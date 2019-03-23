«Он переобулся в воздухе». Фанат «Спартака» заставил Баринова отвечать за наезд

С чего всё началось
5 мая 2018 года «Локомотив» стал чемпионом России. Клуб завоевал долгожданное чемпионство и бурно праздновал этот успех. Одним из основных игроков команды был полузащитник Дмитрий Баринов. Для молодого игрока это был главный успех в карьере, поэтому неудивительно, что его переполняли эмоции. Уже после матча футболист вышел из микст-зоны к болельщикам своей команды и проскандировал начало оскорбительной кричалки в адрес «Спартака», которая начинается – «Я никогда не устану повторять…». Кричалку подхватили и стали скандировать фанаты «Локомотива».
Что было дальше
Естественно, поступок Баринова фанаты «Спартака» не оценили и начали оскорблять футболиста в соцсетях, припоминая ему тот факт, что в детстве сам Баринов болел именно за красно-белых, чего сам футболист тоже не скрывал. Уже на следующий день после чемпионства полузащитник извинился за своё поведение.
«Друзья, прошу прощения за вчерашнюю кричалку во время празднования. Не должен был так поступать – но это эмоции, всё бывает. Извините, кого задел или обидел! Мы чемпионы!» — написал Баринов в своём «инстаграме».
Игрок также признавался, что после этого его семье поступали угрозы.
«Сколько можно говорить об этом? Было и было. Тогда просто накипело из-за того, что много болельщиков «Спартака» меня гнобили и писали гадости. Начался негатив после того, как я забил «Спартаку». Очень много сообщений поступало мне в личные сообщения. А после видео со скандированием пришло около 2500 сообщений, и всё это были угрозы, даже семье. Сообщения приходили с посылом: мы вас найдём, порежем. Я попросил сестру не обращать внимание и блокировать таких людей», — поведал тогда Баринов в интервью пресс-службе «Локомотива». Казалось, что история начала забываться.
Что случилось сейчас
22-летний футболист, вызванный в сборную на матч квалификации Евро-2020 из-за травмы Кузяева и дисквалификации Головина, летел бизнес-классом в столицу Казахстана – Астану, которую вот-вот переименуют в Нур-Султан. Одним рейсом с футболистом летел известный в футбольных кругах болельщик «Спартака» и сборной России – Николай Сурин, также известный как «Угодник». Николай не пропускает ни одного матча сборной России, поэтому постоянно находится в перелётах. Вот как сам Сурин описывает ситуацию у себя в «Твиттере».
Сообщается, что конфликт удалось погасить лишь при помощи бортпроводников.
Мы попросили Николая Сурина рассказать, как всё произошло.
«Мы зашли в самолёт, летели бизнес-классом. На втором ряду сидит Баринов. Я его сразу не узнал, мне друг Михан говорит, что это тот самый Баринов. Хотели сесть, обсудить, как выстроить с ним разговор, как предъявить ему. Я ещё начал вещи убирать в рюкзак, а потом багажную полку. Но тут я чувствую, как у меня закипает, и я не выдержал. Говорю: «С кем ты там хотел сделать то, что на видео говорил?».
Он промямлил в ответ, спросил о чём речь. Я сказал, что за свои слова надо отвечать, а он мне ответил, что уже извинился в «инстаграме» за всё. Я говорю: «В каком «инстаграме»? Ты должен извиняться перед болельщиками «Спартака», а не непонятно перед кем». Потом вмешались стюарды, сказали, чтобы мы успокоились, иначе никуда не полетим. Я ему ещё сказал, что он надевал красно-белую «розетку», а позволяет себе такие вещи. Он ответил, что его брат брал с собой на матчи, что на «Спартак» ему пофигу. В общем, переобулся в воздухе. Видео мой друг уже в конце начал снимать, там не всё попало, только кусочек", — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что сборная России проведёт свой второй матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Казахстана 24 марта, в 17:00 по московскому времени.