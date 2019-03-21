Генетики хотят создать второго Месси. Без шуток

«Спартак» и «Зенит» оштрафованы, Аршавин стал тренером, а Эрнандес намылил лыжи из ЦСКА. Главное — в обзоре дня.

КДК оштрафовал «Спартак» и «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил итоги расследования событий в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1).



«За использование пиротехники хозяева оштрафованы на 125 тысяч рублей. За нецензурные кричалки болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. На 87-й минуте фанаты красно-белых кидали на поле посторонние предметы – штраф 20 тысяч рублей. И в перерыве матча игрок не явился на флеш-интервью. За это «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей.

Глушаков дал – Глушаков взял. «Спартак» и «Зенит» разошлись миром Красно-белые на глазах Карреры не сумели приблизиться к конкуренту.

Болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за что клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. За скандирование фанатами нецензурной лексики «Зенит» также оштрафован на 80 тысяч. За сжигание атрибутики команды-соперника клуб оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Аршавин вошёл в тренерский штаб академии «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вошёл в тренерский штаб академии петербургской командой. Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, он будет тренировать команду 2004 года рождения.



После завершения игровой карьеры Аршавин прошёл обучение в центре повышения квалификации тренеров в академии сине-бело-голубых и получил лицензии категории D и С. В «Зените» U15 Аршавин будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым.

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«Динамо» сыграет с «Локомотивом» на «Арене Химки»

«Динамо» объявило, что следующий матч Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» команда проведёт на стадионе «Арена Химки». Это связано с тем, что на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» им. Л. Яшина» запланирована замена газона.

«Такое решение принято УК «Динамо» совместно с ФК «Динамо-Москва». Замена газона на новый займёт определённое время, и как только он приживётся и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона. «Динамо» сделает всё возможное для окончательного возвращения в родные стены в Петровский парк», — говорится на официальном сайте столичного клуба.

Говорят, «Динамо» не сыграет на новом стадионе в этом сезоне. Разбираемся Не всё так плохо.

Источник: Абель Эрнандес хочет покинуть ЦСКА

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть московскую команду, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, 28-летний уругвайский футболист намерен вернуться в чемпионат Италии. Напомним, Эрнандес выступал в составе «Палермо» с 2009 по 2014 год.



Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.

«В 18 лет мне сказали: «Завязывай с футболом». Абель — «джокер» ЦСКА Абель Эрнандес — о маминых слезах, тату кумира, неудаче Слуцкого в Англии и шансах ЦСКА в Лиге чемпионов.

«Крылья Советов» рассчитаются с Тихоновым и футболистами до конца апреля

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов отметил, что самарский клуб намерен рассчитаться с бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым и футболистами в апреле.



«Ситуация с выплатами остаётся прежней. Мы всем объяснили, в том числе и Тихонову, что как только деньги поступят, они будут выплачены. К сожалению, такая ситуация не только у нас, а во многих клубах РПЛ.



Задолженности есть перед теми, кто разорвал контракты. Также у действующих игроков есть задержки по зарплате. Примерные сроки? Все долги будут закрыты в апреле, все дождутся денег.



Честно, даже не знаю, кому выгодно из раза в раз выливать эту грязь. У нас о таких маленьких скандалах иногда чаще пишут, чем о футболе, к сожалению», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Тихонов: никогда не мечтал возглавить «Спартак» Тренер впервые заговорил после увольнения из Самары.

Известный генетик призвал клонировать Месси, чтобы унаследовать его талант

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил о готовности клонировать форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Генетик пояснил, что с помощью клонирования мир сможет унаследовать талант футболиста.



«Медицина в нынешнем состоянии позволяет клонировать Месси. Клон Лионеля смог бы унаследовать его талант. Мы можем получить настоящего брата-близнеца Месси», — приводит cлова Наварро El Mundo Deportivo.



За свою карьеру Месси пять раз выигрывал «Золотой мяч» – приз лучшему игроку Европы. Он является рекордсменом «Барселоны» и сборной Аргентины по количеству забитых мячей. В нынешнем сезоне Месси забил 29 мячей в 26 матчах испанской Примеры.