«Зенит» может сыграть с «Барселоной», переименование столицы Казахстана, матчи сборной России. Очередная подборка лучших комментариев.

«Дайте Черчесову на месяц Бельгию, и она будет играть, как Россия»

Семак — о возможном матче с «Барселоной»: кто же не хочет увидеть вживую Месси!



piatnytsa:

— А они увидят вживую Заболотного!



Фанат «Спартака»: сказал Баринову, что за слова надо отвечать



easybreezy23:

— Давно говорю в самолетах пора вместо кресел стулья использовать.

Уткин сообщил, что агент Черчесова будет представлять интересы Сулейманова



Henrik Larsson:

— Вася прям футбольный Навальный какой-то)



Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»



alexwob:

— Конечно, не любишь. Если проблема, то в душ идти надо.

Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть, как Бельгия

azspartak:

— Дайте Черчесову на месяц Бельгию, и она будет играть, как Россия.

Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз



dahobo:

— Полетели в Астану… Оп, а Астаны нет! Сюрприз.



Рейнгольд: никакого преступления Глушаков не совершил, и ему надо быть в сборной



olimp2002:

— Я тоже не совершал никаких преступлений! Почему я до сих пор не в сборной?



Самедов: балласт «Спартака»? Полгода назад я был в шаге от 1/2 финала ЧМ



lenin0xyenen:

— Самедов через год: балласт «Крыльев Советов»?! Полтора года назад я был в шаге от 1/2 ЧМ...



Федун: у многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022



massimo-diazeglio:

— Звучит как угроза.

Известный генетик готов клонировать Месси, чтобы мир унаследовал его талант



tihonovetsk:

— От Дзюбы можно просто ветку оторвать и в землю посадить.



Сборная России уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020



grubbi:

— У нас сегодня лучший Куртуа, спасибо за гол)



Сборная Казахстана разгромила Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020



meniscus:

— Федерация футбола Казахстана выступила в ФИФА с инициативой переименовать «футбол»в «нурбол» )))



Очень весёлый пенальти. Он затмил возвращение Месси в сборную

mnogokotin2:

— Смолову не показывайте.



Мельников: Кокорин не планирует отмечать день рождения, но был бы рад торту



yo-zhik:

— С напильником)



Черчесов: кто критикует Россию за примитивный стиль? Подстраиваемся под игроков



kevinrus:

— Это что значит, игроки примитивные? Только Стас космос?



Студия DC Comics потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от логотипа



gulkinanton:

— Скоро США заявят, почему греки используют название их корабля «Аполлон»?