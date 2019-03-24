Ахметов сделал заявку на местo в старте сборной. С ним команда играет быстрее

После не самого удачного матча с Бельгией (одна грубая ошибка, приведшая к моменту у ворот сборной России и несколько атак, загубленных плохим выбором решений) Ильзат Ахметов получил второй шанс в Казахстане. Уже без Александра Головина рядом и в несколько другой роли — возвращение к формации с двумя центральными защитниками позволило насытить центр поля. Ахметова частично разгрузили на предмет оборонительной работы и позволили стать одним из главных людей в быстрых наступлениях. И с этой задачей Ильзат справился отлично.

У Черышева «2+1», у Дзюбы – первый гол в 2019 году. Как Россия громила Казахстан И как шотландцы умудрились крупно «влететь» в Астане/Нур-Султане?

Одна из лучших игровых особенностей Ахметова — умение выбрать продолжение в атаке любого темпа. Он хорош и когда команде приходится подолгу владеть мячом (в таких случаях его используют в ЦСКА в глубине поля, откуда он видит всю половину соперника), и когда команда делает упор на быстрые атаки. В Казахстане Ильзат показал себя в быстрых атаках: в эпизоде с третьим голом именно он сделал нестандартный предголевой пас на Дениса Черышева, а в конце первого тайма дважды оказывался на ударной позиции, подключаясь к атакам в режиме фантома — соперники не замечали его в своей штрафной. Более того, Ильзат вполне мог и забить второй мяч — он тоже выскакивал на пас Дзюбы с фланга.

«Проиграй мы Казахстану, все сказали бы: «Опять просрали!» Дзюба «в огне» О чём после матча говорили главные герои: Станислав Черчесов, Артём Дзюба и Денис Черышев.

Помимо большой креативной работы Ахметов проделывает и много черновой. Он старается первым встретить контратаку соперника при потере мяча — если не получается чисто, то следует тактический фол. Он же хорошо заполняет зоны подборов — как у своей штрафной, так и у чужой. В этих компонентах Ильзат серьёзно добавил у Виктора Гончаренко, который из техничного футболиста с уклоном в атаку стал делать хорошего центрального полузащитника.

Для сборной важны как раз эти навыки Ахметова — сопротивление контратакам и подборы. С созданием своих моментов команда Станислава Черчесова справляется даже в матчах с сильными соперниками — есть перегруз правого фланга (кстати, он хорошо знаком Ильзату по игре в ЦСКА), есть изоляции Черышева слева, есть навесы на Дзюбу и его скидки. Креативные футболисты тренеру сборной России важны, но не так сильно, как те, кто определяет игру в переходных фазах.

Ахметов, способный задержать быстрое наступление соперника, — вполне подходит под роль нужного сборной футболиста. Его же умение сыграть в зоне подбора — возможно, ещё более важное: игры сборных генерируют больше навесов и фланговых передач, после которых важно забирать мяч себе. В первом тайме матча в Астане Ахметов, правильно заняв позицию, едва не оформил острую контратаку — не повезло только с приёмом мяча от Черышева, которые испытывал сложности с искусственным газоном.



В целом, как и в случае с ЦСКА, сборная стала играть интенсивнее с мячом, когда на поле Ахметов. Раньше за это в середине поля отвечал только Александр Головин — потому объяснимы слова Черчесова перед матчем: «В нашем понимании позицию Головина может исполнить только Ахметов». Если Ильзат продолжит прогрессировать, то у сборной России будет интересный вариант совмещения Головина и Ахметова на поле.



Пока же со стороны полузащитника ЦСКА это была просто серьёзная заявка на место в основном составе национальной команды.