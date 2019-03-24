6 лет назад художник предсказал будущее Месси. Он нарисовал его на картине

Конечно, не всё будущее, а один эпизод. Зато как попал!

Говорят, культура – отражение жизни. Но бывает и наоборот. Что-то происходит в реальности после того, как это появилось, например, в воображении художника. Шесть лет назад студент из Бангладеша Суас Найян нарисовал картину, на которой изобразил Лионеля Месси. На его рисунке, который подчёркивал гениальность аргентинца, игрок «Барселоны» под 10-м номером убегал от группы футболистов в бело-зелёной форме с вертикальными полосами. В 2013 году изображение было опубликовано на странице фанатов футбола под названием Plaantik.

Этот эпизод воплотился в реальность 17 марта 2019 года в матче чемпионата Испании «Бетис» – «Барселона». Почти точь-в-точь! Месси преследуют соперники, хватают за футболку, а сам он наклоняет голову. Разве что аргентинец убегал от группы из четырёх игроков, а не от пяти, как на картине. И как будто специально, для пущей схожести Месси побрился перед игрой в Севилье. Кстати, во встрече с «Бетисом» нападающий действительно был в ударе, сделал хет-трик, забив в том числе великолепным ударом со штрафного.

Месси сбрил бороду и сотворил новые шедевры. Хет-трик в игре с «Бетисом»! Луис Суарес тоже здорово забил и получил повреждение.

По словам Найяна, владеющего сейчас дизайнерской компанией, он смотрел игру «Бетиса» с «Барселоной», однако не обратил внимания на совпадение, пока ему не позвонил друг.

«Я рад, что моя единственная картина принесла мне столько славы, – сказал с улыбкой Найян. – Её опубликовали в испанских, аргентинских и индийских СМИ. Футболка «Барселоны» очень яркая, поэтому я решил нарисовать соперников в бело-зелёных цветах, чтобы Месси оставался в фокусе. Я не думал именно о «Бетисе». Думал о тонах. Вообще, я поклонник «Барселоны», но восхищаюсь всеми великими игроками. Хотел нарисовать серию картин, отражающих и удар Криштиану Роналду, и игру Хави. Но после картины с Месси я не смог закончить всё остальное».