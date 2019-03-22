Всё, что нужно знать о футболе в Казахстане. С ним мы играем в воскресенье

24 марта российская сборная впервые выступит в Казахстане. Мало того – станет первым футбольным гостем республиканской столицы после решения местного парламента о переименовании Астаны в Нурсултан (в честь экс-президента Назарбаева). В ожидании этого вдвойне исторического события мы навели справки у казахских коллег о положении дел в местном футболе и выяснили: многие околоспортивные проблемы, близкие России, в дружественной республике стоят не менее остро. В лучшем случае.

Финансирование

Мы часто – и небезосновательно – причитаем о дефиците частных футбольных клубов в России. В Казахстане их нет вообще, в принципе. Местная Премьер-лига насчитывает 12 команд, и все до единого финансируются из областных бюджетов. Размер дотаций напрямую зависит от степени любви/равнодушия конкретного акима (губернатора по-нашему) к спорту.

Самый экономически благополучный коллектив Казахстана, «Астана», входит в состав Президентского профессионального спортивного клуба. Помимо футболистов он включает в себя команды по хоккею, баскетболу и велоспорту, но нетрудно догадаться, кто в этом пуле находится в привилегированном положении. Фонд национального благосостояния, финансирующий проект ППСК, ежегодно обеспечивает «Астане» бюджет на уровне $ 50-55 млн. Экономическое превосходство над соперниками естественным образом ведёт к спортивному доминированию: вот уже пятилетку столичный клуб владеет чемпионским титулом и ежесезонно достигает групповых стадий еврокубков. Парадокс: при всей своей платёжеспособности «Астана» до сих пор не располагает учебно-тренировочной базой, соответствующей статусу и нуждам клуба. Надо полагать, львиную долю бюджета «съедают» зарплаты и трансферы – знакомая картинка, не правда ли?

Как Казахстан принимает свою первую Лигу чемпионов Благодаря «Астане» Казахстан впервые принимает матчи группового этапа Лиги чемпионов. Для страны и её столицы это особое событие.

У остальных команд высшего дивизиона размер пособия колеблется от 3 до 40 млн долларов. Ощутимой поддержкой со стороны частного капитала может похвастать только «Кайрат», но и здесь о полной независимости от государственных денег говорить не приходится.

Зарплаты

До недавних пор самым высокооплачиваемым футболистом Казахстана был Андрей Аршавин. По подсчётам коллег, звезда российского футбола обходилась «Кайрату» в $ 1,5 млн в год. Понятно, что помимо класса игрока в «стоимость билета» входило громкое имя. Привлечение мастера такого калибра автоматически повысило интерес к «Кайрату» в России и мире. Ну и спортивный потенциал заодно повысило, пусть и не до чемпионского уровня.

Фото: РИА Новости

После возвращения Аршавина на родину в лиге остался один исполнитель с окладом 1+ млн. Это конголезский нападающий Жуниор Кабананга, выписанный «Астаной» прошлым летом из Саудовской Аравии. Уровень зарплат в ПЛ Казахстана стартует с $ 2 тыс. в месяц.

Размер контракта нового тренера сборной страны Михала Билека доподлинно неизвестен. По слухам, он в разы уступает ставке болгарского предшественника. Станимир Стойлов зарабатывал в Казахстане около $ 2 млн в год. Но недолго: двухлетнее соглашение с ФФК он отработал лишь наполовину.

Лимит на легионеров

В чемпионате Казахстана зарегистрировано 89 иностранцев, что составляет 30% от общего числа игроков. Наибольшей популярностью в местных командах пользуются сербы (12 человек), хорваты и украинцы (по 8). Количество россиян в турнире неуклонно снижается: с 14 представителей в 2016 году до нынешних трёх. Двое из них – воспитанник «Зенита» Никита Бочаров и бывший защитник «Кубани» и «Томи» Александр Клещенко – состоят на службе у российского же тренера Владимира Газзаева в «Тоболе».

Лимит на легионеров подразумевает 8 игроков в заявке на сезон и не более 6 одновременно на поле. Но есть нюанс: на воспитанников местного футбола ограничение не распространяется вне зависимости от их актуальной национальной принадлежности. Пример: выступления за национальную сборную Беларуси не мешают полузащитнику «Тобола» Михаилу Гордейчуку считаться «своим» в чемпионате Казахстана. Карагандинская юность человеку зачлась.

Натурализация

Дефицит квалифицированных кадров для футбольной сборной не только России свойствен. Девятая по размеру страна мира его тоже ощущает. И решает проблему теми же способами, что и сосед – натурализацией легионеров. В свежем списке Билека таковых трое – украинцы Непогодов и Малый, а также казахский немец Меркель. В расширенный состав сборной входят сербский вратарь Ерич и российский защитник Постников.

Сборная

Национальная команда Казахстана никогда не отбиралась в финальные стадии чемпионатов мира и Европы. Нынешний отборочный цикл для неё 10-й по счёту.

Что нужно знать о соперниках сборной России по отбору на Евро-2020 По горячим следам жеребьёвки в Дублине.

Тренеры

Чех Билек стал восьмым тренером-иностранцем в истории казахстанской сборной. Начиная с 2003 года у её руля становились 10 специалистов, из которых лишь два – местные. Трижды команду возглавляли россияне – Леонид Пахомов (2003-2004), Юрий Красножан (2014-15) и Александр Бородюк (2017-2018). Победы на этой должности добился только Красножан. Одной. У Билека их уже две. В двух матчах.

Назарбаев

На неделе все более или менее крупные мировые СМИ вспомнили о Казахстане. Естественно, не благодаря футболу, но опосредованное отношение к игре главная новость последних дней тоже имеет. Среди многочисленных регалий Нурсултана Назарбаева звание почётного президента Казахстанской федерации футбола не самое высокое, но эту общественную нагрузку теперь уже бывший глава государства тоже добросовестно нёс. Участие многолетнего лидера нации в церемониях награждения повышало их престиж в глазах болельщиков.



Более глубоко в футбольную проблематику Назарбаев не вникал, а уж его преемник тем более не станет это делать. Касыму-Жомарту Токаеву больше настольный теннис по душе – третий год национальную федерацию возглавляет.