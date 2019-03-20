Говорят, «Динамо» не сыграет на новом стадионе в этом сезоне. Разбираемся

Сегодня появилась информация, что «Динамо» может в этом сезоне вообще не сыграть на новом стадионе. После этого «Динамо» официально объявило, что и следующий домашний матч РПЛ с «Локомотивом» команда проведёт на стадионе «Арена Химки». А ещё позже официально выступили представители «ВТБ-Арены»: газон так и не удалось реанимировать. Будут стелить новый.

«Замена поля потребует определённого времени. Первый футбольный матч на стадионе состоится тогда, когда новое поле будет высочайшего качества и сможет служить долго. Конкретные варианты замены газонного покрытия сейчас находятся в стадии проработки, решение будет принято в ближайшее время. Мы приложим все усилия, чтобы провести замену покрытия поля максимально качественно и быстро», — несколько туманно объяснила ситуацию «Чемпионату» менеджер по внешним коммуникациям «ВТБ Арена Парк» Анна Пращикина.

Что произошло с газоном

Первую игру на новом стадионе «Динамо» должно было провести 10 марта со «Спартаком». Первый домашний матч после возобновления чемпионата, исторически принципиальный соперник — идеальный вариант для старта. Готовилось большое шоу, были договорённости с артистами, но в спешке и хлопотах позабыли о главном — о поле. 28 февраля РПЛ официально признала непригодным газон «ВТБ Арены» для проведения матчей. «Динамо» пришлось возвращаться в Химки.

Почему так произошло? Если вкратце, то на стадионе постелили газон рулонного типа, хотя сейчас везде лежат гибридные поля. Подобные газоны чаще всего меняют раз в год, а нынешний лежит уже два года. Правда, на нём не играли, но всё же. Газоны подобного типа требуют очень серьёзного подхода и бережного отношения.

Вот здесь подробный разбор от профессионала.

Что произошло с газоном на «Динамо». Нам объяснили Рассказывает человек, который входит в состав комиссии РПЛ.

Что вообще происходит в «Динамо»

В «Динамо» период смены руководства. Старое уже не при делах, а нового официально ещё не существует. Но к стадиону это не имеет никакого отношения.

Напомним, 14 февраля спортивное общество «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что покупка футбольного клуба обойдётся банку в 1 рубль. С тех пор идут технические процедуры смены собственника.

ВТБ владел контрольным пакетом акций «Динамо» с апреля 2009 года. В конце декабря 2016 года было объявлено о продаже контрольного пакета ВФСО за один рубль, при этом банк остался спонсором динамовских команд, в том числе и футбольной. По контракту, рассчитанному до 31 декабря 2019 года, ВТБ в год выделяет «Динамо» около 1,8 млрд рублей.

В «Динамо» готовится революция. Некоторые подробности уже известны В начале следующей недели должно быть объявлено, что контроль над клубом переходит к ВТБ.

Что будет дальше

Как стало известно «Чемпионату», у «Динамо» ещё есть надежда сыграть на «ВТБ-Арене» в этом сезоне. На это рассчитывают и в клубе, и новое руководство управляющей компании арены. Но вслух об этом, конечно, не скажут. Мартовское фиаско ещё не скоро забудется, так что ничего конкретного от официальных лиц мы не услышим.

Если с новым газоном не будет никаких накладок, то «Динамо» может сыграть на новом стадионе уже в начале мая. С технической точки зрения ничего невозможного здесь нет. За месяц с лишним поменять газон вполне реально, утверждает один из агрономов с большим опытом работы с футбольными полями.

То есть, первый официальный матч на «ВТБ-Арене» может быть сыгран 10 мая — в этот день бело-голубые проводят календарную игру с «Ростовом». Это, конечно, не «Спартак», зато дата красивая. А 26 мая у «Динамо» домашний матч с «Арсеналом».