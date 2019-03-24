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Тактическое превью матча сборной России против Казахстана. Отбор на Евро

Алек Кегелес
Казахстан не так прост. Три детали, которые могут доставить России трудности
Наша сборная – явный фаворит, но у Черчесова будут проблемы. Тактическое превью.
Футбол / Евро-2020

Сборная Казахстана обыграла Шотландию со счетом 3:0. Британцы были обескровлены отсутствием лидеров, чего только стоит один Робертсон, а также непривычное для гостей искусственное поле стили важной составляющей победы. Три реализованных голевых момента из четырех (и двух явных) говорят о везении – казахстанцы не наиграли на разгром. Тем не менее, хозяева продемонстрировали неплохую игру в обороне и несколько идей в атаке, поэтому сборная Казахстана может удивить российских болельщиков.

Работа в обороне. Фланговые ловушки в прессинге и глубоком блоке

Последние два матча – с Шотландией и товарищеский с Молдавией – сборная Казахстана играла по схеме 3-5-2. Основные идея и задача команды Михаила Билека при игре в обороне – перекрыть центр и вынудить соперника уйти во фланг. Шотландия с большим трудом, особенно в первом тайме, доставляла мяч в центральные зоны.

Оценить высокий прессинг сборной Казахстана по матчу с Шотландией не так просто – по факту, из-за быстрого гола эпизодов с давлением на чужой трети было мало. Тем не менее, идея понятна: когда мяч находится в центре, у вратаря или центрального защитника, двое нападающих Казахстана перекрывают опорника, (против России, скорее всего, будут перекрывать двух опорников сразу), а тройка полузащитников контролирует центр.

Когда соперник отдает передачу во фланг, на крайнего защитника, один из нападающих смещается в полуфланг, стараясь контролировать передачу на центрального защитника в центр, второй нападающий контролирует опорника, один из полузащитников также смещается в полуфланг, а вингбек поднимается выше и оказывает давление на крайнего защитника.

При передаче назад центральному защитнику на него выбрасывается ближний к нему нападающий, второй нападающий продолжает контролировать опорника, вингбек остается довольно высоко до перевода мяча на другой фланг, а центральные полузащитники контролируют передачи в полуфланг, на своих прямых оппонентов. В эпизоде выше Казахстан не забрал мяч, но это не является главной целью: важно, что Шотландия откатила мяч вратарю, а затем перевела мяч на противоположный фланг, где снова уперлась в бровку.

Казахстан способен быстро вернуться в средний или низкий блок. В них команда Билека действует примерно так же, как, например, «Ростов»: перекрывая центр, вынуждают соперника отдавать во фланг, после чего один из нападающих смещается в полуфланг, ближний к мячу центральный полузащитник идет встречать игрока, который двигается по флангу (или по границе с полуфлангом), а двое других хавбеков перекрывают центр.

В таком случае Казахстан, как правило, получает на фланге численное преимущество и зажимает там соперника. Вингерам тяжело получить мяч (их агрессивно накрывают вингбеки, как Суюмбаев в эпизоде выше), а в центре слишком большая плотность – приходится откатывать атаку назад. Для сборной России такая плотность может стать проблемой – у нас и так все не очень радужно с позиционной атакой.

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Казахстан хорош на подборах в обороне

Старая футбольная мудрость: важно выиграть не верховую борьбу, а последующий подбор. Естественно, это известно и Черчесову, и Билеку. Подборы скидок Дзюбы – сильнейшая сторона сборной России в атаке, но казахстанцы могут этому противодействовать.

Во-первых, все трое центральных защитников «желтых» обладают неплохими антропометрическими данными: по данным Instat, рост Ерланова и Постникова – 189 сантиметров, Малого – 191 сантиметр. Это не сравнится с 196 сантиметрами Дзюбы, но легкой прогулки явно не будет, тем более что Сергей Малой выигрывает 86% верховых единоборств – страшная цифра. У Ерланова и Постникова этот показатель не заоблачный, но все равно неплохой: 68 и 65% соответственно (для сравнения, показатель Джикии – 69%). Легкой прогулки Дзюбе ждать не приходится.

Во-вторых, в 3-5-2 собирать подборы довольно легко, чем и пользуется Казахстан. Из этого эпизода примерно понятно, почему схема удобна для контроля скидок: центральный защитник может спокойно выходить на верховые, потому что еще двое контролируют скидки в центр, а вингбек может опуститься в линию, как на примере, или остаться чуть шире, контролируя скидку во фланг; трое полузащитников прекрасно контролируют всю зону сбоку и спереди от борющихся в воздухе игроков, и даже нападающий контролирует зону чуть повыше.

Второй нападающий находится выше и готов убегать в контратаку в случае удачной передачи вперед после подбора – сборная Казахстана несколько раз организовывала опасные контрвыпады после выигранного подбора и против Шотландии, и против Молдавии.

В последних двух матчах Казахстан проиграл всего 4 оборонительных подбора после длинных передач соперника со своей половины – неплохой показатель. Можно все списать на слабых соперников, но легкой игры нашим ожидать не стоит.

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Забегания за спины и эксплуатирование разрывов между защитниками

Против Шотландии сборная Казахстана пользовалась длинными вертикальными передачами на ход, за спины защитникам. Забросов верхом было не очень много, потому что «желтые» в принципе мало атаковали, но те, что были, смотрелись опасно: так, например, хозяева забивали свой первый гол. Сложность для соперника заключается в том, что в таких случаях, во-первых, в первую линию подключается и один из центральных полузащитников (из-за гибкости средней линии подключится могут и Меркель, и Перцух), во-вторых, нападающие пытаются растянуть линию обороны, делая движения в сторону друг от друга или от забегающего и образуя разрывы.

Первый эпизод выше – голевой: Зайнутдинов и Муртазаев увели центральных защитников, а Перцух ворвался в полуфланг – по нему не играл ни МакГинн, который передал игрока Шинни, ни сам Шинни, который не успел должным образом отреагировать на рывок.

Разрыв между левым центральным защитником, Маккена, и левым крайним защитником, Шинни, был самым уязвимым местом шотландцев в обороне. Казахстан здорово этим пользовался: «желтые» забили все три мяча, разрезав именно эту связку. В эпизоде с третьим голом был заброс на Зайнутдинова в штрафную, который он замкнул головой. Эпизод со вторым голом – ниже. В нем Куат обманул защиту Шотландии благодаря языку тела: казалось, что он отдаст в полуфланг или фланг, но на деле опорник Казахстана выдал разрезающую передачу на подключившегося высоко Вороговского. Проблема еще и в том, что в 4-Х-Х модуле тяжело действовать против подключающихся по противоположному флангу вингебкам: по ним играет либо крайний защитник, но тогда в образующуюся дыру в защите должен садиться либо полузащитник, либо вингер, но тогда он будет выполнять огромный объем работы и быстрее устанет, а также будет менее опасен при контратаках. У Шотландии ниже не опускался Бёрк, потому что его действия в атаке были важны, у нас вряд ли будет опускаться Черышев (если именно Денис начнет встречу в старте).

Скорее всего, против явно более слабого соперника Черчесов выберет 4-Х-Х (4-4-2 или 4-2-3-1), а значит, разрывы между крайними и центральными защитниками с большой вероятностью будут возникать.

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Если на своем правом фланге у Шотландии были большие проблемы с вскрытием Казахстана, то на левом дела обстояли проще из-за смещений Армстронга. В начале атак он не был нужен в полуфланге, но, когда мяч оказывался в финальной трети, появление Стюарта создавало равенство 3v3 во фланговой зоне. Благодаря преимуществу в классе, гости несколько раз очень опасно разрывали оборону Казахстана. В эпизоде ниже Армстронг протащил мяч по бровке и отдал на Шинни, который скрестил движение с Бёрком, запутав Ерланова. Шинни сразу же отдал передачу вразрез, и Армстронг продолжил движение к лицевой.

Еще одна проблема Казахстана в защите – оборона при прострелах. Когда Армстронг простреливал от лицевой, Куат не уследил за ворвавшимся в центр штрафной Форрестом – выручил Суюмбаев, рванувший практически от дальней штанги. Еще при счете 0:0 у ворот Казахстана был идентичный момент: розыгрыш 3v3 с Армстронгом (разве что к лицевой забежал не он) и прострел от лицевой в центр штрафной – тогда Форреста накрыл Меркель, потому что Куат снова не успел, но в одиночестве остался МакГинн, передачу на которого прервал все тот же Суюмбаев. Если использовать игрока на дальней штанге, можно нейтрализовать Суюмбаева, которому в лучшем случае придется разрываться между игроками в штрафной.

Большая часть проблемы Казахстана в подобных эпизодах с 3v3 – игра крайних центральных защитников в полуфлангах. Они плохо страхуют своих полузащитников и поздно выбрасываются (или не выбрасываются вообще) за оппонентами, хотя 3-Х-Х к этому располагает – из-за этого у команды Билека появляются внушительные разрывы между линиями.

В эпизоде ниже в провале между линиями виноваты все участники эпизода. Вингер Шотландии Форрест привязал к себе Малого, на длинную передачу на Макбарни очень поздно вышел Постников, а за скидкой на ворвавшегося МакГинна вообще некому было следить: Меркель его упустил, Малой все еще был с Форрестом. Суюмбаев почему-то был далеко от эпизода – разрыв между ним и Малым был велик, и Казахстану повезло, что Макбарни сделал плохую скидку в простой ситуации.

Несмотря на очень приличные игру и результат с Шотландией, сборная Казахстана все равно представляет из себя команду уровня Грузии, Латвии и Андорры. Так выглядела группа в Лиге Наций, где казахстанцы набрали всего шесть очков за шесть игр (и все равно финишировали вторыми). Недооценки соперника быть не должно: оборонительная система Казахстана обещает нам тяжелый для просмотра матч, а в атаке хозяева скорее всего создадут пару моментов, но даже если Черчесова переиграют тактически, что вряд ли, сборная России должна брать очки на классе своих игроков.

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