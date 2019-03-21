Генетики хотят создать второго Месси. Без шуток

КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит»
Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил итоги расследования событий в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1).
«За использование пиротехники хозяева оштрафованы на 125 тысяч рублей. За нецензурные кричалки болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. На 87-й минуте фанаты красно-белых кидали на поле посторонние предметы – штраф 20 тысяч рублей. И в перерыве матча игрок не явился на флеш-интервью. За это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.
Болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За скандирование фанатами нецензурной лексики «Зенит» также оштрафован на 80 тысяч. За сжигание атрибутики команды-соперника клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».
Аршавин вошёл в тренерский штаб академии «Зенита»
Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вошёл в тренерский штаб академии петербургской командой. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, он будет тренировать команду 2004 года рождения.
После завершения игровой карьеры Аршавин прошёл обучение в центре повышения квалификации тренеров в академии сине-бело-голубых и получил лицензии категории D и С. В «Зените» U15 Аршавин будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым.
«Динамо» сыграет с «Локомотивом» на «Арене Химки»
«Динамо» объявило, что следующий матч Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» команда проведёт на стадионе «Арена Химки». Это связано с тем, что на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина» запланирована замена газона.
«Такое решение принято УК «Динамо» совместно с ФК «Динамо-Москва». Замена газона на новый займёт определённое время, и как только он приживётся и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона. «Динамо» сделает всё возможное для окончательного возвращения в родные стены в Петровский парк», — говорится на официальном сайте столичного клуба.
Источник: Абель Эрнандес хочет покинуть ЦСКА
Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть московскую команду, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, 28-летний уругвайский футболист намерен вернуться в чемпионат Италии. Напомним, Эрнандес выступал в составе «Палермо» с 2009 по 2014 год.
Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.
«Крылья Советов» рассчитаются с Тихоновым и футболистами до конца апреля
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов отметил, что самарский клуб намерен рассчитаться с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым и футболистами в апреле.
«Ситуация с выплатами остаётся прежней. Мы всем объяснили, в том числе и Тихонову, что как только деньги поступят, они будут выплачены. К сожалению, такая ситуация не только у нас, а во многих клубах РПЛ.
Задолженности есть перед теми, кто разорвал контракты. Также у действующих игроков есть задержки по зарплате. Примерные сроки? Все долги будут закрыты в апреле, все дождутся денег.
Честно, даже не знаю, кому выгодно из раза в раз выливать эту грязь. У нас о таких маленьких скандалах иногда чаще пишут, чем о футболе, к сожалению», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Известный генетик призвал клонировать Месси, чтобы унаследовать его талант
Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил о готовности клонировать форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Генетик пояснил, что с помощью клонирования мир сможет унаследовать талант футболиста.
«Медицина в нынешнем состоянии позволяет клонировать Месси. Клон Лионеля смог бы унаследовать его талант. Мы можем получить настоящего брата-близнеца Месси», — приводит cлова Наварро El Mundo Deportivo.
За свою карьеру Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч» – приз лучшему игроку Европы. Он является рекордсменом «Барселоны» и сборной Аргентины по количеству забитых мячей. В нынешнем сезоне Месси забил 29 мячей в 26 матчах испанской Примеры.