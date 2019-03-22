Абель Эрнандес и ЦСКА: история не складывается, но это не трагедия

К появившейся информации о том, что Абель Эрнандес хочет покинуть ЦСКА, нужно относиться осторожно. Это вполне может соответствовать действительности, но не менее вероятен такой вариант: ЦСКА не совсем устраивает травматичность уругвайца, не позволяющая ему играть на нужном уровне, и клуб первым начал прощупывать варианты продажи. Агенты в таких случаях часто идут на опережение и вбрасывают в прессу, что сам игрок намерен уйти — так он не теряет в ценности.

Источник: Абель Эрнандес хочет покинуть ЦСКА

Так или иначе, можно констатировать, что пока у Эрнандеса не складывается в ЦСКА — период адаптации плавно перешёл в период травм. Всего один гол с игры на 17 ударов и недостаточная активность перед штрафной — ни с точки зрения результативности, ни с точки зрения тактической вариативности уругваец в команду не встраивается. Велик соблазн сказать, что это провальный трансфер для ЦСКА, который обычно угадывает с футболистами, но важны два момента.



Первый. Клубная стратегия на трансферном рынке — всегда рисковать. Если цена на игрока и его требования по зарплате из-за проблем со здоровьем ниже, чем качество его игры, ЦСКА подберёт такого футболиста. Риск в итоге окажется небольшим: низкий спрос на ломающегося игрока ещё собьёт цену на него, и если он не будет играть, «армейцы» не потеряют очень много. Зато в случае, если тот перестанет ежеминутно ломаться и покажет своё качество, команда получит серьёзное усиление. Важна и психологическая составляющая: когда ты подбираешь или переподписываешь травматичного футболиста, он лояльнее относится к клубу и играет с большей страстью.



Примеров, когда ЦСКА брал игроков с дефективным здоровьем, огромное количество. Эльм, Марк Гонсалес, Страннберг, у которого диагностировали проблемы с сердцем, Думбия, теперь Эрнандес — одно время вообще было сложно назвать футболиста, которого клуб подбирал/переподписывал в полном здоровье. И этот подход в целом был успешным.

Гончаренко попросил — Чалов и Абель сделали Но причины для недовольства у тренера ЦСКА наверняка остались.

Второй момент. Клуб максимально застрахован от неудачи с Эрнандесом с двух важнейших сторон — игровой и финансовой. С точки зрения самого футбола у команды есть доминирующий форвард Чалов, который способен сыграть и в формации с одним чистым нападающим, и с двумя, а кроме него летом вместе с Абелем были приобретены два хороших ролевика. Японец Нисимура едва ли может играть одного чистого нападающего, но зато неплохо сопровождает второго форварда, подбирая за ним свободные зоны. Исландец Сигурдссон способен и действовать оттянутыми левее вторым нападающим (Чалов чаще оказывается в правом полуфланге), и сыграть чистого второго нападающего, и даже исполнить ложную девятку, если, например, травмируется Чалов — умение падать в глубину и отдавать так называемые передачи без касания у него выделяется не по возрасту.

Что же касается денег (а это по-прежнему немаловажный момент для ЦСКА), то здесь клуб заколочен по полной программе. Контракт с Абелем составлен так, что ему нужно играть в футбол, чтобы получать достаточно — зимнее продление контракта как раз из-за этого получилось проблемным со стороны уругвайца, который понимал, что условия не слишком выгодны. Но ЦСКА давно приспособился вести переговоры с травматичность футболистами, поэтому сделка состоялась на условиях, которые устраивали армейцев. Примерно такая стратегия предполагалась до травмы и в ситуации с продлением контракта Алана Дзагоева.



Таким образом, если Эрнандес действительно покинет клуб, это не станет трагедией. Скорее, на ситуацию нужно смотреть с другой стороны: для всех станет приятным бонусом, если уругваец весной наберёт форму и забьёт важные для команды мячи. Но рассчитывать на него, как на главную надежду ЦСКА в атаке как минимум до лета не стоит.