«Проиграй мы Казахстану, все сказали бы: «Опять просрали!» Дзюба в огне

Черчесов: Нам помогла победа Казахстана над Шотландией

— Как относитесь к занимательному факту, что сборная России – первая команда в мире, которая выиграла в городе под названием Нур-Султан?

— Положительно! Занесем себе в актив. Ключевыми в победе стали несколько моментов. Во-первых, выигрыш Казахстана у Шотландии со счётом 3:0 нам помог правильно подойти к игре. Второе – системное изучение соперника. Третье – выбор тактики на игру. Четвертое – определение состава и выполнение игроками установки.

Но начал я с первого. Самое главное – шотландцы проиграли здесь 0:3. Если бы они выиграли 3:0, мне пришлось бы два дня рассказывать футболистам, что с Казахстаном играть нужно от ножа. А так они сами всё увидели своими глазами.

— В чем секрет Черышева? Почему у него такая статистика в сборной, а в клубе всё иначе?

— Наш секрет мы не расскажем. Но он есть!



— Как теперь расцените шансы на выход из группы?

— Мы пока ничего не считаем, сегодня была игра за шесть очков. Можете представить, что было бы, если бы уехали отсюда без результата. Турнир только стартовал. Ситуации бывают разные. Видите, мы не досчитались пяти игроков сегодня.



После ноябрьских матчей достаточно критично к себе отнеслись, ведь как тренерский штаб мы тогда недоработали – нужно быть готовым к ситуациям, когда выбывают по пять-семь футболистов. В этот раз у нас тоже есть выбывшие, но мы их заменили и сделали так, чтобы команда оставалась командой. В отличие от ноябрьского цикла. Так что мы тоже учимся на ошибках.



— Удалось реабилитироваться полностью за поражение от Бельгии и выдохнуть?

— Дышу я всегда. И выдыхаю тоже. Сегодня победили – это главное. Следующие матчи будут в июне. Два домашних подряд. Ко всем соперникам нужно готовиться. А то проиграем – и положение снова станет другим.

— Вас накануне спрашивали по поводу долгой безголевой серии Дзюбы. Вы сказали, что не общались с ним по этому поводу. Сегодня поговорите?

— Я ему ещё в перерыве сказал: «Играй, не переживай, не смотри на табло, менять тебя не будем, пока не забьёшь». Он и забил. Потом поменяли.

Дзюба: Я вообще не думал о своей безголевой серии

— Рады, что наконец-то забили?

— Да я вообще об этой серии не думал! Честно. Все об этом говорят, но я спокоен. Главное, чтобы побеждали. Забил – здорово. Плюс наша связочка с Черышевым всегда работает!

— На классе сегодня победили?

— На самом деле трудно, в таких играх нельзя проигрывать единоборства и отдавать даже миллиметр поля. Казахстан – очень грозная сила, особенно дома. Шотландцы на себе это ощутили, мы понимали, что будет борьба на каждом участке. Когда ты не проигрываешь борьбу и подборы, тогда уже на первый план как раз выходит класс того или иного исполнителя.



А у нас сегодня был чумовой Черышев. В таких матчах очень многое решает быстрый гол, Черышев в своём стиле забил, и нам стало легче. Провели хороший матч, контролировали игру. Ответили всем скептикам, которые говорят, что мы играем в антифутбол, примитивно… Им всем привет!



— Дзюба вернулся?

— А он никуда не уходил!

— Приносит ли радость победа над такой не самой сильной командой, как Казахстан? – вопрос от местного журналиста раздался в тот момент, когда Дзюба уже собирался уходить в автобус. Артём развернулся, приблизился к представителям СМИ, повысил голос и выдал мощный монолог.

— А напомните, как Шотландия с ним сыграла? Как?! В современном футболе нет команд, которые можно обыграть легко. Назовите мне хоть одну такую команду. Ну, кроме Гибралтара.



— Аргентина — Ямайка.

— Классно, а когда это было, напомните? Вот с таким подходом как у вас… Если бы мы проиграли, вы бы сказали, что мы опять просрали, так ведь? Мы приехали и настроились на серьёзного соперника, была потрясающая атмосфера на стадионе.



Казахстан — упёртая команда, все научились играть в футбол. Плюс играли в манеже на искусственном поле. Мы сделали свою работу, мы ей не гордимся, мы не сделали ничего неимоверного. Но! Идёт турнир, нам надо набирать очки, потому что мы проиграли Бельгии. Мы очень хотим на чемпионат Европы-2020, мы рады победить и не пропустить. Всё.

Черышев: У меня есть секрет!

— Что с вами происходит в сборной?! Забиваете в каждом матче.

— Пусть дальше так и продолжается. Хочу сказать партнёрам спасибо за игру. Если я забиваю голы, то по большей части это их заслуга, потому что они отдают хорошие передачи. Я им благодарен.

— Черчесов сказал, что у вас есть особенный секрет результативности в сборной, но он нам его не расскажет.

— Есть! (Смеётся). И я тоже не расскажу. Всё между Саламычем и мной. Конечно, в «Валенсии» тоже хотелось бы забивать каждую игру, но не получается иногда. На свою статистику в сборной стараюсь не обращать внимания. Надо двигаться дальше, потому что впереди будут ещё более важные матчи. Сезон для меня получается удачный. Я доволен своей игрой. Но хочу идти дальше, прогрессировать и совершенствоваться в футболе.



— Вас действительно дополнительно мотивировала крупная победа Казахстана над Шотландией?

— Да. Плюс нужно было победить после поражения от Бельгии. Для нас это было важно, и мы довольны.



— Каково играть на местном искусственном газоне?

— Тяжело. Хотя несколько лет назад я здесь уже играл с «Вильярреалом». В детстве постоянно бегал на таких газонах, это не ново для меня, да и для всех игроков сборной. Конечно, тяжело и непривычно, но команда показала хороший футбол. Нам помог первый гол. Мы стали действовать спокойнее и проще. Благодаря этому смогли забить четыре мяча.



— Дзюба прервал свою безголевую серию. Поздравили его?

— Он молодец. Футболист не только забивать должен, но и делать полезные действия для команды и без голов. Помимо забитого мяча, Артём отдал мне голевой пас. Я очень рад за него, потому что у нас получается действительно интересная связка.



— Нужно ли забрать его в «Валенсию»? Стали бы больше забивать и там…

— (Смеется). Это не ко мне вопрос.