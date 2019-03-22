У Черчесова был смелый план. Но класс Азара перевесил

Гилерме в воротах и дебют Ахметова

Станислав Черчесов вернулся к тактической схеме с тремя центральными защитниками, которую в последний раз использовал в матче 1/8 финала чемпионата мира с Испанией. В общем-то это решение напрашивалось, поскольку в нынешнем составе было бы слишком большим риском играть с Бельгией 4-X-X. Георгий Джикия – единственный штатный центральный защитник, а Кирилл Набабкин и Фёдор Кудряшов готовы исполнять эту роль только в тройке. Сюрпризом в какой-то степени стало появление в основе голкипера Маринато Гилерме и дебютировавшего в сборной России Ильзата Ахметова. Всё-таки скорее прогнозировался выход на поле Андрея Лунева и Юрия Газинского.

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Дзюба удивил Куртуа

Три центральных защитника – не обязательно «автобусная» тактика. Это мы знаем по футболу бельгийцев, это доказывала в Брюсселе и команда Черчесова. С самого начала сборная России вступала в активный прессинг в пять-шесть человек на чужой половине поля, встречала хозяев даже выше, чем они наших. Конечно, игровая аритмия требовала действовать на разных отрезках матча по-разному, тем не менее у сборной России был понятый план. Так гости создали первый момент, когда Артём Дзюба наносил удар после кросса Дениса Черышева. Так отыгрались. Тибо Куртуа явно не привык к тому, что его может прессинговать и отодвинуть от мяча кто-то схожий по габаритам: вратарь ошибся, а Черышев забил свой седьмой гол в 21 матче за сборную.

Азар обманул Жиркова

Команда Черчесова не давала бельгийцам главного – разбежаться. Вдобавок гости пользовалась тем, что хозяева относительно пассивно действовали при начале обороны, ставя ловушки в середине. Радовало, что сборная России неплохо выходила из обороны через пас. Но как бы ни работал тренерский план, полностью нейтрализовать соперника, обладающего такой группой индивидуально сильных игроков, невозможно. Когда бельгийцы прорывали центр поля на скорости, становилось страшно. Первый гол Юри Тилеманса создали в пять ходов – наши даже головы поднять не успевали! От пропущенного мяча в результате контрвыпада после углового у ворот Куртуа спас занявший место в воротах Джикия. Пенальти «из ничего» – следствие ошибок группы игроков: Фёдор Кудряшов зачем-то убежал прессинговать до вратаря, Джикия тоже выдернулся из линии, а имеющий недостаток практики Юрий Жирков купился на финт Эдена Азара.

Чалов тоже дебютировал в Брюсселе

Игра сборной России во втором тайме показала, что пропущенный перед перерывом мяч не сбил наших с ног. Гости прижали своим прессингом хозяев к штрафной. Кипела тренерская мысль: Черышев по решению Черчесова ушёл в правый в полуфланг, очевидно, прежде всего, для того, чтобы смещаться под удар с левой ноги. С каждой минутой всё увереннее чувствовал себя на поле Ахметов – молодой дебютант из ЦСКА несколько раз удивил Эдена Азара, отобрав мяч у звезды «Челси». Ещё Ильзат напомнил, что раньше его считали хорошим атакующим игроком с быстрым дриблингом. Но когда Черчесов менял автора гола Черышева на ещё одного чистого форварда Фёдора Чалова, у сборной России было лишь два удара во втором тайме (один – в створ). Эти же цифры остались и через 12 минут к моменту замены Дзюбы на Фёдора Смолова. А ведь возвращение Смолова тоже заставило вспомнить ЧМ-2018.

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Дубль Азара и удаление Головина

У сборной России хватало свежих атакующих игроков на поле (Смолов, Чалов и Антон Миранчук, заменивший ещё до перерыва травмированного Далера Кузяева), но, пожалуй, недоставало людей для отбора мяча. Азар, Азар и компания высасывали энергию из наших грамотным контролем мяча. Любая ошибка могла обернуться третьим голом сборной Бельгии, который снял бы все вопросы об исходе. Миши Батшуайи попал в штангу: символичный эпизод, отражающий весь сезон форварда «Кристал Пэлас».

К сожалению, с добавлением лишнего нападающего и снятием с игры лучшего адресата для длинных передач Черчесов не получил того, на что рассчитывал. Эден Азар оформил дубль, послав в сетку мяч, в котором запутался Батшуайи. Сборная России начала отборочный цикл Евро-2020 с прогнозируемого поражения. Матч в Казахстане – важнее. Потому что там терять очки нельзя. Худший результат игры в Брюсселе не ноль очков, а удаление и дисквалификация Александра Головина.