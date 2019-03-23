Месси вернулся в сборную: проиграл и травмировался

Лео Месси вернулся в сборную Аргентины спустя девять месяцев, пусть и без шума, но с определенным пафосом. Например, именно под этот факт подогнали презентацию новой формы «альбиселестес», и Лионель, разумеется, стал частью этой рекламы. На этом хорошие новости кончились.

В первом матче после возвращения Месси аргентинцы проиграли команде Венесуэлы со счетом 1:3, а сам Лео получил травму. «Лео в очередной раз занимался тем, что проповедовал в пустыне», – написала после матча итальянская La Gazzetta dello Sport. Таким образом издание намекнуло на том, что за время отсутствия Месси в сборной Аргентины ничего не изменилось в лучшую сторону. При этом сам Лео как раз поменялся: перед матчем сборной он полностью сбрил бороду, чего не делал уже несколько лет. И сразу стал сильно моложе:



https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/lionel-messi-of-argentina-during-the-warm-up-before-the-news-photo/1132131136



Каталонские газеты пишут о том, что аргентинская команда в очередной раз показала, что не готова соответствовать уровню своего лучшего футболиста. «Проблемы в обороне невозможно исправить возвращением Месси, а молодой команде предстоит пройти долгий путь. Это Голгофа для Лео, и хорошо, что подобные страдания компенсируются приятными уик-эндами на «Камп Ноу».



Сам Месси на поле был активен и временами привычно разрушал всю оборону соперников. Но ему явно не хватало хотя бы одного сильного партнера – в завершении атак.

А закончилось все совсем печально. После игры твиттер сборной Аргентины опубликовал информацию, что из-за травмы паха Месси пропустит следующий матч команды против Марокко. Пока нет понимания о сроках восстановления, но формулировка медицинской службы сборной была с фразой «в мерах предосторожности». Видимо, за неделю Лео должен поправиться. Плюсом для «Барселоны» является еще и то, что свой матч против Венесуэлы аргентинцы играли в Мадриде, на «Ванда Метрополитано». Так что Лионелю не придется лететь через половину мира, чтобы оказаться дома.