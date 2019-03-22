Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Бельгия – Россия – 3:1, 21 марта 2019, что говорил Черчесов

Бельгия — Россия — 3:1, Станислав Черчесов
Дмитрий Егоров
Фото: Cees van Hoogdalem/Soccrates/Getty Images
Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть как Бельгия
Главный тренер сборной России после игры был спокоен.
Футбол / Евро-2020

Сборная России уступила команде Бельгии со счётом 1:3. После матча Станислав Черчесов рассказал, почему команде сложно играть как как на чемпионате мира.

— Был ли это тот матч, когда вы хотели сделать разнос в раздевалке?
— Разноса устраивать не надо никогда. Мы увидели интересный матч, который надо спокойно проанализировать. Мы предупредили, что Бельгия очень опасна в быстрых атаках, но мы позволяли им так действовать – это привело к поражению. Но сегодня не тот случай, когда нужен разнос. Игроки сами всё знают – будем спокойно выправлять ситуацию.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Бельгия
3 : 1
Россия
1:0 – Тилеманс – 14, 1:1 – Черышев – 16, 2:1 – Азар – 45 (пен), 3:1 – Азар – 88
Удаления: нет – Головин, 90

— Головин удалился в конце матча. Как оцениваете его действия и планируете ли вы вызывать кого-то ещё в команду?
— Игру – могу обсудить, а вот вторую жёлтую – не видел. Отмахнулся, вроде бы. Я с ним ещё не разговаривал, сделаю это завтра, когда он успокоится. И посмотрим, какие действия будем предпринимать. Вызывать, возможно, никого не будем.

— После второго гола показывали на левый фланг, где должен быть Денис Черышев?
— Я не помню и второй гол разобрать не могу, потому что мне его надо ещё раз посмотреть. Сейчас что-то скажу, возможно, неправильно – в газетах это напишут и назад слова не вернёшь.

У Черчесова был смелый план. Но класс Азара перевесил
Сборная России проиграла и потеряла Александра Головина.

— Жиркова уже критикуют болельщики. Считаете, он провалил матч?
— То, что пенальти Юра заработал – я не знаю, был он или нет. Оценки поставим после. А то, что Жирков у нас в команде – мы этому рады, потому что именно такие футболисты дают качество.

— Как оцените игру Ахметова?
— Ильзат провёл качественный матч, обостряющих передач у него было чуть меньше, чем в клубе, но я его поздравил, как и Чалова. Я доволен, хоть и по каким-то моментам есть вопросы.

— Чего вы хотели добиться, выпуская Чалова и Смолова?
— Мы хотели перестроиться в 5-3-2, потому что с 4-4-2 нам было бы ещё сложнее. Не могу сказать, что ход сработал, но хотелось сыграть в два нападающих. Надо нам было мяч отбирать, думали, что это поможет.

— Было задание прессинговать именно Куртуа, или это была обычная тактика с прессингом вратаря?
— Мы готовили этот прессинг, особенно в первые минуты. Нам и самим надо было войти в игру, и бельгийцам не дать почувствовать себя хозяевами положения. Случай это или нет, но сработало. Хотя 90 минут в таком прессинге играть, конечно, невозможно.

Куртуа привёз гол на ровном месте. Но это не помогло России
Очень глупая ошибка вратаря «Реала».

— Есть ощущение, что сборная Бельгии сегодня показала нам реальный уровень. Что нужно сделать, чтобы вернуться на уровень ЧМ и играть на равных с топ-командами?
— Для этого нужно дать мне команду на месяц, как перед чемпионатом мира. Тогда будут так играть. Заметьте, правая сторона была «армейская» – мы играем блоками, чтобы ребята друг друга понимали. Когда вы собираетесь лишь за два дня, то все футболисты приезжают в разном состоянии. А когда они месяц у меня, то всё налажено, потому что все будут в одном состоянии. Это не в плане алиби, но если за два дня команда собирается, преимущество дают индивидуальные качества игроков. А когда есть время – мы можем повысить уровень тактической и физической подготовки и выйти на один уровень с топами.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент