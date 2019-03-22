Футбол – игра командная. «Юве» не поедет в США из-за проблем с законом у Роналду

Сборная России уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020



Сборная России потерпела поражение в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией. Встреча, проходившая в Брюсселе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Счёт в матче на 24-й минуте открыл полузащитник Юри Тилеманс, который нанёс точный удар от линии штрафной. Уже через две минуты россияне отыгрались. Голкипер бельгийцев Тибо Куртуа неудачно выбил мяч, а Денис Черышев пробил по пустым воротам. Но в концовке тайма Эден Азар реализовал пенальти, который сам и заработал. Форвард бельгийцев заставил Юрия Жиркова нарушить правила в собственной штрафной. Точку в матче сборная Бельгии поставила на 87-й минуте. Азар оформил дубль, расстреляв ворота россиян с близкой дистанции. А ещё через несколько минут после этого гости остались в меньшинстве: Александр Головин был удалён за вторую жёлтую карточку.



Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.

Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть как Бельгия Главный тренер сборной России после игры был спокоен.

Сборная Казахстана разгромила Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020



В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Казахстана принимала национальную команду Шотландии. Встреча прошла в Астане на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал хавбек Юрий Перцух, отличившийся на 6-й минуте. До перерыва преимущество Казахстана увеличил полузащитник Ян Вороговский. Третий гол в начале второго тайма забил нападающий Бактийор Зайнутдинов.



Результативные передачи в актив записали хавбеки Александр Меркель и Исламбек Куат, а также защитник Гафуржан Суюмбаев.

Дубль Депая помог Нидерландам разгромить Беларусь в матче отбора на Евро-2020



В матче 1-го тура группы C отборочного турнира чемпионата Европы—2020 национальная команда Нидерландов принимала Беларусь. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий Мемфис Депай, отличившийся на 1-й минуте. До перерыва преимущество Нидерландов удвоил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, результативную передачу отдал Депай. В начале второго тайма Мемфис, оформил дубль, реализовав пенальти. В конце игры мяч в ворота Беларуси после паса Депая отправил защитник Вирджил ван Дейк.



В другом матче 1-го тура группы C сборная Северной Ирландии принимала Эстонию. Встреча состоялась в Белфасте на стадионе «Уиндзор Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Первый мяч забил полузащитник Ниэлл Макгинн, отличившийся на 57-й минуте после передачи нападающего Кайла Лафферти. В середине второго тайма хавбек Стивен Дэвис увеличил преимущество Северной Ирландии, реализовав пенальти.

Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020



В матче 1-го тура группы E отборочного турнира чемпионата Европы—2020 национальная команда Хорватии принимала Азербайджан. Встреча прошла в Загребе на стадионе «Максимир» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий Азербайджана Рамиль Шейдаев, отличившийся на 19-й минуте после передачи хавбека Ришарда Алмейды. Перед перерывом счёт сравнял защитник Хорватии Борна Баришич. Победный мяч забил хорватский форвард Андрей Крамарич на 79-й минуте.



В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии принимала Венгрию. Встреча состоялась в Трнаве на стадионе «Антон Малатински» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Первый мяч забил полузащитник Словакии Ондрей Дуда, отличившийся на 43-й минуте после передачи хавбека Альберта Русняка. В конце игры Русняк увеличил преимущество словаков, голевой пас отдал Дуда.

«Ювентус» летом не поедет в США, чтобы избежать задержания Роналду



Туринский «Ювентус» проведёт предсезонное турне в Азии вместо традиционной поездки в США.



Как сообщает New York Times, решение о переносе матчей бьянконери приняли организаторы международного Кубка чемпионов, ежегодно проходящего в Штатах. У «Ювентуса» есть соглашение, по которому он приглашается на турнир, однако на этот раз команда отправится в Китай и Сингапур, чтобы избежать проблем с законом у нападающего Криштиану Роналду. Португалец, в отношении которого идёт расследование по делу об изнасиловании, может быть задержан властями США в случае появления на территории страны.



Напомним, осенью прошлого года модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал её в Лас-Вегасе в 2009 году. В отношении футболиста было заведено дело.

Журналисты назвали Модрича лучшим спортсменом мира в 2018 году



Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича лучшим спортсменом мира 2018 года. В престижном рейтинге хорват набрал 419 очков. Он опередил теннисистов Новака Джоковича (337) и Роджера Федерера (290), которые также вошли в топ-3.



В 2018 году Модрич в составе мадридского «Реала» стал победителем Лиги чемпионов. Со сборной Хорватии Лука дошёл до финала чемпионата мира, проходившего в России. В финальном матче сборная Хорватии уступила сборной Франции со счётом 2:4.



В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч» — приз, который вручается лучшему футболисту Европы. Приз лучшему спортсмену мира по версии AIPS Модричу вручили во время торжественной церемонии, проходившей в Загребе (Хорватия).

Бердыев: я хотел работать в сборной России, но выбрали Черчесова



Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что разговаривал с бывшим министром спорта России Виталием Мутко о должности главного тренера сборной страны.



«На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», — приводит слова Бердыева Turkmenportal.



Черчесов возглавил национальную команду России в августе 2016 года. На домашнем чемпионате мира сборная дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.



Сегодня, 21 марта, российские футболисты на выезде сыграют с национальной командой Бельгии. Начало встречи запланировано на 22:45 мск.