Искала автограф, а нашла любовь. Романтическая история четы Беляевых

Она помогла защитнику «Арсенала» преодолеть травмы и скепсис окружающих и подняться до уровня сборной.

Защитник Максим Беляев последние годы был совсем рядом со сборной России. Стабильной и надёжной игрой в тульском «Арсенале» он наконец заслужил вызов в национальную команду – на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. Причём признался, что ожидал этого вызова. Нового витка в карьере Беляева могло не случиться без поддержки любимого человека – супруги Кристины.

Молодые познакомились в интернете, когда Кристина собирала автографы футболистов – в подарок отцу-болельщику на день рождения. Максим предложил встретиться. Так и закрутился роман. С тех пор они вместе.

Максим и Кристина любят животных и запросто берут питомцев из приюта, а то и просто с улицы. Дома у Беляевых живут четыре кошки и собака. Рассказывают, что Кристина серьёзно увлекается астрологией и иногда даёт совету мужу исходя из того, что «говорят» звёзды.

Как следует из профиля во «ВКонтакте», Кристина окончила актёрский факультет театрального института имени Щукина, владеет тремя языками (русский, английский, итальянский). В людях превыше всего ценит доброту и честность, к алкоголю и курению относится резко отрицательно. В общем, спортивная семья.