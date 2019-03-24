Семак — о возможном матче с «Барселоной»: кто же не хочет увидеть вживую Месси!
piatnytsa:
— А они увидят вживую Заболотного!
Фанат «Спартака»: сказал Баринову, что за слова надо отвечать
easybreezy23:
— Давно говорю в самолетах пора вместо кресел стулья использовать.
Уткин сообщил, что агент Черчесова будет представлять интересы Сулейманова
Henrik Larsson:
— Вася прям футбольный Навальный какой-то)
Джикия: как и Черчесов, не люблю слово «проблема»
alexwob:
— Конечно, не любишь. Если проблема, то в душ идти надо.
Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть, как Бельгия
azspartak:
— Дайте Черчесову на месяц Бельгию, и она будет играть, как Россия.
Капитан сборной Казахстана: хотим преподнести команде России сюрприз
dahobo:
— Полетели в Астану… Оп, а Астаны нет! Сюрприз.
Рейнгольд: никакого преступления Глушаков не совершил, и ему надо быть в сборной
olimp2002:
— Я тоже не совершал никаких преступлений! Почему я до сих пор не в сборной?
Самедов: балласт «Спартака»? Полгода назад я был в шаге от 1/2 финала ЧМ
lenin0xyenen:
— Самедов через год: балласт «Крыльев Советов»?! Полтора года назад я был в шаге от 1/2 ЧМ...
Федун: у многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022
massimo-diazeglio:
— Звучит как угроза.
Известный генетик готов клонировать Месси, чтобы мир унаследовал его талант
tihonovetsk:
— От Дзюбы можно просто ветку оторвать и в землю посадить.
Сборная России уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020
grubbi:
— У нас сегодня лучший Куртуа, спасибо за гол)
Сборная Казахстана разгромила Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2020
meniscus:
— Федерация футбола Казахстана выступила в ФИФА с инициативой переименовать «футбол»в «нурбол» )))
Очень весёлый пенальти. Он затмил возвращение Месси в сборную
mnogokotin2:
— Смолову не показывайте.
Мельников: Кокорин не планирует отмечать день рождения, но был бы рад торту
yo-zhik:
— С напильником)
Черчесов: кто критикует Россию за примитивный стиль? Подстраиваемся под игроков
kevinrus:
— Это что значит, игроки примитивные? Только Стас космос?
Студия DC Comics потребовала, чтобы «Валенсия» отказалась от логотипа
gulkinanton:
— Скоро США заявят, почему греки используют название их корабля «Аполлон»?