У сборной России большие кадровые сложности. Но выход из ситуации есть

Неделю назад мы прогнозировали состав нашей команды в ближайших матчах и радовались наличию в обойме всех ключевых футболистов.

Сборная России — 2019. Какой она будет Новая роль Дзюбы, шансы для новичков и другие главные вопросы по составам на матчи с Казахстаном и Бельгией.

Увы, жизнь внесла коррективы и разрушила идеальный план. Друг за другом Черчесов потерял Зобнина, которого в тренерском штабе считают чуть ли не самым важным футболистом для сборной, а затем и Кутепова. Можно долго спорить по поводу уровня и стабильности Ильи, припоминать, что он отыграл не лучший матч с «Зенитом», когда проиграл много единоборств Дзюбе, но в условиях нехватки времени для отработки защитных манёвров сыгранная спартаковская связка Джикия – Кутепов смотрелась бы оптимальным вариантом.

По центральной оси российской сборной нанесён удар. Не такой мощный, как в конце прошлого года перед Швецией, но ощутимый, особенно если вспомнить, с каким соперником нам сегодня предстоит встретиться.

Переход на 5-3-2 будет выглядеть оправданным

По сравнению с дебютным периодом работы Черчесова наша команда стала гораздо реже применять модуль с тремя центральными защитниками. С первых минут она в последний раз выходила с ним в матче с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира, а после этого использовала расстановку лишь эпизодически – например перестроилась по ходу проигранного ноябрьского спарринга с Германией.

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Сейчас есть сразу несколько причин сделать упор на насыщенную оборону, добавить дополнительного человека и отказаться от претензий на смелость и риск.



Во-первых, футболисты нашей команды уступают в классе бельгийцам. «Красные дьяволы» даже без травмированных Меньё, Компани, Дембеле, Де Брёйне и Лукаку (громадные потери, безусловно) имеют преимущество в суммарном мастерстве. И тем более в тонусе – игроки соперника выступают в чемпионатах, в которых не было столь длинного зимнего перерыва.



Во-вторых, в распоряжении Черчесова нет сыгранной сильной пары центральных защитников. Семёнов всегда был резервистом и последней опцией. Беляев – новичок, которого вряд ли бросят в бой сразу же. Кудряшов играет в центре только при модуле 3-Х-Х, а в Турции сейчас используется на фланге. С Набабкиным – та же история.



В-третьих, сами бельгийцы чаще всего используют 3-4-3, шустрые форварды (видимо, выйдут Азар и Мертенс) активно меняются местами, использует дриблинг, и важно не проигрывать в этой зоне количественно.

Дзюба забьёт в двух ближайших матчах. Наверху уверены На тренировке сборной России сегодня были высокие гости.

Оптимальным на сегодня видится связка Кудряшова (левый центральный защитник), Семёнова (центральный) и Джикии (правый центральный). Беляев в «Арсенале» играет только по 4-Х-Х, поэтому его шансы, особенно если вспоминать про статус новичка, кажутся минимальными.



А Жирков, нежданно-негаданно вернувшийся в команду, и Марио Фернандес при таком раскладе получат больше возможностей для созидания.

Ахметов – достойная кандидатура на роль Зобнина

Джикия, Марио Фернандес, Жирков (если здоров), Головин, Дзюба – футболисты, которым непременно должно найтись место на поле. Сюда же можно включить и Газинского, отыгравшего у Черчесова все без исключения матчи Лиги наций. Единственный номинально основной игрок, на перспективах попадания в состав которого скажется переход на 3-5-2, — Черышев.



Главная задача в средней линии – попытаться компенсировать отсутствие Зобнина, выполняющего огромный объём работы в переходных фазах, разрушении и продвижении мяча между линиями. Работа пары Газинский – Кузяев не устроила тренерский штаб в ноябре, поскольку оба футболиста тактически ведомые, им пока сложно взаимодействовать и своевременно устранять недостатки друг друга.



Какие варианты есть у Черчесова? Самым интересным станет, пожалуй, ставка на Ахметова. В двух последних играх за ЦСКА Ильзат выходил как раз нижним опорником, страхующим партнёров после потерь мяча. Он резкий, агрессивный, не боящийся единоборств (28 суммарных/12 победных против «Рубина», 17/6 – против «Урала»), старающийся читать эпизоды и предвосхищать отскок мяча. Тактически при Гончаренко Ахметов также очень прибавил, стремительно превратился из сугубо атакующего футболиста в разностороннего игрока с отличным балансом.

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Ещё одно преимущество Ахметова по сравнению, например, с Оздоевым – способности продвигать мяч между линиями. Ильзат отдаёт больше передач вперёд за 90 минут (18,24 в среднем, тогда как у Оздоева 13,5, а у Кузяева 9,43) с лучшей точностью (80 процентов против 76 и 77), владеет более качественным длинным пасом (4,76 попытки с точностью 67 процентов, у Кузяева – 1,71 и 56%, у Оздоева 3,27 и 50%). Дриблинг, позволяющий выходить из-под прессинга, у Ахметова также эффективнее – при схожем количестве обводок с Кузяевым у него гораздо лучше процент успешности, 80 против 61.



По стилистике и интенсивности именно Ахметова можно назвать наиболее похожим футболистом на Зобнина из имеющихся исполнителей. Мы помним про правило «новичка», согласно которому Черчесов не вводит дебютантов в стартовый состав сразу же, но в данном случае можно сделать исключение.

Дзюбе пригодится партнёр-форвард

Один из плюсов перехода на модель 3-5-2 – возможность сыграть с двумя чистыми форвардами. Мы помним, что после прихода Азмуна роль Дзюбы в «Зените» изменилась – Артём стал не наконечником-бомбардиром, а «опорным» нападающим, подыгрывающим партнёрам, участвующим в розыгрыше мяча в глубине, стягивающим на себя соперников и освобождающим зону в штрафной. Черчесов уже намекнул, что и в сборной функции Дзюбы могут измениться.



Форварда плана Азмуна у нашей команды нет, но есть Чалов, также здорово открывающийся в штрафной и умеющий находить моменты, и Смолов, уже игравший у Черчесова под большим форвардом Бухаровым на Кубке конфедераций. Третий кандидат – Черышев, который никогда не был привязан к флангу в сборной, а, напротив, в моменты атаки действующий фактически вторым нападающим-завершителем.



И, наконец, четвёртая опция – выход оттянутым форвардом Головина (в «Монако» он провёл здесь несколько матчей), тогда схема превратится из 3-5-2 в 3-5-1-1. Правда, в данном случае функции Дзюбы останутся прежними.