«Он переобулся в воздухе». Фанат «Спартака» заставил Баринова отвечать за наезд

С чего всё началось

5 мая 2018 года «Локомотив» стал чемпионом России. Клуб завоевал долгожданное чемпионство и бурно праздновал этот успех. Одним из основных игроков команды был полузащитник Дмитрий Баринов. Для молодого игрока это был главный успех в карьере, поэтому неудивительно, что его переполняли эмоции. Уже после матча футболист вышел из микст-зоны к болельщикам своей команды и проскандировал начало оскорбительной кричалки в адрес «Спартака», которая начинается – «Я никогда не устану повторять…». Кричалку подхватили и стали скандировать фанаты «Локомотива».

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Что было дальше

Естественно, поступок Баринова фанаты «Спартака» не оценили и начали оскорблять футболиста в соцсетях, припоминая ему тот факт, что в детстве сам Баринов болел именно за красно-белых, чего сам футболист тоже не скрывал. Уже на следующий день после чемпионства полузащитник извинился за своё поведение.

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«Друзья, прошу прощения за вчерашнюю кричалку во время празднования. Не должен был так поступать – но это эмоции, всё бывает. Извините, кого задел или обидел! Мы чемпионы!» — написал Баринов в своём «инстаграме».

Игрок также признавался, что после этого его семье поступали угрозы.

«Сколько можно говорить об этом? Было и было. Тогда просто накипело из-за того, что много болельщиков «Спартака» меня гнобили и писали гадости. Начался негатив после того, как я забил «Спартаку». Очень много сообщений поступало мне в личные сообщения. А после видео со скандированием пришло около 2500 сообщений, и всё это были угрозы, даже семье. Сообщения приходили с посылом: мы вас найдём, порежем. Я попросил сестру не обращать внимание и блокировать таких людей», — поведал тогда Баринов в интервью пресс-службе «Локомотива». Казалось, что история начала забываться.

Что случилось сейчас

22-летний футболист, вызванный в сборную на матч квалификации Евро-2020 из-за травмы Кузяева и дисквалификации Головина, летел бизнес-классом в столицу Казахстана – Астану, которую вот-вот переименуют в Нур-Султан. Одним рейсом с футболистом летел известный в футбольных кругах болельщик «Спартака» и сборной России – Николай Сурин, также известный как «Угодник». Николай не пропускает ни одного матча сборной России, поэтому постоянно находится в перелётах. Вот как сам Сурин описывает ситуацию у себя в «Твиттере».

Сообщается, что конфликт удалось погасить лишь при помощи бортпроводников.

Мы попросили Николая Сурина рассказать, как всё произошло.

«Мы зашли в самолёт, летели бизнес-классом. На втором ряду сидит Баринов. Я его сразу не узнал, мне друг Михан говорит, что это тот самый Баринов. Хотели сесть, обсудить, как выстроить с ним разговор, как предъявить ему. Я ещё начал вещи убирать в рюкзак, а потом багажную полку. Но тут я чувствую, как у меня закипает, и я не выдержал. Говорю: «С кем ты там хотел сделать то, что на видео говорил?».

Он промямлил в ответ, спросил о чём речь. Я сказал, что за свои слова надо отвечать, а он мне ответил, что уже извинился в «инстаграме» за всё. Я говорю: «В каком «инстаграме»? Ты должен извиняться перед болельщиками «Спартака», а не непонятно перед кем». Потом вмешались стюарды, сказали, чтобы мы успокоились, иначе никуда не полетим. Я ему ещё сказал, что он надевал красно-белую «розетку», а позволяет себе такие вещи. Он ответил, что его брат брал с собой на матчи, что на «Спартак» ему пофигу. В общем, переобулся в воздухе. Видео мой друг уже в конце начал снимать, там не всё попало, только кусочек", — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, что сборная России проведёт свой второй матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Казахстана 24 марта, в 17:00 по московскому времени.