У России больше нет основного вратаря для сборной. И это отлично

Когда эпоха Игоря Акинфеева в сборной триумфально закончилась, возник вопрос, кто теперь будет основным голкипером национальной команды. Вариантов много – в РПЛ сейчас с вратарями прекрасно, и все они россияне. Но никто из них и близко не Акинфеев, как минимум по уровню восприятия аудиторией.

После осенних матчей стало понятно, что пока у сборной России есть лишь тройка основных вратарей для команды, которую менять не собираются. Плюс более-менее обозначилось то, что Антон Шунин приезжает в команду как третий голкипер. А Гилерме и Андрей Лунёв ведут борьбу за место в воротах. И осенью Черчесов открыто говорил, что вратарь «Зенита» пропустил какие-то матчи исключительно из-за травмы. То есть на тот момент Лунёв оценивался выше и считался первым. На этот раз коуч говорил, что определённости по вратарям у него на момент начала сбора нет: «Только вчера прошла игра, посмотрим, что скажет медицина. Сегодня они все потренировались. Ситуация подскажет. Никто не знает, как всё сложится».

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С одной стороны кажется, что сборной, как и любой команде, нужен основной голкипер, и этот статус будет неоспорим и публичен. То есть все будут знать, что именно этот вратарь – главный. Но на данный момент назначить такого вратаря – риск. Никто не проявляет себя настолько идеально, чтобы без вопросов сделать его основным. Например, в случае Гилерме можно говорить о нестабильности. Маринато может даже в отдельном матче провести очень разные отрезки: совершить несколько безумных спасений, но в итоге пропустить необязательный гол. А против Лунёва – травмы, которые преследуют его либо перед матчами сборной, либо непосредственно в них. Осенью Андрей пропустил несколько игр из-за повреждения, на этот сбор приехал после замены в Вильярреале неделю назад. При этом со «Спартаком» Лунёв сыграл, но статус матча подразумевал, что на него нельзя не выйти.

Но ситуация с отсутствием чёткого первого номера не критична. Поэтому можно рискнуть на эксперимент с выбором вратаря под каждого конкретного соперника или соперников. И менять их в зависимости от стиля, который планирует использовать наша команда и того, что планирует позволять оппонентам. У Акинфеева было дополнительным преимуществом то, что он идеально понимал центральных защитников – все были из одного клуба. Лунёв и Гилерме в этом плане находятся в одинаковой ситуации: взаимопонимание они наигрывают только на сборе. Вратарь «Локомотива» даже имеет небольшое преимущество, поскольку может спокойно общаться с Марио Фернандесом.

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Как это может работать. Например, Гилерме – король воздуха, который не боится выходить из ворот на подачи. Плюс он выше Лунёва. И если играть с акцентом на контратаки с тремя центральными защитниками, если выдавливать соперника на фланг, то вратарь «Локо» выглядит идеальной опцией для такого футбола. Вдобавок последние матчи показали, что он набрал классную форму.

Против «Краснодара» он несколько раз проявлял себя отлично в аспекте, который многие называют у него слабым – чтении игры. «Быки» несколько раз мастерски резали оборону «Локомотива» передачами за спину, и только своевременные выходы вратаря спасали от опасных моментов.

При этом если тактика и стиль игры на Бельгию будут другими, вполне логично выбрать Лунёва. Он лучше в чтении игры. Лучше в матчах, где надо внушить обороне спокойствие за то, что единственный сложный момент не станет голом. Он комфортнее чувствует себя в чтении игры, под давлением.



Нынешняя ситуация позволяет делать подобные рокировки без риска создания конфликтных ситуаций. Непредсказуемость вратаря, которого выберет тренерский штаб, усложняет подготовку соперников к играм против нашей сборной. Фактически нынешняя ситуация – один из моментов, которые сборная может прокачать до идеала и использовать это для собственной выгоды. В будущем основной вратарь, возможно, и потребуется. Но пока надо видеть в этой ситуации возможности стать лучше.