Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Тибо Куртуа совершил курьёзный промах в матче с Россией – реакция соцсетей

Тибо Куртуа и Денис Черышев
«Чемпионат»
Фото: Jean Catuffe/Getty Images
«Черышев, я тебя люблю!» Болельщики высмеяли голкипера Бельгии и «Реала»
Мир смеётся над его чудовищным ляпом в игре с Россией. Веселее всего фанатам «Челси».
Футбол / Евро-2020

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа совершил нелепую ошибку в четверговом матче с Россией.

Переход на схему с Чаловым и Смоловым обернулся провалом. Разбор игры с Бельгией
Отличный прессинг, добротная оборона, плохой матч-менеджмент и ужасная атака.

После игры Эден Азар пошутил по этому поводу: «Куртуа посмотрел много видео со мной и попытался повторить мой дриблинг».

Болельщики тоже не упустили повода лишний раз пошутить. «Куртуа делает то, что получается у него лучше всего – пропускает голы».

«Клянусь, Куртуа после ухода из «Челси» сделал больше ошибок, которые привели к голам, чем за всю свою карьеру. Карма, прекрасная игра, он закончил».

«Болельщики «Челси» смотрят, как Куртуа совершает очередную ошибку».

«Пытаюсь найти хороший матч Куртуа после его ухода из «Челси».

«Куртуа после «Челси»: совершает ошибки, уволен тренер, совершает ошибки, совершает ошибки, клуб вылетает из борьбы за титулы, снова совершает ошибки, вылетает из ЛЧ, опять ошибки, назначают Зидана, Куртуа садится на банку, совершает ошибку в матче за сборную. Нам нравится эта игра!».

«Навас празднует ошибку Куртуа: «Черышев, я тебя люблю!».

«Куртуа проводит худший сезон в своей жизни».

«Когда люди говорят, что Куртуа круче Де Хеа».

«Куртуа – новый Кариус».

«Этот парень только что убил свою карьеру. Он пожизненно будет сидеть на скамейке запасных».

«Действия Куртуа ужасны. И я бы рад ему посочувствовать, но, мой друг, карма та ещё стерва».

Бельгия – реально колхоз. И это беда России
Но глупо стыдиться футбола Черчесова.
Спрашивать со сборной будем после Казахстана. Сейчас её можно похвалить
Давайте в последний раз отнесёмся к нашей команде со снисхождением.
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент