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Квалификация Евро-2020, Криштиану Роналду, Черчесов – в дайджесте новостей

Криштиану Роналду
«Чемпионат»
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Футбол – игра командная. «Юве» не поедет в США из-за проблем с законом у Роналду
Личная жизнь Криштиану заставила изменить регламент международного Кубка чемпионов. Об этом и другом – в обзоре дня.
Футбол

Сборная России уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020

Сборная России потерпела поражение в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией. Встреча, проходившая в Брюсселе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 24-й минуте открыл полузащитник Юри Тилеманс, который нанёс точный удар от линии штрафной. Уже через две минуты россияне отыгрались. Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа неудачно выбил мяч, а Денис Черышев пробил по пустым воротам. Но в концовке тайма Эден Азар реализовал пенальти, который сам и заработал. Форвард бельгийцев заставил Юрия Жиркова нарушить правила в собственной штрафной. Точку в матче сборная Бельгии поставила на 87-й минуте. Азар оформил дубль, расстреляв ворота россиян с близкой дистанции. А ещё через несколько минут после этого гости остались в меньшинстве: Александр Головин был удалён за вторую жёлтую карточку.

Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Бельгия
3 : 1
Россия
1:0 – Тилеманс – 14, 1:1 – Черышев – 16, 2:1 – Азар – 45 (пен), 3:1 – Азар – 88
Удаления: нет – Головин, 90
Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть как Бельгия
Главный тренер сборной России после игры был спокоен.

Сборная Казахстана разгромила Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Казахстана принимала национальную команду Шотландии. Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал хавбек Юрий Перцух, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва преимущество Казахстана увеличил полузащитник Ян Вороговский. Третий гол в начале второго тайма забил нападающий Бактийор Зайнутдинов.

Результативные передачи в актив записали хавбеки Александр Меркель и Исламбек Куат, а также защитник Гафуржан Суюмбаев.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 18:00 МСК
Казахстан
3 : 0
Шотландия
1:0 – Перцух – 6, 2:0 – Вороговский – 10, 3:0 – Зайнутдинов – 51

Дубль Депая помог Нидерландам разгромить Беларусь в матче отбора на Евро-2020

В матче 1-го тура группы C отборочного турнира чемпионата Европы—2020 национальная команда Нидерландов принимала Беларусь. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Мемфис Депай, отличившийся на 1-й минуте. До перерыва преимущество Нидерландов удвоил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, результативную передачу отдал Депай. В начале второго тайма Мемфис, оформил дубль, реализовав пенальти. В конце игры мяч в ворота Беларуси после паса Депая отправил защитник Вирджил ван Дейк.

В другом матче 1-го тура группы C сборная Северной Ирландии принимала Эстонию. Встреча состоялась в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Ниэлл Макгинн, отличившийся на 57-й минуте после передачи нападающего Кайла Лафферти. В середине второго тайма хавбек Стивен Дэвис увеличил преимущество Северной Ирландии, реализовав пенальти.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Нидерланды
4 : 0
Беларусь
1:0 – Депай – 1, 2:0 – Вейналдум – 21, 3:0 – Депай – 54 (пен), 4:0 – ван Дейк – 86
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа C. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Северная Ирландия
2 : 0
Эстония
1:0 – Макгинн – 57, 2:0 – Дэвис – 75 (пен)

Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 1-го тура группы E отборочного турнира чемпионата Европы—2020 национальная команда Хорватии принимала Азербайджан. Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Азербайджана Рамиль Шейдаев, отличившийся на 19-й минуте после передачи хавбека Ришарда Алмейды. Перед перерывом счёт сравнял защитник Хорватии Борна Баришич. Победный мяч забил хорватский форвард Андрей Крамарич на 79-й минуте.

В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии принимала Венгрию. Встреча состоялась в Трнаве на стадионе «Антон Малатински» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник Словакии Ондрей Дуда, отличившийся на 43-й минуте после передачи хавбека Альберта Русняка. В конце игры Русняк увеличил преимущество словаков, голевой пас отдал Дуда.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Хорватия
2 : 1
Азербайджан
0:1 – Шейдаев – 19, 1:1 – Баришич – 44, 2:1 – Крамарич – 79
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа E. 1-й тур
21 марта 2019, четверг. 22:45 МСК
Словакия
2 : 0
Венгрия
1:0 – Дуда – 43, 2:0 – Русняк – 85

«Ювентус» летом не поедет в США, чтобы избежать задержания Роналду

Туринский «Ювентус» проведёт предсезонное турне в Азии вместо традиционной поездки в США.

Как сообщает New York Times, решение о переносе матчей бьянконери приняли организаторы международного Кубка чемпионов, ежегодно проходящего в Штатах. У «Ювентуса» есть соглашение, по которому он приглашается на турнир, однако на этот раз команда отправится в Китай и Сингапур, чтобы избежать проблем с законом у нападающего Криштиану Роналду. Португалец, в отношении которого идёт расследование по делу об изнасиловании, может быть задержан властями США в случае появления на территории страны.

Напомним, осенью прошлого года модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал её в Лас-Вегасе в 2009 году. В отношении футболиста было заведено дело.

Журналисты назвали Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 году

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича лучшим спортсменом мира 2018 года. В престижном рейтинге хорват набрал 419 очков. Он опередил теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290), которые также вошли в топ-3.

В 2018 году Модрич в составе мадридского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов. Со сборной Хорватии Лука дошёл до финала чемпионата мира, проходившего в России. В финальном матче сборная Хорватии уступила сборной Франции со счётом 2:4.

В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч» — приз, который вручается лучшему футболисту Европы. Приз лучшему спортсмену мира по версии AIPS Модричу вручили во время торжественной церемонии, проходившей в Загребе (Хорватия).

Бердыев: я хотел работать в сборной России, но выбрали Черчесова

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что разговаривал с бывшим министром спорта России Виталием Мутко о должности главного тренера сборной страны.

«На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», — приводит слова Бердыева Turkmenportal.

Черчесов возглавил национальную команду России в августе 2016 года. На домашнем чемпионате мира сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Сегодня, 21 марта, российские футболисты на выезде сыграют с национальной командой Бельгии. Начало встречи запланировано на 22:45 мск.

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