Сборную Бразилии освистали свои же фанаты. Странный матч в Порту

Португалия целый день приходит в себя после 0:0 от Украины. Спортивные каналы прокручивают эпизоды из матча, а газета O Jogo посвятила аж 8 страниц матчу без голов.

Фото : Скрин O Jogo

Фото : Скрин O Jogo

Пишут, что Пятов – лучший игрок матча. У него самая высокая оценка (8). А ключевым моментом игры называют сейв голкипера на 57-й минуте. Португальские аналитики говорят, что три команды (Португалия, Украина, Сербия) поборются за путёвки на Евро-2020. Как неожиданно.

В Порту сегодня проходил товарищеский матч Бразилия – Панама. На стадионе «Драгау» встретились две команды с другого континента. Под эту игру было организовано вручение кубка Девяти ценностей (дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь). Трофей вручается команде наиболее вовлеченной в социальные проекты. На этот раз кубок получила сборная Бразилии.

Приз забрал генсек Бразильской конфедерации футбола Уолтер Фелдман. На мой вопрос, кто из игроков сборной Бразилии больше всего символизирует эти ценности, он ответил «Неймар». Звучало достаточно странно, учитывая его симуляции и имидж в целом, но Фельдман пояснил, что футболист очень сильно вовлечен в благотворительные проекты. Его фонд помогает тысячам детей в его родном городе. Если так, то можно Неймара не так уж ненавидеть за его падения.

Вручение кубка Девяти ценностей проходило в музее «Порту» на арене «Драгау». Музей, к слову, весьма крутой. Особенно впечатлили кубки на потолке. Почти как в той шутке про тяжелое детство и прибитые игрушки.

А ещё можно было увидеть капитанскую повязку 1958 года, треснувший кубок 1929 года и даже письмо из 1883 года, с которого началась история «Порту».

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

На матче Бразилия – Панама бросилось в глаза огромное количество бразильской клубной символики: майки, баннеры, флаги. Больше всего, конечно, «Фламенго» – самой популярной команды в Бразилии. С трудом представляю, что было бы у нас, если рядом оказалась символика «Зенита», «Спартака» и «Анжи».

Фото: «Чемпионат»

Что касается матча, то получилось достаточно забавно. Бразильцы много атаковали и забили. На трибунах словно шёл карнавал. 99% зрителей — за Бразилию. Причём на одном секторе пели одно, на другом — другое, на третьем ещё что-то. Волну пару раз запускали. В общем, всё как полагается и тут бац! Панама забила. Нужно было видеть лица бразильских болельщиков. Такое не очень укладывалось в их голове. Хотя тут нужно учитывать, что Тите выпустил далеко не сильнейший состав.

Фото: «Чемпионат»

Сложилось ощущение, что к этой товарищеской игре бразильцы отнеслись не очень серьёзно. Но одна вещь впечатлила. У сборной Бразилии даже на этом матче в Порту, где вышел второй состав, главному тренеру Тите помогал аналитик сидевший на трибуне с видеооператором. У сборной России такое было только на ЧМ-2018, а сейчас уже нет.

Фото: «Чемпионат»

К 75-й минуте у сборной Бразилии пробили по воротам едва ли не все футболисты, кроме вратаря. Бедные панамцы уже просто выносили мяч вперёд на чужую половину поля, где и близко не было никого из партнёров. Как полагается в таких случаях, несколько панамцев повалялись на поле, чтобы потянуть время.



Самое удивительное, что в самом конце шикарный момент был именно у панамцев – мяч прошёл рядом со штангой. После такого бразильские болельщики начали освистывать своих же. Особенно мощно — после финального свистка. И фанатов можно понять – не ради такого они летели через океан.

Матч вообще получился достаточно странный. И речь не только про счёт. Не совсем понятно, кому была нужна эта игра.

Фото: «Чемпионат»

Надо было вызвать в сборную Халка. Его в Порту любят и помнят — фотографии до сих пор висят на арене. Вот с ним бы был полный стадион.