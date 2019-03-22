Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть как Бельгия

Сборная России уступила команде Бельгии со счётом 1:3. После матча Станислав Черчесов рассказал, почему команде сложно играть как как на чемпионате мира.

— Был ли это тот матч, когда вы хотели сделать разнос в раздевалке?

— Разноса устраивать не надо никогда. Мы увидели интересный матч, который надо спокойно проанализировать. Мы предупредили, что Бельгия очень опасна в быстрых атаках, но мы позволяли им так действовать – это привело к поражению. Но сегодня не тот случай, когда нужен разнос. Игроки сами всё знают – будем спокойно выправлять ситуацию.

— Головин удалился в конце матча. Как оцениваете его действия и планируете ли вы вызывать кого-то ещё в команду?

— Игру – могу обсудить, а вот вторую жёлтую – не видел. Отмахнулся, вроде бы. Я с ним ещё не разговаривал, сделаю это завтра, когда он успокоится. И посмотрим, какие действия будем предпринимать. Вызывать, возможно, никого не будем.



— После второго гола показывали на левый фланг, где должен быть Денис Черышев?

— Я не помню и второй гол разобрать не могу, потому что мне его надо ещё раз посмотреть. Сейчас что-то скажу, возможно, неправильно – в газетах это напишут и назад слова не вернёшь.

У Черчесова был смелый план. Но класс Азара перевесил Сборная России проиграла и потеряла Александра Головина.

— Жиркова уже критикуют болельщики. Считаете, он провалил матч?

— То, что пенальти Юра заработал – я не знаю, был он или нет. Оценки поставим после. А то, что Жирков у нас в команде – мы этому рады, потому что именно такие футболисты дают качество.

— Как оцените игру Ахметова?

— Ильзат провёл качественный матч, обостряющих передач у него было чуть меньше, чем в клубе, но я его поздравил, как и Чалова. Я доволен, хоть и по каким-то моментам есть вопросы.



— Чего вы хотели добиться, выпуская Чалова и Смолова?

— Мы хотели перестроиться в 5-3-2, потому что с 4-4-2 нам было бы ещё сложнее. Не могу сказать, что ход сработал, но хотелось сыграть в два нападающих. Надо нам было мяч отбирать, думали, что это поможет.



— Было задание прессинговать именно Куртуа, или это была обычная тактика с прессингом вратаря?

— Мы готовили этот прессинг, особенно в первые минуты. Нам и самим надо было войти в игру, и бельгийцам не дать почувствовать себя хозяевами положения. Случай это или нет, но сработало. Хотя 90 минут в таком прессинге играть, конечно, невозможно.

Куртуа привёз гол на ровном месте. Но это не помогло России Очень глупая ошибка вратаря «Реала».

— Есть ощущение, что сборная Бельгии сегодня показала нам реальный уровень. Что нужно сделать, чтобы вернуться на уровень ЧМ и играть на равных с топ-командами?

— Для этого нужно дать мне команду на месяц, как перед чемпионатом мира. Тогда будут так играть. Заметьте, правая сторона была «армейская» – мы играем блоками, чтобы ребята друг друга понимали. Когда вы собираетесь лишь за два дня, то все футболисты приезжают в разном состоянии. А когда они месяц у меня, то всё налажено, потому что все будут в одном состоянии. Это не в плане алиби, но если за два дня команда собирается, преимущество дают индивидуальные качества игроков. А когда есть время – мы можем повысить уровень тактической и физической подготовки и выйти на один уровень с топами.