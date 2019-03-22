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Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия

Германия — Сербия, перед матчем
Максим Ерёмин
Фото: Martin Rose/Getty Images for DFB
Фаны бундестим кричали приветствия Гитлеру. А потом сами сдались в полицию
Самые совестливые расисты в мире.
Футбол / Германия

В матче сборных Германии и Сербии три оголтелых парня явно вписались не в тот кружок. Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.

Мало того что Зане в той игре едва не сломали ногу…

Так ещё он же стал объектом тех оскорбительных выкриков. Он и Гюндоган.

«Когда Зане получал мяч, его обзывали нигером. Когда с мячом был Гюндоган, они обзывали его турком. Я попытался сделать им замечание, но все остальные болельщики на трибунах молчали. Затем эти люди начали кричать «хайль Гитлер», но опять никто ничего не сказал».

«Призываю всех мужественно бороться и ставить таких людей в затруднительное положение», — отреагировал на инцидент член сборной Германии Леон Горецка. Немецкий футбольный союз начал поиск виновных и успел завести дело.

Прошло пару дней, и те трое пришли в полицию сами. Расисты из них вышли так себе. Зато умеют признавать свои ошибки.

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