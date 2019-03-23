Рондон переиграл Месси. Аргентина опозорилась в первом матче 2019 года

Аргентина проиграла Венесуэле в первом матче после возвращения Месси



Сборная Аргентины в товарищеском матче уступила команде Венесуэлы со счётом 1:3. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес, которому ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.



Счёт на 6-й минуте открыл Хосе Саломон Рондон, которому ассистировал Роберто Росалес. Перед самым свистком на перерыв преимущество венесуэльцев увеличил Джон Мурильо с паса Росалеса. Во втором тайме разрыв в счёте сократил Лаутаро Мартинес с передачи Джованни Ло Чельсо. Третий гол в ворота аргентинцев забил Хосеф Мартинес, реализовавший пенальти.



Напомним, что этот матч стал первым для Лионеля Месси за сборную Аргентины после чемпионата мира-2018.

Хет-трик Стерлинга принёс сборной Англии победу с крупным счётом в игре с Чехией



В матче 1-го тура группы A отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Англии принимала национальную команду Чехии. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий англичан Рахим Стерлинг, отличившийся на 24-й минуте. Перед перерывом нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии, реализовав пенальти. В середине второго тайма Стерлинг забил ещё два гола. На 84-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник чехов Томаш Калас.



Во 2-м туре национальная команда Англии сыграет со сборной Черногории. Матч состоится в Подгорице на стадионе «Под Горицом» 25 марта и начнётся в 22:45 мск.

Португалия и Украина сыграли вничью в матче отбора Евро-2020



В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с командой Украины со счётом 0:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч арбитр Клеман Турпен, которому помогали Николя Дано и Сириль Гренгор.



Матч прошёл с большим преимуществом португальцев, которые нанесли намного больше ударов по воротам соперника. Впрочем, голкипер украинцев Андрей Пятов совершил несколько впечатляющих сэйвов.



В следующем туре Португалия на своём поле сыграет с Сербией. Украине предстоит выездная игра с Люксембургом. Оба матча состоятся 25 марта.



В другом матче группы Люксембург на своём поле обыграл Литву со счётом 2:1. Победу хозяевам принесли голы Леандро Баррейро и Жерсона Родригеса, у гостей отличился Фёдор Черных.

Сборная Франции разгромила Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020



В матче 1-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Молдавии принимала национальную команду Франции. Встреча состоялась в Кишинёве на стадионе «Зимбру» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



В составе сборной Франции отличились нападающие Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе, а также защитник Рафаэль Варан. Результативные передачи в актив записали хавбеки Поль Погба, Блез Матюиди и Тома Лемар, а также Гризманн. Автором единственного гола Молдавии стал форвард Владимир Амброс.



Во 2-м туре французы в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» сыграют с Исландией, а национальная команда Молдавии в Эскишехире на «Эскишехир Арене» встретится с Турцией. Оба матча состоятся 25 марта.

Источник: Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»



Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с бельгийским нападающим лондонского «Челси» Эденом Азаром на тему перехода в «Королевский клуб». Об этом сообщает Metro.



По данным источника, французский специалист убедил Азара присоединиться к его команде в летнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что «Челси» отказал «Реалу» в продаже Азара за € 82 млн, но готов рассмотреть предложения по его трансферу за € 115 млн.



28-летний Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 29 матчах английского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти), а также отметился 11 результативными передачами.

Влашич рассказал, когда определится со своим будущим



Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о своём будущем.



«До конца чемпионата России ещё 10 туров, а после этого меня ждёт участие в молодёжном чемпионате Европы. Решение о моём будущем, останусь я в ЦСКА или уйду, будет принято после этого. Возможны все варианты. Я выберу тот, который будет лучше для меня, для клуба и для моего дальнейшего развития.

Мне нравится в ЦСКА, но в России очень длинная зимняя пауза. За этот период ты теряешь игровой ритм. Сейчас я просто хочу набрать ту форму, которая была у меня прошлой осенью. Мы боремся за чемпионский титул, и я надеюсь на какой-нибудь трофей.



Сложно сравнивать чемпионаты России и Англии. Сейчас я игрок ЦСКА и доволен решением перейти в этот клуб. Я думаю, что это одно из лучших решений в моей жизни. Я играю в каждом матче по 90 минут и хочу чтобы это продолжалось», — приводит слова Влашича Net.hr.



Напомним, что ЦСКА арендовал Влашича у «Эвертона» прошлым летом. В нынешнем сезоне 21-летний Влашич провёл 17 матчей в чемпионате России, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

УЕФА открыл дело в отношении Неймара за оскорбление судей после матча с «МЮ»



УЕФА выдвинул обвинения бразильскому нападающему «ПСЖ» Неймару за оскорбления официальных лиц после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:3). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



После матча Неймар опубликовал ругательства в адрес судей в сторис своего «инстаграма». Напомним, что в этой встрече главный арбитр Дамир Скомина назначил пенальти в ворота «ПСЖ» после просмотра видеоповтора. В результате пропущенного гола с одиннадцатиметрового французский клуб вылетел из турнира.



Дело будет рассмотрено контрольным, этическим и дисциплинарным органом УЕФА. Дата рассмотрения ещё не подтверждена. Форварду грозит трёхматчевая дисквалификация.



Напомним, что 27-летний Неймар в данный момент восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги.