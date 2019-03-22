Кто наш конкурент: Казахстан или Шотландия? 5 событий игр отбора Евро-2020

Сенсационный разгром Шотландии в Казахстане

Команда Казахстана по-настоящему удивила, разгромив на своём поле Шотландию, которая изначально казалась основным конкурентом сборной России в борьбе за второе место в группе. Ключом к успеху стали два быстрых гола хозяев. Сперва полузащитник «Хераклеса» Александр Меркель (помните, когда-то он играл за «Милан» и назывался кандидатом в сборную России?) выполнил отличную передачу из глубины поля за спины защитникам, а нападающий «Астаны» Юрий Перцух сделал гол в два касания. Вскоре после этого разрезающую передачу между центральным и левым защитниками замкнул в падении полузащитник «Кайрата» Ян Вороговский. Шотландцы развивали атаки медленно и не смогли вскрыть оборону соперника. В начале второго тайма новичок «Ростова» Бактийор Зайнутдинов довёл счёт до крупного, продавив оппонента в воздухе. Красивый гол – яркая победа Казахстана.

«Помогла работа на тренировках, это проникающие передачи. Считаю, заслужили результат. Рады, что выиграли. Такое случается не каждый день. У нас была хорошая подготовка, смотрели игры шотландцев. Знали, что должны доставлять мяч вперёд, и видели, как можем использовать наши проникающие передачи», – раскрыл секрет победы над Шотландией главный тренер сборной Казахстана Михал Билек. Черчесову пригодится.

Четыре результативных действия Депая

Сборная Нидерландов стартовала в отборочном цикле Евро-2020 с крупной победы над командой Беларуси в Роттердаме – 4:0. Героем этой игры стал Мемфис Депай. Уже на 1-й минуте форвард «Лиона» перехватил мяч после неудачной передачи назад Игоря Шитова, обыграл вратаря и вывел «оранжевых» вперёд. Во второй голевой атаке голландцев Депай в штрафной протолкнул мяч пяткой полузащитнику «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдуму. Третий гол Депай забил, реализовав пенальти. В концовке матча он мог оформить хет-трик, но его удар отразил голкипер Андрей Горбунов. Играя на добивании, Мемфис отправил мяч точно в голову защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.

Возможно, удачное начало поможет сборной Нидерландов избежать очередного позора в квалификации. У голландцев вышел на замену Квинси Промес. За гостей сыграли Александр Мартынович, Денис Поляков и Михаил Сиваков: напомним, все они теперь не легионеры в РПЛ.

Шейдаев забил финалисту ЧМ-2018

Нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев продолжил результативную серию. 23-летний игрок забивает три тура подряд в РПЛ, отличился он и в отборочном цикле Евро-2020. Воспитанник «Зенита» был в той самой юношеской сборной России Дмитрия Хомухи, которая побеждала на Евро-2013 и играла в финале Евро-2015, а теперь Шейдаев выступает за первую сборную Азербайджана.

Гол нападающего едва не помог команде хорвата Николы Юрчевича сотворить сенсацию в Загребе. Шейдаев вошёл в штрафную, нанёс удар по воротам, а мяч рикошетом от перекладины влетел в сетку. Финалисты ЧМ-2018 отыгрались после углового, однако до 79-й минуты сборная Азербайджана удерживала ничью. Только в концовке хорваты реализовали своё большое преимущество: Андрей Крамарич послал мяч в сетку обводящим ударом.

Пёнтек занимает место Левандовского

Похоже, Кшиштоф Пёнтек готов стать лидером атак не только «Милана», но и сборной Польши, усадив на скамейку лучшего бомбардира в истории национальной команды Роберта Левандовского. Выдающий великолепный сезон снайпер принёс полякам гостевую победу над Австрией. Если Левандовски не смог забить за 90 минут, то вышедшему на замену после перерыву Пёнтеку хватило всего девяти. Сборная Польши подала угловой, который завершился ударом по воротам: голкипер Хайнц Линднер отбил мяч, однако Кшиштоф в своём стиле сыграл на добивании.

Как же он умеет выбирать позицию и чувствовать развитие эпизода! Очень смелый нападающий, поэтому такой результативный.

«Привоз» от защитника сборной Израиля

В матче сборных Израиля и Словении был забит, пожалуй, самый нелепый гол первого дня отборочного цикла Евро-2020. Гости открыли счёт в начале второго тайма в результате грубейшей ошибки защитника хозяев Ширана Йейни. Словенцы разыгрывали мяч на своей половине поля, после чего Рене Крхин сделал длинную передачу вперёд. Йейни был первым на мяче, тем не менее решил не выбивать его, а дождаться, когда голкипер Ариэль Харуш выйдет из ворот и заберёт мяч. Защитник ставил корпус, но упал под давлением нападающего Андража Шпорара, который и стал автором гола.

К счастью для Йейни, эта ошибка не оказалась роковой: Эран Захави спас сборную Израиля от поражения.