В группе сборной России первая сенсация. Её сотворил Казахстан

Расклады

В отборочной группе I предварительный расклад выглядел следующим образом. Явный фаворит — Бельгия, Россия и Шотландия разыграют вторую прямую путёвку на Евро. Остальные (Кипр, Казахстан и Сан-Марино) — статисты.

Сборная Казахстана, после перехода в УЕФА, превратилась в аутсайдера. И во всех отборах финишировала в конце таблицы. Особо громких побед у команды не было. Неудивительно, команда в основном составлена из игроков, выступающих в чемпионате Казахстана.

Матч

Уже на 6-й минуте Юрий Перцух с подачи Александра Меркеля открыл счёт в матче. А на 10-й Ян Вороговский удвоил преимущество хозяев. От такого шотландцы не оправились.

И на 51-й минуте получили третий гол в свои ворота. Отличился игрок «Ростова» Бактийор Зайнутдинов.

Тренеру шотландцев Алексу Маклишу уже предлагают уйти в отставку.

И вообще Шотландия в шоке.

Сборной России будет непросто в матче с Казахстаном. Да и Шотландию рано списывать со счетов.

«Нурсултан»

К Казахстану, с которым сборной России играть в конце недели, сейчас приковано внимание совсем по другому поводу. Уход с поста президента Нурсултана Назарбаева, возможное переименование столицы… Впрочем, футбола это не коснётся. Сегодня стало известно, что переименовывать футбольную команду вслед за городом не будут. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

– Все ключевые объекты города – «Астана Опера», «Астана Арена», спортивные клубы, телеканал «Астана» – не будут менять наименования, –заверил Абаев в эфире передачи «Открытый диалог».

О том, насколько логичным было решение о сохранении названия футбольного клуба, корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер спросил у исполнительного директора «Астаны» Пола Эшуорта. Вот что он ответил:

— Я считаю, что футбольный клуб построен на основе традиций и истории. Наш клуб имеет только 10-летнюю историю, но за эти 10 лет он творил чудеса и завоевал фантастическое имя в Европе и мире футбола. Хоть город и изменил название, чтобы почтить экс-президента, я считаю правильным решением не переименовывать клуб. Имена множества команд не совпадают с названиями их городов: «Астон Вилла» (Бирмингем) и многие другие примеры… Поэтому весьма естественно называться иначе нежели город.