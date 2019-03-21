Вместо сборной Панамы тут теперь рубятся дети. Как ЧМ работает на Саранск

Попадая в Саранск, чуть лучше понимаешь, почему в Европе всё «так». Столица Мордовии опрятна ровно настолько, насколько микроскопична. Город мал даже по меркам русских провинций. Несколько главных улиц, а отъедешь чуть дальше — уже окраины.

НО!

Даже на этой крошечной территории расположено как минимум несколько гигантских спортивных центров. Своими глазами довелось видеть три — теннисный, ледовый и футбольный.

В последнем находилась база сборной Панамы на ЧМ. Вот эта красота.

Говорят, в городе до сих пор полно приезжих из этой страны, которые не решились уехать.

Тем временем манеж по соседству с той базой отдали на подготовку юных спортсменов. Не только футболистов. Пока на поле гоняют мяч, люди вокруг него осваивают навыки по спортивной ходьбе, атлетике и катанию на какой-то забавной штуке, похожей на Бэтмобиль.

Среди этой спортивной вакханалии последние пару дней проводился детский турнир имени Кирилла Панченко для команд 2010 года рождения.



Панченко открыл детский футбольный турнир в Саранске

Девочка-капитан из «Алги»

К слову о территории, площадь Саранска — 81,5 квадратных километра. Почти в 10 раз меньше Уфы. Из её пригорода — Октябрьского — на турнир приехала детская команда «Алга-Карьера».

Вообще-то, команда называется «Алга», но тренер (он же менеджер, президент и всё остальное) сумел найти спонсора, который помог с поездкой. Так в названии временно появилась вторая часть.

— Дети поплыли. Обычно зал 20 на 12, а тут такое пространство! В жизни не видели подобного манежа, — рассказывает тренер Вадим Чапарин.

— У вас же «Уфа» рядом, команда РПЛ! — отвечаю.

— И всё равно ни одного манежа. «Уфа» помогает нам по возможности, но сами понимаете, всё внимание к ней. А учитывая, что до футбола и без того никому особого дела нет, помощи нам почти никакой. Сам веду четыре возраста, есть только один молодой помощник. Едем на какой-то турнир — даже совета никто не даст, как всё устроить.

— Хоккею проигрываете во внимании?

— Если не спидвею. Какой там футбол, вот туда регулярно собираются полные трибуны. У нас он давно стал популярным, посмотрите видео в Сети.

Особый шарм «Алги» в том, что капитан этой команды — девчонка! В детском футболе так можно — разделение по полу идёт в более старшем возрасте.

София Савостина вступает в отбор Фото: «Чемпионат»

9-летняя София Савостина родом из города Бугульма, в футбол её отдали родители. В женской команде она играет с более старшими девочками, но уровня хватает и для того, чтобы играть с парнями. И характера. Посмотрите на этого командора.

— Я — левый защитник, а не центральный! — с ходу поправляет София.



— С мальчиками комфортно?

— Да!



— Проявляешь себя как капитан?

— Конечно. Например, сегодня. При счёте 0:2 все расстроились, но я сказала: «Забудьте обо всём, нам нужно забить!». Сразу все успокоились и стали играть лучше.



— На кого хочешь быть похожей?

— На Дмитрия Панченко!



— Это который Кирилл?

— Да!



— А Надю Карпову знаешь?

— Да, нормальная футболистка!



— Где бы хотела играть? Дома, в Башкирии, или как Надя в Испании?

— Нуу, сначала можно и дома, а потом — в Испании.

Панченко. Отец и сын

Юную звёздочку сразу заметил Кирилл. Несколько минут он внимательно следил за её игрой. Не только за ней, но и за некоторыми другими командами — может, в «Динамо» кого-то присматривал?

Этот турнир для него многое значит. Ещё на открытии человек, видевший в русском футболе примерно всё, смущался как дитё.

«Смотрю на вас, и мурашки по коже».

— У вас буквально глаза горят, неужели не надоело?

— Нет, мне это точно не надоест.



— То есть не как у Васи Березуцкого?

— Может, когда-то такой момент настанет, но сейчас всё иначе.

Кирилл проводит этот турнир второй год подряд. Помогает отец. Для юной аудитории: Виктор Панченко — лучший бомбардир чемпионата России 1993 года (21 гол) и первый игрок в российском футболе, за трансфер которого в СССР заплатили деньги. Он же автор первого пента-трика в российской истории.

В последнее время Виктор занимается агентской деятельностью. Не так давно был спортивным директором «Локомотива». У Панченко-старшего есть фонд, который и стал одним из партнёров турнира.

Самого Кирилла «Динамо» отпустило из Москвы лишь на один день — открыть турнир и привезти детям ценные призы. Среди главных лотов — майка бело-голубых с автографами футболистов.

Кирилл и Виктор Панченко Фото: «Чемпионат»

Закончив с церемонией открытия, Кирилл нашёл время для «Чемпионата», чтобы поговорить на актуальные темы. Само собой, с ходу переходим к «Динамо».

— Ещё недавно вы были лидером «Динамо», вызывались в сборную, тащили команду из ФНЛ. Почему не играете?

— Со своей стороны чувствую, что физически и психологически готов на сто процентов. Я-то рвусь на поле, но выбор состава — дело тренерского штаба.



— С потерей места в составе не появилось мыслей о смене клуба?

— Нет. Планирую отработать свой контракт с «Динамо» по максимуму. Мне здесь всё нравится, не хочу никуда уходить. Смотрю на ситуацию оптимистично и верю только в лучшее.



— То есть никаких подковерных игр?

— Абсолютно. С тренером у нас хорошие отношения, никаких конфликтов нет.

— Согласны с теми, кто отводит «Динамо» борьбу за 7-9-е место?

— Честно, у нас очень боеспособный состав. Мы потеряли много очков с прямыми конкурентами, поэтому оказались внизу. Но у нас ещё есть время всё исправить и оказаться выше седьмого места. Если посмотреть на таблицу, там у всех команд примерно равное количество очков, поэтому вся борьба впереди.



— То есть «Динамо» не будет бороться за выживание?

— Не хочется громких слов. Мы не загадываем далеко, сейчас все мысли о том, чтобы выиграть ближайший матч. Потом подумаем о следующем, где будет та же задача. Конечно, верим, что станем бороться за высокие места, а не за выживание.



— У «Динамо» есть секретное оружие на конец сезона? Кирилл Панченко, например?

— Может и так. Сейчас у нас пауза на сборные — это будет глотком свежего воздуха. Есть время обдумать все ошибки и подготовиться к следующим играм. К «Локомотиву» будем готовы не только физически, но и ментально. Хотим порадовать болельщиков в дерби.



— История со стадионом морально давит?

— Нет, ведь команда играет в привычных условиях на «Арене Химки». Но при этом и мы, и наши болельщики мечтаем о скором переезде на новую шикарную арену. Я там был, представляю, какой будет праздник для всех.

Снова к турниру

Помимо «Алги», о которой писалось выше, в турнире приняли участие ещё девять команд.

— «Мордовия-1»;

— «Мордовия-2»;

— «Нижний Новгород»;

— «Чемпион» (Арзамас);

— «Спортивная школа № 8» (Пенза);

— «Земляков» (Пенза);

— «Волга» (Ульяновск);

— «Икар» (Саров);

— «Центр Дмитрия Градиленко» (Пенза – Саратов).

Главный приз для двух финалистов — поездка на юг России. И участие в финальном этапе турнира «Большие звёзды светят малым». Фаворитом саранского отбора традиционно считалась «Мордовия», которая выиграла титул в прошлом году.

Но андердоги в моде не только в ЛЧ. В финале сюжет был не хуже, чем в последней игре «Юве».

«Мордовия» дошла до финала и вела в нём со счётом 3:0. В итоге проиграла «Нижнему» (4:7). Новгородцы стали чемпионами, а их футболист Игорь Кудаев — лучшим игроком турнира. Момент славы выглядит так.

Во второй день турнира у ребят было полно развлечений. Нет, те, кто бился за первые места, не распылялись. А вот остальным в таких условиях было уже не так грустно свыкнуться с мыслью о неудачном выступлении.

Мамы и папы упражнялись в том, кто смажет меньше всех пенальти, а сами парни участвовали в конкурсе чеканки (победитель набил 47!). В самом конце на поле вышла популярная в городе группа «Апрель», и многим окончательно стало не до футбола.

Фото: «Чемпионат»

Подарки и мотивация

Оставалось только забрать призы — ребята нахватали кучу потрясных подарков от Nike. Например, за третье место каждому достались оригинальные мячи от компании, финалистам — по комплекту формы. Всем остальным вручили стильные рюкзаки для бутс.

«Сколько ж это стоит-то всё», — удивлялся кто-то из местных «пиджаков». Чиновник вроде.

— За призы огромная благодарность фирме Nike, которая второй раз предоставляет детям шикарные подарки, — говорит Кирилл Панченко, — вообще многие идут навстречу. Хотел бы сказать спасибо руководителям Мордовии и Саранска, футбольно-легкоатлетического манежа — нам его предоставили бесплатно. «Чемпионату» — за освещение. Также хочу поблагодарить группу «Апрель», тренеров школы «Мордовия», всех-всех, кто помогал в организации праздника для мальчишек.

Кстати, о поддержке — на турнир в Саранск приехал глава наших судей Александр Егоров. Поговаривают, что во многом ему город обязан тем, что впервые примет матч сборной России по футболу — с Сан-Марино.

Егоров родился в Саранске. Оперативно купить билет в эконом и за один день вместе с сыном посетить знаковое событие для него нормальная история. В отличие от некоторых людей, которых такие события должны волновать в большей степени, чем бывшего футбольного арбитра.

— Всё это делается не зря, — говорит Панченко-старший, — ко мне вот сегодня подходит мелкий пацан и говорит: «Большое спасибо вам и спасибо вашему сыну! Запомните мою фамилию, вы её ещё услышите!».

Пацан, Виктор Вячеславович тебя запомнил и рассказал о тебе всем своим знакомым. Давай, разнеси их всех!

P.S. Ну а приз зрительских симпатий выиграла…