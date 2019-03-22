Мир смеётся над его чудовищным ляпом в игре с Россией. Веселее всего фанатам «Челси».

«Черышев, я тебя люблю!» Болельщики высмеяли голкипера Бельгии и «Реала»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа совершил нелепую ошибку в четверговом матче с Россией.

Переход на схему с Чаловым и Смоловым обернулся провалом. Разбор игры с Бельгией Отличный прессинг, добротная оборона, плохой матч-менеджмент и ужасная атака.

После игры Эден Азар пошутил по этому поводу: «Куртуа посмотрел много видео со мной и попытался повторить мой дриблинг».

Болельщики тоже не упустили повода лишний раз пошутить. «Куртуа делает то, что получается у него лучше всего – пропускает голы».

«Клянусь, Куртуа после ухода из «Челси» сделал больше ошибок, которые привели к голам, чем за всю свою карьеру. Карма, прекрасная игра, он закончил».

«Болельщики «Челси» смотрят, как Куртуа совершает очередную ошибку».

«Пытаюсь найти хороший матч Куртуа после его ухода из «Челси».

«Куртуа после «Челси»: совершает ошибки, уволен тренер, совершает ошибки, совершает ошибки, клуб вылетает из борьбы за титулы, снова совершает ошибки, вылетает из ЛЧ, опять ошибки, назначают Зидана, Куртуа садится на банку, совершает ошибку в матче за сборную. Нам нравится эта игра!».

«Навас празднует ошибку Куртуа: «Черышев, я тебя люблю!».

«Куртуа проводит худший сезон в своей жизни».

«Когда люди говорят, что Куртуа круче Де Хеа».

«Куртуа – новый Кариус».

«Этот парень только что убил свою карьеру. Он пожизненно будет сидеть на скамейке запасных».

«Действия Куртуа ужасны. И я бы рад ему посочувствовать, но, мой друг, карма та ещё стерва».

Бельгия – реально колхоз. И это беда России Но глупо стыдиться футбола Черчесова.