в таком случае будут ошибаться и не смогут провести быстрый переход в атаку – особенно это касалось защитников сине-гранатовых и Эдмилсона. Также «Челси» ни в коем случае не должен был терять мяч на своей трети, потому иначе мяч будет в две передачи доставлен к Это’о в штрафную – португальские тренеры подтверждают это примером из матча против «Эспаньола» (картинка 2).

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

Страница 2. Оборона соперника и индивидуальные оценки

Моуринью и Виллаш-Боаш дважды делают акцент на разрывах между крайними и центральными защитниками «Барселоны»: в первом и предпоследнем пунктах. Португальцы говорят о слишком широком расположении Олегера и ван Бронкхорста и утверждают, что использовать эту слабость можно так же, как и в прошлом сезоне (в розыгрыше ЛЧ сезона-2004/05 «Барса» и «Челси» тоже встречались друг с другом). Судя про приписке exploit!!!, тренеры синих очень сильно рассчитывали проходить оборону «Барселоны» именно так, но из примеров – только картинка 3, на которой один из полузащитников «Челси» пользуется свободой и врывается в полуфланг, а крайние защитники сине-гранатовых привязаны к вингерам соперника.

Моуринью имел ещё две идеи в атаке. Первая – использовать ошибки Роналдиньо в прессинге: бразильца можно было заставить переключиться с правого защитника на центрального полузащитника, который опускался ниже – тогда у правого защитника «Челси» появилось бы много пространства, плюс он вынудил бы либо Деку уйти шире, либо ван Бронкхорста – выше (картинка 1). Вторая – вытаскивать Пуйоля в глубину с помощью нападающего. В таких случая на позиции Карлеса оказывался страхующий его Эдмилсон: тогда можно либо эксплуатировать оставленную Пуйолем зону, если Эдмилсон затянет со сменой позиции, либо использовать преимущество в центре. Жозе и Андре не ошибались: «Барселона» реально оставляла очень много места в своей опорной, прижимаясь к линии штрафной – посмотрите на скриншот из того матча. За кадром – ещё два игрока «Барсы» в одной линии обороны.

В переходных фазах тренеры «Челси» указывают на необходимость иметь варианты для передачи в глубине и ширине, потому что после потери игроки «Барселоны» всегда пытались вернуть мяч обратно в очень агрессивной манере – особенно это касалось Деку и ван Боммеля. Но, если удастся устоять под таким контрпрессингом, «Челси» будет находиться в «ИДЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ, чтобы убить их».

«Барселона» была очень уязвима для контратак: крайние защитники играли слишком высоко, Пуйоль пытался поднять линию офсайда и давал ещё больше пространства нападающим «Челси». Ну и самый забавный пункт: Жозе просил очень внимательно пасовать Чеху, потому что Это’о всегда давил на вратарей соперника, как сумасшедший, да ещё и поле на «Стэмфорд Бридж» было паршивое.

В индивидуальных оценках игроков «Барселоны» по большей части идёт повтор уже написанного. Выделю самые интересные моменты.

— Пуйоль описывается как агрессивный, эмоциональный игрок, которого легко спровоцировать и который сходит с ума из-за ошибок рефери. Более того, Моуринью говорит, что Карлес плохо выбирает позицию, легко вытягивается нападающим и плохо руководит линией обороны. Поразительное и очень неожиданное описание легендарного капитана «Барсы».

— Сильвиньо «не знает, как обороняться и как контролировать зону между собой и центральным защитником».

— Иньесту, который у Райкарда сидел на скамейке и всегда выходил на замены, тренеры описывают как очень динамичного игрока с огромным радиусом действия и хорошей скоростью – как передвижения, так и осуществления действий.

— После перечисления достоинств Роналдиньо Жозе не забыл сказать и о том, что его плохую работу в обороне можно эксплуатировать. Красным выделена другая характеристика волшебника: Моуринью назвал Роналдинью обманщиком-рецидивистом, который «легко падает»;

— Второй раз за отчет Месси описан как отличный дриблер, на котором надо фолить – чем раньше, тем лучше. Тем временем, Лионелю всего 19 – он еще успеет передать Моуринью и Пеле привет за то, что те называли его одноногим;

— Становится понятно, почему Моуринью легко обменял Ибрагимовича на Это’о перед последним сезоном в «Интере», а затем взял постаревшего камерунца себе в «Челси» из «Анжи». По словам португальцев, Это’о – «взрывной и агрессивный с мячом и без мяча», «очень силен в обороне» и «упорно работает во время первой фазы атаки соперника, вынуждая пасовать вратарю». Идеальный солдат Моуринью.

Моуринью должен возглавить тренерский профсоюз. Эта работа повлияет на футбол Изменить игру как тренеру Мауру, видимо, уже не удастся.

Страница 3. Стандарты

Классическая часть любого отчёта о команде – описание стандартов в обороне и в атаке с примерами.

Из интересного.

— При штрафных с краёв «Барселона» не имела постоянных точек, куда Деку или ван Бронкхорст подавали бы мяч, но всегда на ближнюю штангу прибегало пять игроков нападения, а шестой – Месси – шёл на дальнюю на случай скидки.

— При штрафных перед воротами «Челси» у «Барсы» было несколько вариантов розыгрыша. Роналдиньо закручивал мяч над стенкой в любой из углов, Деку и Эдмилсон били издалека и на силу, а Маркес приходил не для удара, а для комбинирования с партнерами. Тренеры просили очень внимательно относиться к Это’о, который всегда мог подобрать мяч после рикошета, отскока или скидки.

— «Барселона» часто использовала короткий розыгрыш на угловых. Четвёртая и пятая картинки наглядно это демонстрируют. Португальские тренеры также просят внимательно относиться к блоку соперником игроков «Челси» при угловых – так сине-гранатовые освобождали партнёров.

— При прямых штрафных соперника «Барселона» не оставляла ни одного игрока для контратаки и использовала персональную опеку.

— Зато при угловых у своих ворот «Барселона» оставляла сразу трёх игроков для контратаки. Ещё пятеро разбирали соперников один в один. Моуринью и Виллаш-Боаш хотят удивить соперников либо коротким розыгрышем, либо передачей не в штрафную.

Обратите внимание: пять примеров – стандарты «Барселоны» в атаке, и лишь один – стандарты у ворот сине-гранатовых.

Зато Моуринью добавил очень много деталей в пункте «другие наблюдения». Жозе говорит и что Маркес и ван Боммель сидят на карточках и могут пропустить ответный матч, и что судьи в том сезоне назначили 11 пенальти в пользу «Барселоны» и четырежды удаляли их соперников («Челси», кстати, тоже заработал одно удаление в игре с сине-гранатовыми), и что игроки «Барселоны» постоянно симулируют и выпрашивают карточки. Моуринью и Виллаш-Боаш рассказывают и о потенциальных заменах соперника: по их мнению, «Барселона» не поменяет схему, если будет проигрывать, а на поле могут выйти Иньеста или Ларссон.

Страница 4. Основные атакующие паттерны «Барселоны»

Ещё детали от Моуринью и Виллаш-Боаша. Восемь атакующих движений «Барселоны»: 1 и 2 – в первой фазе атаки, с 3-го по 6-е – во второй, третьей и четвёртой фазах атаки.

Из интересного – высокая зависимость «Барселоны» от Деку и Роналдиньо, а также низкая вовлечённость Эдмилсона. Удивительно, но в те годы сильные опорники оборонительного плана были важнее опорников, которые могут развивать атаки под давлением – на это жаловался Гвардиола в конце своей карьеры. Эдмилсон задействован лишь на картинках 1 и 4, и, судя по подписи от самого Моуринью (в том числе и на первой странице отчёта), его передачи из глубины к штрафной представляют угрозу, если не оказывать на него давление.

Деку же мог продвинуть мяч через всё поле, как на примере 5. Только об угрозе Это’о Жозе и Андре пишут чаще, чем о способностях Деку и в атаке, и в обороне. Действиям Роналдиньо отвели сразу три картинки: на шестой демонстрируется игра волшебника из второй трети, откуда он забрасывал мячи на Это’о и Месси в штрафную, на седьмой показаны три основных паттерна бразильца в атаке (обыгрыш крайнего защитника в сторону центра, в сторону лицевой либо смещение в центр ещё во второй трети для получения мяча), восьмая же описывает возможные перемещения всей атакующей тройки, причём Роналдиньо изображен центральным нападающим, который двигается во всех направлениях. Возможно, это была опечатка, так как по таким траекториям обычно двигался Это’о, судя по описаниям с предыдущих страниц.

Выводы

В 2019 году легко сказать, что подобный отчёт мог бы сделать любой начинающий тренер или аналитик, но это будет далеко от правды. Во-первых, в 2006 году информации было не так много, как сейчас – просматривать игры соперника или изучать его статистику было тяжелее, чем сейчас. Во-вторых, отчёт готовился самими тренерами для игроков – а значит, он должен быть одновременно информативный и простой, чтобы не перегружать своих футболистов. В-третьих, в 2006 году детализированные отчёты для игроков были большой редкостью – в этом признавались сами игроки.

Идеи Моуринью были революционными для 2006 года. Настолько, что ему пришлось их объяснять в 2010-м на своих лекциях в Коверчано. Фактически именно Жозе привёл «переходные фазы» как термин в футбол. Понятие «контрпрессинг» появилось во многом благодаря Моуринью, потому что попытки вернуть мяч во время переходной фазы и есть контрпрессинг. Португалец уделял этому аспекту много внимания – и поэтому его команды были так хороши в контратаках.

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Но из 2019 года хорошо видно и минусы отчёта. Моуринью имел чёткий контратакующий план, продемонстрировал много приёмов «Барселоны» в нападении, но про позиционную атаку своей команды Жозе написал очень мало. Одна идея с выходом из-под прессинга и две идеи по действиям в финальной трети – этого вряд ли достаточно даже с учётом того, что некоторые приёмы «Челси» в атаке наверняка были универсальными и не требовали дополнительного описания. Окей, может быть, этого хватало в 2006 году, но в наше время топ-клубы живут в других реалиях. А реалии таковы: большинство соперников уходит в глухую оборону, и без чёткого понимания, как её проходить, у топ-команды намного меньше шансов.

Сам по себе отчёт из 2006 года не способен поменять отчёты в 2019-м: тренеры и аналитики прекрасно знают, что надо заострять внимание на четырёх фазах игры, разбирать стандарты, вкратце описывать каждого игрока соперника, демонстрировать их атакующие и оборонительные действия и так далее. Единственное, чем полезен этот отчёт, – он доказывает людям, которые считают футбол игрой, в которой нет тактики, обратное.

Давать оценку отчёту Моуринью было бы глупо. Судить отчёт по результату матча (тогда «Челси» проиграл «Барселоне» на «Стэмфорд Бридж» со счётом 1:2) – тем более. Зато отчёт содержит в себе эпоху в деталях и, что самое главное, вновь раскрывает Жозе как революционера и одного из важнейших тренеров мирового футбола, который не играл в «автобус», не отказывался от прессинга и знал, что можно ещё и контрпрессинговать. А если принимать как факт нежелание Моуринью менять свои методы, то заодно становится понятно, почему Жозе стал бледной копией себя прежнего.