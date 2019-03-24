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Заболотный, Месси, Глушаков, Россия – комментарии читателей

Станислав Черчесов
«Чемпионат»
Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images
«Дайте Черчесову на месяц Бельгию, и она будет играть, как Россия»
«Зенит» может сыграть с «Барселоной», переименование столицы Казахстана, матчи сборной России. Очередная подборка лучших комментариев.
Футбол

Семак — о возможном матче с «Барселоной»: кто же не хочет увидеть вживую Месси!

piatnytsa:
— А они увидят вживую Заболотного!

Фанат «Спартака»: сказал Баринову, что за слова надо отвечать

easybreezy23:
— Давно говорю в самолетах пора вместо кресел стулья использовать.

Уткин сообщил, что агент Черчесова будет представлять интересы Сулейманова

Henrik Larsson:
— Вася прям футбольный Навальный какой-то)

Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»

alexwob:
— Конечно, не любишь. Если проблема, то в душ идти надо.

Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть, как Бельгия

azspartak:
— Дайте Черчесову на месяц Бельгию, и она будет играть, как Россия.

Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз

dahobo:
— Полетели в Астану… Оп, а Астаны нет! Сюрприз.

Рейнгольд: никакого преступления Глушаков не совершил, и ему надо быть в сборной

olimp2002:
— Я тоже не совершал никаких преступлений! Почему я до сих пор не в сборной?

Самедов: балласт «Спартака»? Полгода назад я был в шаге от 1/2 финала ЧМ

lenin0xyenen:
— Самедов через год: балласт «Крыльев Советов»?! Полтора года назад я был в шаге от 1/2 ЧМ...

Федун: у многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022

massimo-diazeglio:
— Звучит как угроза.

Известный генетик готов клонировать Месси, чтобы мир унаследовал его талант

tihonovetsk:
— От Дзюбы можно просто ветку оторвать и в землю посадить.

Сборная России уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020

grubbi:
— У нас сегодня лучший Куртуа, спасибо за гол)

Сборная Казахстана разгромила Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020

meniscus:
— Федерация футбола Казахстана выступила в ФИФА с инициативой переименовать «футбол»в «нурбол» )))

Очень весёлый пенальти. Он затмил возвращение Месси в сборную

mnogokotin2:
— Смолову не показывайте.

Мельников: Кокорин не планирует отмечать день рождения, но был бы рад торту

yo-zhik:
— С напильником)

Черчесов: кто критикует Россию за примитивный стиль? Подстраиваемся под игроков

kevinrus:
— Это что значит, игроки примитивные? Только Стас космос?

Студия DC Comics потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от логотипа

gulkinanton:
— Скоро США заявят, почему греки используют название их корабля «Аполлон»?

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