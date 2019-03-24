Аллегри покинет «Ювентус». Ему на смену придёт Дешам

Так считают в Италии. Чемпион мира в «Ювентусе», Погба на перепутье и поражение «Зенита» от «Аустрии» — в обзоре главных событий дня.

Гол Рамоса принёс Испании победу в матче квалификации Евро-2020 с Норвегией

В матче 1-го тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Испании принимала национальную команду Норвегии. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий испанцев Родриго, отличившийся на 16-й минуте после передачи защитника Жорди Альбы. В начале второго тайма форвард норвежцев Джошуа Кинг сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки. На 71-й минуте капитан Испании Серхио Рамос забил победный мяч, реализовав пенальти.

Италия нанесла поражение Финляндии в матче отборочного турнира Евро-2020

Сборная Италии одержала победу в матче группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Финляндией. Встреча, проходившая в Удине на стадионе «Фриули», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Сборная Италии вышла вперёд на седьмой минуте. Первый гол в составе национальной команды на свой счёт записал Николо Барелла. На 74-й минуте точку поставил форвард «Ювентуса» Мойзе Кин.

Бразилия и Панама сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Бразилии сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Панамы. Встреча, проходившая в Порту (Португалия) на стадионе «Драгау», завершилась со счётом 1:1.



Бразильцы вышли вперёд на 32-й минуте, когда отличился Лукас Пакета, которому ассистировал Каземиро. Сборная Панамы отыгралась уже через четыре минуты. Точный удар на свой счёт записал Адольфо Мачадо, результативную передачу отдал Эрик Дэвис.

Сборная Бразилии проводит серию матчей в других странах в рамках акции «глобальный тур». Свой следующий матч бразильцы проведут 26 марта. В этот день они сыграют в Праге с Чехией.

Сборную Бразилии освистали свои же фанаты. Странный матч в Порту Болельщики не поняли, зачем пересекли океан.

Гол Классона помог сборной Швеции обыграть Румынию в матче отбора на Евро-2020

В матче 1-го тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Швеции принимала национальную команду Румынии. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий Швеции Робин Куайсон, отличившийся на 33-й минуте. До перерыва полузащитник «Краснодара» Виктор Классон увеличил преимущество шведов. На 58-й минуте форвард Румынии Клаудиу Кешерю сократил отставание.

Кузяев повредил мениск в игре со сборной Бельгии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Аустрией» (0:3) рассказал о повреждении полузащитника команды Далера Кузяева.



Кузяев получил травму в последней игре за сборную России, которая на выезде проиграла национальной команде Бельгии (1:3) в 1-м туре отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

«У Далера повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, — понятно. Вопрос — на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Аустрии» в товарищеском матче — 0:3

«Зенит» провёл товарищеский матч с «Аустрией» из Вены. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу австрийского клуба.



Автором первого гола стал защитник Флориан Кляйн, отличившийся на 35-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Аустрии» увеличил хавбек Урош Матич. На 88-й минуте в ворота «Зенита» был забит третий мяч.

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Уткин: Станислав Саламович, Украина в футбол играет, а мы — нет

Журналист Василий Уткин отреагировал на результат матча 1-го тура группы B отборочного турнира Евро-2020 Португалия — Украина. Встреча прошла вчера, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 0:0.



«Станислав Саламович, а Станислав Саламович! А Украина в футбол играет. А мы нет», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».

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Райола начал работать над уходом Погба из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба предстоящим летом может сменить команду. Агент футболиста Мино Райола уже начал работать над трансфером, сообщает Marca.



Ранее Погба сказал, что любой футболист мечтает играть за мадридский «Реал». По мнению испанского издания, это свидетельствует о желании француза перейти в стан «сливочных».

Помешать трансферу Поля в «Реал» может нежелание руководства «красных дьяволов» расставаться с ним. Кроме того, в контракте полузащитника не прописана сумма отступных.

Экс-директор «Наполи»: «Ювентус» выбрал Дешама в качестве замены Аллегри

Бывший спортивный директор «Наполи» Пьерпаоло Марино сообщил, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри принял решение покинуть клуб. Заменой ему, скорее всего, станет наставник сборной Франции Дидье Дешам.



«Аллегри не останется в „Ювентусе“, таков его выбор. Он решил двигаться дальше. „Ювентус“ выбрал Дешама в качестве замены Аллегри», — приводит слова Марино Football Italia со ссылкой на Tuttosport.



Ранее сообщалось, что Аллегри хотел уйти в отставку перед матчем 26-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (2:1), но председатель совета директоров Андреа Аньелли убедил его остаться в клубе.

Вы в курсе, что Аллегри хотят уволить? В «Ювентусе» им недовольны В итальянских СМИ пишут, что он уйдёт независимо от результата в Лиге чемпионов.

Фанат «Спартака»: сказал Баринову, что за слова надо отвечать

Николай Сурин, болельщик «Спартака» по прозвищу Угодник, рассказал о конфликте в самолёте с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым, который ранее отметился нецензурной кричалкой в адрес красно-белых после завоевания титула чемпиона России в прошлом сезоне.

«Зашли в самолёт, летели бизнес-классом. На втором ряду сидит Баринов. Я его сразу не узнал, мне друг, Михан, говорит, что это тот самый Баринов. Хотели сесть, обсудить, как выстроить с ним разговор, как предъявить ему. Я ещё начал вещи убирать в рюкзак, а потом багажную полку. Но тут, чувствую, у меня закипает, и я не выдержал. Говорю: «С кем ты там хотел сделать то, что на видео говорил?» Он промямлил в ответ, спросил о чём речь. Я сказал, что за свои слова надо отвечать, а он мне ответил, что уже извинился в «Инстаграме» за всё. Я говорю: «В каком «Инстаграме»? Ты должен извиниться перед болельщиками «Спартака», а не непонятно перед кем». Потом вмешались стюарды, сказали, чтобы мы успокоились, иначе никуда не полетим. Я ему ещё сказал, что он надевал красно-белую «розетку», а позволяет себе такие вещи. Он ответил, что брат брал его с собой на матчи, что на «Спартак» ему пофиг. В общем, переобулся в воздухе. Видео мой друг уже в конце начал снимать, там не всё попало, только кусочек», — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.