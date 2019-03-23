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Бразилия – Панама – 1:1. Тите, «Драгау», болельщики, музей «Порту»

Бразилия – Панама – 1:1. Тите, «Драгау»
Григорий Телингатер
Фото: «Чемпионат»
Сборную Бразилии освистали свои же фанаты. Странный матч в Порту
Болельщики не поняли, зачем пересекли океан.
Футбол / Прочие турниры

Португалия целый день приходит в себя после 0:0 от Украины. Спортивные каналы прокручивают эпизоды из матча, а газета O Jogo посвятила аж 8 страниц матчу без голов.

Фото: Скрин O Jogo
Фото: Скрин O Jogo

Пишут, что Пятов – лучший игрок матча. У него самая высокая оценка (8). А ключевым моментом игры называют сейв голкипера на 57-й минуте. Португальские аналитики говорят, что три команды (Португалия, Украина, Сербия) поборются за путёвки на Евро-2020. Как неожиданно.

В Порту сегодня проходил товарищеский матч Бразилия – Панама. На стадионе «Драгау» встретились две команды с другого континента. Под эту игру было организовано вручение кубка Девяти ценностей (дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь). Трофей вручается команде наиболее вовлеченной в социальные проекты. На этот раз кубок получила сборная Бразилии.

Фото: «Чемпионат»

Приз забрал генсек Бразильской конфедерации футбола Уолтер Фелдман. На мой вопрос, кто из игроков сборной Бразилии больше всего символизирует эти ценности, он ответил «Неймар». Звучало достаточно странно, учитывая его симуляции и имидж в целом, но Фельдман пояснил, что футболист очень сильно вовлечен в благотворительные проекты. Его фонд помогает тысячам детей в его родном городе. Если так, то можно Неймара не так уж ненавидеть за его падения.

Вручение кубка Девяти ценностей проходило в музее «Порту» на арене «Драгау». Музей, к слову, весьма крутой. Особенно впечатлили кубки на потолке. Почти как в той шутке про тяжелое детство и прибитые игрушки.

Фото: «Чемпионат»

А ещё можно было увидеть капитанскую повязку 1958 года, треснувший кубок 1929 года и даже письмо из 1883 года, с которого началась история «Порту».

Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»
Фото: «Чемпионат»

На матче Бразилия – Панама бросилось в глаза огромное количество бразильской клубной символики: майки, баннеры, флаги. Больше всего, конечно, «Фламенго» – самой популярной команды в Бразилии. С трудом представляю, что было бы у нас, если рядом оказалась символика «Зенита», «Спартака» и «Анжи».

Фото: «Чемпионат»

Что касается матча, то получилось достаточно забавно. Бразильцы много атаковали и забили. На трибунах словно шёл карнавал. 99% зрителей — за Бразилию. Причём на одном секторе пели одно, на другом — другое, на третьем ещё что-то. Волну пару раз запускали. В общем, всё как полагается и тут бац! Панама забила. Нужно было видеть лица бразильских болельщиков. Такое не очень укладывалось в их голове. Хотя тут нужно учитывать, что Тите выпустил далеко не сильнейший состав.

Фото: «Чемпионат»

Сложилось ощущение, что к этой товарищеской игре бразильцы отнеслись не очень серьёзно. Но одна вещь впечатлила. У сборной Бразилии даже на этом матче в Порту, где вышел второй состав, главному тренеру Тите помогал аналитик сидевший на трибуне с видеооператором. У сборной России такое было только на ЧМ-2018, а сейчас уже нет.

Фото: «Чемпионат»

К 75-й минуте у сборной Бразилии пробили по воротам едва ли не все футболисты, кроме вратаря. Бедные панамцы уже просто выносили мяч вперёд на чужую половину поля, где и близко не было никого из партнёров. Как полагается в таких случаях, несколько панамцев повалялись на поле, чтобы потянуть время.

Самое удивительное, что в самом конце шикарный момент был именно у панамцев – мяч прошёл рядом со штангой. После такого бразильские болельщики начали освистывать своих же. Особенно мощно — после финального свистка. И фанатов можно понять – не ради такого они летели через океан.

Матч вообще получился достаточно странный. И речь не только про счёт. Не совсем понятно, кому была нужна эта игра.

Фото: «Чемпионат»

Надо было вызвать в сборную Халка. Его в Порту любят и помнят — фотографии до сих пор висят на арене. Вот с ним бы был полный стадион.

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