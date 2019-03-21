Бельгия – футбольный колхоз. Она должна бояться Россию

Когда гуляешь по Брюсселю с аккредитацией на шее и случайно выдаёшь в себе русского, то местные жители иногда заводят разговор о футболе. Они, конечно, не могут назвать ни одного нашего игрока, но даже в шутку не обещают крупной победы своей сборной. Наоборот, Россию они считают опасной, а вот Бельгию — уже не той.

Бельгия не та, что была на ЧМ-2018. Мартинес потерял полкоманды Нашим игрокам некого бояться в Брюсселе, кроме Эдена Азара.

Печальные выводы строятся не только на травмах ключевых футболистов — от Лукаку до Вермалена. Болельщики первой команды в рейтинге ФИФА обеспокоены не кадровыми проблемами, а скрытыми конфликтами между федерацией, тренерами и игроками. Бельгийцам кажется, что их сборная достигла пика и не прошла испытание славой после ЧМ, что логично отразилось на последнем поражении от Швейцарии со счётом 2:5.

Говорить о Бельгии как о лидере мирового футбола действительно не очень справедливо. Великих традиций прошлого здесь нет, исключительного внимания к игре сегодняшней – тоже.



Примеры – в деталях. Например, на пресс-конференцию к Станиславу Черчесову приходит лишь пара местных журналистов, задающих один вопрос на двоих.

В нацеленных на массовую аудиторию газетах центральные полосы уделяются велогонкам, а футболу – лишь маленькая новость о травме Тома Менье.

Единственная же видимая реклама матча обнаруживается лишь в метро – да и та в режиме предупреждения, что станция «Король Бодуэн» будет закрыта на вход из-за какого-то там футбола.

Жутко выглядит и сам стадион, похожий не на место проведения матча 2019 года между Бельгией и Россией, а на декорацию к фильму пост-апокалипсису.



Таблички с указанием трибун – отломаны.

Приклеенные скотчем бумажные указатели для зрителей – выцвели.

Афиши – скрутились.

Мусор – месяцами не убирался.

Поле у главной арены – как из ретро-кино.

А на самом стадионе с беговыми дорожками — не отмыт даже VIP-сектор. Серые от грязи кресла будто бы за ненадобностью забрали с фан-сектора стадиона «Звезда» в Перми.

На глаз неплохо выглядело разве что главное поле, но перед матчем Черчесову запретили пускать игроков в штрафную – иначе всё растоптали бы. Представляете, как бы мы бичевали себя, случись такие оказии в России?

Все эти наблюдения говорят о том, что Бельгия – это такой маленький футбольный колхоз, концентрация полей которого, надо признать, заполонивших даже маленькие деревеньки, поражает уже из окна самолёта.

И как-то раз, на определённом отрезке времени, на этой территории взошел такой богатый урожай, что его с трудом смогли распродать по всему миру. Но далеко не факт, что в ближайшие годы здесь не случатся проблемы с почвой.

Как ни странно, но этот колхоз со временем может пасть перед такими конкурентами, как Россия, где инвестиции годами и по ошибке вливались в замки, а не в плодородную землю. Меж тем территория одного лишь подходящего для футбола Краснодарского края в два раза больше всей Бельгии. Значит, развивая технологии и учитывая традиции, со временем 50-я команда рейтинга ФИФА вполне может поменяться местами с первой.

У сборной России большие кадровые сложности. Но выход из ситуации есть К сожалению, сыграть в сильнейшем составе снова не получится.

«Самая слабая сборная»

Но оставим мечты и остановимся на том, как всё вроде бы плохо у нас сейчас. Акинфеев – закончил. Дзюба – полгода не забивает. Смолов – больше не интересен топ-клубам. В центре обороны – Набабкин. Жирков — вызван в предпенсионном возрасте только потому, что других игроков нет.

Так что, если хотите, можете даже сказать, что это «самые слабое поколение игроков в истории», но потом вспомните ЧМ-2018, показавший, что лучше «самых слабых» в России никого и не было.



Похожая история и с тренером. В марте 2017-го его должны были сжечь на костре в случае поражения в контрольной игре от Бельгии. Он чудом выжил. В марте 2018-го фан-сектор «Зенит-Арены» массово заряжал: «Черчесов – пёс» после третьего гола Франции. Он не сдался. В марте 2019-го тренера обвиняют в создании теневой агентской структуры, использовании сборной в личных финансовых интересах и давлении на клубы. Ответ на эти серьёзные претензии Черчесов с командой должны дать в матче с Бельгией — и, учитывая парадоксальные особенности России – когда чем хуже, тем лучше – в бельгийском колхозе должны нас бояться.



P.S. А мы, в свою очередь, должны провести расследование, не глядя на результаты.



P.P.S. Ну а состав сборной России на матч с Бельгией – если делать выводы по тренировке – будет таким (5-4-1): Лунёв – Фернандес, Жирков, Набабкин, Джикия, Кудряшов – Головин, Черышев, Кузяев, Ахметов – Дзюба.