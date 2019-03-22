«Бавария» обещает рекордное трансферное окно. Могут подписать Гризманна и Сауля

«Бавария» слишком расстроилась вылету из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Президент клуба Ули Хенесс вчера публично заявил, что мюнхенскую команду ждет мощнейшая трансферная кампания. Самая мощная в ее истории.

«Бавария» сделает самые крупные вложения в трансферы в своей историю. Деньги правят футболом. Но ответственность за победы и титулы несут игроки», – рубил Хенесс.



Клуб уже оформил сделку по защитнику Бенджамину Павару (да, автор того-самого-гола Аргентине) за 41,5 млн евро. Но есть несколько потенциально ключевых сделок, которые помогут «Баварии» перестроиться ближайшим летом. Главный слух из списка – Антуан Гризманн. Француз в прошлое межсезонье устроил шоу из принятия решения о своем будущем. Его ждали в «Барселоне», и вместе с компанией Жерара Пике был снят документальный фильм о муках выбора. Концовка была неожиданной: Гризманн объявил, что остается. Только нынешний сезон складывается для него максимально паршиво. Фанаты «Атлетико» не простили ему летний цирк и огромную зарплату в 20 млн евро (больше в лиге только у Месси). При этом с турнирной точки зрения сезон вновь провальный: вылет из Лиги чемпионов и Кубка Короля, огромное отставание от «Барселоны» в чемпионате. Гризманн опять остался без титулов, которых так хотел. При этом «Барса» им уже не особо интересуется, потому что все основные силы на его подписание уже бросались раньше.

Да, «Бавария» не может конкурировать с «Ливерпулем». Но это не главная проблема Нико Ковач ищет оправдания. Частично он прав.

Поэтому летом основными претендентами на Гризманна будут другие. В том числе «Бавария», которая предпринимала определенные шаги по французу и в прошлом. У нападающего есть четкая сумма отступных в 120 миллионов евро. Огромная сумма, но Хенесс пообещал рушить рекорды. Сам Антуан в ноябре давал интервью, где назвал Бундеслигу топовым чемпионатом, не уступающим АПЛ. «Местные команды играют в атакующий футбол, в них выступает много талантливых футболистов. Да, они чуть в тени АПЛ и Ла Лиги по вниманию прессы, но это не делает немецкий чемпионат слабее», – рассуждал Гризманн. В Мюнхене он получит гарантированную возможность выигрывать трофеи, на национальном уровне у «Баварии» конкурентов практически нет. Плюс в «Баварию» уже точно переезжает защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес. Помимо этого есть слухи об интересе мюнхенцев к полузащитнику «матрасников» Саулю. В Испании вполне серьезно обсуждают возможность массовой закупки «Баварии» в Мадриде.

The Telegraph пишет о том, что «Бавария» будет до последнего бороться еще за одного хайпового форварда этого сезона – Луку Йовича. 21-летний нападающий в этом сезоне забил больше 20 мячей, открыл счет голам за сборную. Им интересуются «Реал», «Челси» и «Барселона». Пока все источники пишут о том, что у именно каталонцы лидируют в переговорах по покупке Йовича. Но они предлагают «Франкфурту» лишь 50 млн евро, а он хочет не меньше 75 млн евро. При этом у «Барселоны» есть более приоритетные сделки на ближайшее межсезонье, и тратить надо аккуратно. Так что появление Йовича в «Баварии» до сих пор вероятно.

Олл-ин, а не революция. Мюллер, Хуммельс и Боатенг покинули сборную Германии Лёв снова долго решался. Но теперь отступать нельзя.

Пример подобной истории уже есть, осталось только дождаться официального объявления. «Бавария», как сообщают английские СМИ, вынесла «Арсенал» в гонке за Николя Пепе из «Лилля». Лондонцы давно интересовались футболистом и планировали провести переговоры летом, когда будет понимание трансферного бюджета. Но «Бавария» уже сейчас вышла на «Лилль» с предложением в 80 миллионов евро, и французы согласились. Готовность оформлять сделки уже сейчас – преимущество немцев. Многие клубы корректируют бюджеты в зависимости от того, попадут ли в Лигу чемпионов на следующий сезон, какое место займут в чемпионате. У «Баварии» здесь полное понимание своего будущего, поэтому оформлять переводы можно до конца сезона.



Возможно, единственная сделка, в которой немцы не могут все оформить заранее – по полузащитнику «Челси» Каллуму Хадсон-Одои. «Бавария» мучительно пыталась выкупить талантливого пацана в зимнее трансферное окно, но англичане отказались. Сейчас у «Челси» впереди трансферный бан ФИФА, продавать игроков невыгодно. Плюс непонятно будущее главного тренера. Плюс в борьбу за Хадсона-Одои включилась дортмундская «Боруссия». Будет забавно, если оформить эту сделку для «Баварии» будет сложнее, чем подписать топ-звезду уровня Гризманна.