Зря Далич не выпустил Влашича. Хорваты проиграли венграм впервые за 79 лет

Игры венгров с хорватами в силу исторических и географических факторов всегда носят крайне принципиальный характер. Результаты – 6 ничьих в 10 матчах – это только подтверждают. При этом живых очевидцев предыдущей победы мадьяров над соседом осталось совсем немного – ведь она случилась ещё в мае 1940-го – 1:0 в товарищеском матче. Надо ли говорить, как в Венгрии восприняли свежую викторию своей сборной? В стране, должно быть, народные гуляния до утра будут продолжаться!

А ведь поначалу всё складывалось против хозяев. Мало того что они пропустили «быстрый» гол от Анте Ребича, ещё и ключевого исполнителя лишились. Шотландский рефери Коллам оставил без внимания грязноватый подкат Ловрена под Доминика Надя – даже выступившая из-под гетры пострадавшего кровь не убедила его в нарушении правил. Надя вынесли на носилках, и более он в игру не вернулся.

Лёгкость, с которой «клетчатые» повели в счёте, сыграла с ними злую шутку. Ещё до перерыва вратарь Калинич пропустил несложный удар Адама Салаи под рукой. А в экстаз переполненную «Гроупама Арену» ввёл Мате Паткои. И тут тоже не обошлось без соучастия Калинича. Вратарь дёрнулся было на подачу бывшего динамовца Джуджака с углового, потом как-то неуклюже подскочил и ничем не смог помочь своей команде.

Ну и вышедший на замену Леовац сработал не лучше – он просто отлетел от Паткои, как от каменной стены. Интересно, что до сих пор хавбек «МОЛ Види» за сборную не забивал, а едва разменял четвёртый десяток (6 марта Мате исполнился 31 год), так сразу это упущение и исправил.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич за первым поражением своей команды в 2019 году наблюдал со скамейки запасных. Возможно, теперь Златко Далич и сожалеет, что не выпустил «армейца» на поле. Топам сборной Хорватии – Модричу, Ракитичу – пресловутого огня в глазах в Венгрии явно не хватало.